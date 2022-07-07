Объявила об отставке эстонская премьерша Кая Каллас

22:58 08.07.2022

Премьер-министр Эстонии покинет свой пост



Кая Каллас заявила о том, что приняла решение самостоятельно, без давления со стороны других политических сил, передает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, лидеры Реформистской, Социал-демократической партий Эстонии и партии Isamaa договорились о создании новой коалиции, в связи с чем действующая глава правительства уходит в отставку, чтобы затем вновь возглавить кабинет министров.



Согласно законодательству, после отставки прежнего правительства политик должна объявить об этом в парламенте. После этого президент Алар Карис назначит ее новым кандидатом в премьер-министры. Затем Каллас выступит в парламенте с речью о новой правящей коалиции, и депутаты должны утвердить ее мандат. Если это будет сделано, она представит новое правительство президенту Карису.



Кая Каллас стала премьер-министром Эстонии в январе 2021 года. Она также занимает должность председателя Партии реформ. Политик была депутатом Европейского парламента в составе Альянса либералов и демократов за Европу (2014-2018) и парламента Эстонии (2011-2014, 2019-2021).



Елена Беляева