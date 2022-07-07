В Нукусе создадут каракалпакам Технопарк

15:42 08.07.2022

В столице Каракалпакстана создадут технопарк



В столице Каракалпакстана - Нукусе - появится технопарк. Принято постановление президента Узбекистана "О мерах по созданию специальной промышленной зоны "Технопарк "Нукус" в Каракалпакстане".



Технопарк "Нукус" создается на 30 гектарах пустующей земельной площади на территории свободной экономической зоны "Нукус" сроком на 30 лет.



Одно из основных направлений деятельности Технопарка – создание энергоэффективных, экологически безопасных производственных мощностей в соответствии с международными стандартами.



В рамках программы развития социальной и производственной инфраструктуры Узбекистана на 2023–2024 годы на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры технопарка выделят лимиты капитальных вложений за счет централизованных источников финансирования.



На территории технопарка примут меры по стимулированию и развитию инвестиционной деятельности путем установления долгосрочных взаимовыгодных партнерских отношений с отечественными и зарубежными инвесторами.