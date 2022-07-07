Подмосковного депутата Горинова посадили на 7 лет. За поддержку бандеровщины

13:52 08.07.2022

Московского депутата Горинова приговорили к семи годам за фейки о российской армии



8 июля 2022, Дмитрий Зубарев

Мещанский районный суд Москвы приговорил депутата столичного муниципального округа Красносельский Алексея Горинова к семи годам колонии по делу о дискредитации российской армии, сообщили в суде.



"Суд постановил признать Горинова А.А. виновным по ч. 2. ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные о Вооруженных сил РФ, с использованием служебного положения группой лиц). Решением суда Горинов приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", – передает ТАСС сообщение суда.



Приговор Горинову стал первым в России по статье о дискредитации ВС.



Гособвинение потребовало приговорить депутата к семи годам колонии. Всего по данной статье ему грозило наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Он был арестован 27 апреля.



Согласно материалам дела, на заседании муниципальных депутатов 15 марта Алексей Горинов заявил, что развлекательный досуг для москвичей недопустим, так как "на территории соседнего суверенного государства ведутся боевые действия". По делу проходит депутат Елена Котеночкина, которая покинула Россию незадолго до возбуждения в отношении нее уголовного дела. Горинов вину в инкриминируемом ему деянии не признал.



Ранее главу округа Якиманка в Москве Андрея Морева наказали за дискредитацию ВС России. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей.