Умер Душ Сантуш - 38 лет правивший Анголой (в 1979-2017)

23:01 08.07.2022

Бывший президент страны Жозе Эдуарду душ Сантуш умер 8 июля в больнице испанского города Барселона в возрасте 79 лет. Указ об общенациональном трауре издал действующий президент Жоау Лоуренсу, передает Zakon.kz.

Сантуш попал в больницу 23 июня после остановки сердца. Врачи сообщили, что у него возникли неврологические осложнения.



Жозе Эдуарду душ Сантуш посвятил свою жизнь Анголе, которой он был предан всей душой. Он сыграл важную роль в борьбе против колониализма и за достижение Анголой независимости, в консолидации ангольской нации, в ее утверждении в международном сообществе, в достижении в стране мира и национального примирения, – цитирует ТАСС Лоуренсу.

Лоуренсу также постановил организовать государственную комиссию по похоронам Жозе Эдуарду душ Сантуша, в которую вошли члены правительства, политические и общественные деятели, представители различных слоев ангольского общества. В ближайшие дни станет известно, когда состоятся похороны.



Душ Сантуш был вторым среди избранных лидеров в мире по сроку пребывания во главе государства (после президента Экваториальной Гвинеи Мбасого, который возглавил свою страну лишь на 1,5 месяца раньше). Он руководил Анголой 38 лет - с 1979 по 2017 год.