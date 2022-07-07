Вокруг Тайваня возник риск острого военного конфликта, - МК

15:48 08.07.2022

Китай начал серию морских и авиационных учений возле острова



В самое ближайшее время можно ожидать начала острой фазы военного конфликта между Тайванем и Китаем. Время для этого самое подходящее. К такому выводу приходит ряд экспертов, оценивая последние действия Пекина, который объявил о проведении крупных военных учений в районе Тайваня. "МК" попросил военного эксперта оценить риски.



Китайские военные учения идут на море и в воздухе. В заявлении информагентству "Синьхуа" пресс-секретарь Восточного театра военных действий полковник Ши И назвал эти маневры многоцелевым совместным патрулированием боевой готовности. Что, безусловно, правда – целей такое патрулирование преследует много. Одна из них, возможно, главная – ответ на заявления Байдена о готовности защитить остров. Китай хочет продемонстрировать Вашингтону, что Тайвань – территория Китая.



Вот как оценил для "МК" создавшуюся ситуацию вокруг Тайваня военный эксперт капитан 1 ранга в запасе Владимир Гундаров:



- Китай очень внимательно все последние месяцы следит за тем, как Россия проводит свою спецоперацию на Украине. В Пекине оценивают международную реакцию на украинские события, примеривая на себя, смогут ли справиться с аналогичным санкционным давлением, если оно будет применено против их страны в случае начала военного конфликта на Тайване.



Похоже, в Поднебесной оценки сделаны. Стратегия выработана. Теперь Пекин готов перейти к тактике, в которой явно прослеживается "калька" с российского сценария на Украине.



В районе Тайваня начинается концентрация войск и сил. Проводятся различные учения. У нас на границе с Украиной, а также в Белоруссии, если помните, они тоже проводились в начале года. Думаю, потом, если власти Тайваня и дальше будут упираться, может последовать высадка десанта на остров.



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Время для такой операции сейчас самое подходящее. Британия погрязла во внутриполитических проблемах, ей теперь не до Китая. США готовятся к выборам, у Байдена беда с экономикой, да еще хлопот с Украиной полон рот.



Таким образом, в блоке AUKUS, который создавался этими странами против Китая, в том числе с прикидкой на тайваньскую ситуацию, свободной от всех забот остается только Австралия. Но, думаю, и она не захочет всерьез вступиться за Тайвань.



Могу ошибаться, но, по-моему, 2022 год станет решающим в судьбе Тайваня.



Авторы: ОЛЬГА БОЖЬЕВА