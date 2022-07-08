Что было бы, если бы Китай капитулировал как Франция, - Юрий Тавровский

00:28 09.07.2022 альтернативные варианты итогов Войны сопротивления китайского народа Японии

Юрий Тавровский

8.07.2022



На десятом году Войны сопротивления китайского народа Японии, 30 марта 1940 года, было объявлено о создании "Центрального правительства Китайской Республики" со столицей в Нанкине. По существу это означало капитуляцию примерно половины Китая. Произошел раскол правившей в Китайской Республике партии Гоминьдан (ГМД). Ее высокопоставленные кадровые работники и высокие чины армии и служб безопасности стали верно служить японцам. Главой прояпонского режима стал Ван Цзинвэй, незадолго до измены бывший заместителем Чан Кайши в руководстве партии. Его заместителем стал другой член Политбюро ГМД Чжоу Фохай, участник 1 съезда Компартии. Японцы доверяли китайским изменникам больше, чем немцы русским власовцам. Только армия Нанкина насчитывала 800 тысяч штыков. Своей свирепостью прославились полиция и службы безопасности. Произошел раскол национальной элиты, в том числе предпринимателей и интеллигенции. Произошел раскол жизненного пространства, причем в состав марионеточного режима вошли наиболее развитые районы Китая и более половины китайцев.



Полная и окончательная капитуляция не случилась в значительной степени благодаря существованию "альтернативы Компартии". Последовательная позиция КПК в случае предательства национальных интересов стала бы платформой объединения всех патриотических сил общества и немалой части вооруженных сил. Вялотекущая гражданская война Гоминьдана и Компартии приобрела бы открытый характер, но еще и дополнительную патриотическую и антиимпериалистическую окраску. Поднебесная раскололась бы, поскольку подконтрольные КПК регионы не подчинились бы коллаборационистам. Если бы правительство Китайской Республики в годы Второй Мировой войны перешло на сторону агрессора, то последствия разгрома Японии для ее китайского союзника были бы катастрофическими. Неизбежно произошла бы оккупация войсками победителей по образцу Германии и Японии. Стали бы возможными последующий раздел на зоны влияния союзников и возникновение нескольких государств с "ограниченным суверенитетом" по японской, корейской и германской модели, огромные репарации и другие формы унижения великой страны.



Китай проявил стойкость в противостоянии японской агрессии, которая продолжалась с 1931 до 1945 года. Потери китайской нации за эти годы официально оцениваются в 35 миллионов человек. Экономический ущерб точно оценить трудно, но очевиден трудновосполнимый удар по всей китайской цивилизации.



Проявив небывалое долготерпение и самопожертвование, китайская нация, словами пословицы, "потерпела сто поражений, но выиграла одну войну". Благодаря этому Китай вернул себе статус великой державы, вошел в число главных победителей, стал одним из учредителей ООН и постоянным членом ее Совета Безопасности. Отстаивая свои честь, независимость и территориальную целостность, Китай оказал неоценимую услугу всему человечеству, но в первую очередь главным союзникам в Мировой антифашистской войне – Советскому Союзу и Соединенным Штатам Америки.



Китайский "второй фронт" для Советского Союза



Стратегический расчет Кремля при подписании с Китаем в 1937 году "Договора о ненападении" оправдался. Нападение Японии удалось предотвратить, Советскому Союзу не пришлось воевать на два фронта. Еще до начала германской агрессии в Москве ожидали также и японского удара, готовились к нему. Однако распыление сил на китайском театре военных действий, а также память о поражениях Квантунской группы армий в необъявленной войне с Советским Союзом в 1938 и 1939 годах, убедили токийскую Ставку в нецелесообразности нанесения ударов по Сибири и Дальнему Востоку после начала германского нападения. Обещанное Берлину и запланированное на 29 августа 1941 г. нападение на СССР откладывалось под разными предлогами.



Фактически, сопротивление армии Китайской Республики и действовавших параллельно войск Компартии Китая сразу стало "вторым фронтом", которого Москва еще не один год ждала от западных союзников. Зимой 1941 – 1942 гг. совпали две первые победы антифашистских сил во Второй мировой войне: разгром немцев под Москвой и успешная оборона крупного китайского города Чанша. Сыгравшие важнейшую роль под Москвой и Ленинградом сибирские дивизии отправились на Запад после получения Кремлем информации об отсрочке японского нападения "до окончательного решения китайского инцидента". Капитуляция Китая неизбежно привела бы к высвобождению значительных японских войск для нападения на Сибирь и Дальний Восток. На стороне агрессора выступили бы также марионеточные войска не только Маньчжоу-го и Государства Мэнцзян, но также "Центрального правительства Китайской Республики" и Китайской Республики.



Китайский "второй фронт" для Америки



После японской атаки на Перл-Харбор 7 декабря 1941 г. Китай превратился во "второй фронт" также и для американцев. К тому времени больше половины японских сухопутных войск были связаны на фронтах и в тылах Китая. Но и оставшейся части хватило для блицкрига в странах Южных морей. С 8 по 25 декабря длилась блокада Гонконга, завершившаяся сдачей в плен крупного английского гарнизона. Несколько дней ушло на разгром британских войск в Малайе. За шесть дней пал "неприступный" Сингапур, где в плен сдались свыше 70 тысяч британцев и австралийцев. На островных просторах Голландской Ост-Индии (Индонезии) сопротивление японцам продолжалось около двух месяцев. Чуть больше четырех месяцев потребовалось для разгрома и зачистки американских войск на Филиппинах, являвшихся тогда колонией США. Таиланд сотрудничал с Японией с 1940 года. В Бирме японцам помогали сторонники независимости от Англии. Французский Индокитай (Вьетнам, Лаос и Камбоджа) перешел под фактический контроль Токио вообще без единого выстрела после капитуляции Парижа и создания марионеточного режима Виши. Французские военные и чиновники старательно служили японцам, пока не надоели хозяевам, взявшим Индокитай и под формальный контроль. Ни одна из колоний не смогла продержаться намного дольше, чем Шанхай (три месяца), Ухань (четыре с половиной месяца), Чанша и некоторые другие китайские города.



Для США выход Китая из войны означал бы существенное и крайне неблагоприятное изменение расстановки сил на Тихоокеанском театре. Япония получила бы возможность перебросить свежие соединения Квантунской группы армий на установление контроля над Индией, Австралией, Новой Зеландией, Ираном и арабскими землями, островами Тихого океана и даже десантов на Западное побережье США. Усиление Императорской армии на самих Японских островах войсками из Китая повысило бы обороноспособность и сильно затянуло сражение в конце Тихоокеанской войны.



Удивительная стойкость китайских войск и стремление сбалансировать серьезное влияние Москвы привели страны Запада к активизации дипломатических контактов с Чунцином. Там после сдачи Нанкина обосновалось правительство Чан Кайши. Объявив войну Германии вскоре после ее нападения на Советский Союз и Японии после атаки на Перл-Харбор (в течение десяти лет сражения китайцев и японцев велись без формального объявления войны и назывались "инцидентом"), Китай уже официально стал участником Второй мировой войны и членом Объединенных Наций. Весной 1942 года союзники сформировали Объединенное командование Китайской военной зоны, куда кроме Китая входили Индокитай, Бирма и Таиланд. Главнокомандующим назначили Чан Кайши. Равный с великими державами статус Китая был закреплен участием Чан Кайши в ноябре 1943 года в Каирской конференции, а также в Потсдамской конференции в июле 1945 года.



До сих пор существуют разные оценки стратегического вклада Китая в победу союзников. Но бесспорным фактом является то, что, несмотря на невыносимые тяготы противостояния более сильному противнику, он не капитулировал по примеру Франции или Чехословакии. Поднебесная 14 лет с разной интенсивностью сопротивлялась Японии. Все эти годы она сковывала сотни тысяч японских солдат. То, что случилось на восточном фронте Второй мировой войны вполне заслуживает названия "китайского чуда". Без него история ХХ века могла пойти по другому, ужасному пути.



Стратегический вклад Китая в победу союзников во время Второй Мировой войны зафиксирован его статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН. Однако он явно недооценен в исторической литературе и публицистике стран-победительниц, включая и нашу страну. Интерес к теме Великой Отечественной войны стал возрождаться в СССР только с середины 60-хгодов прошлого века. К тому времени уже развернулась идеологическая полемика с Пекином. "Холодная война" продолжалась до конца 80- годов, когда началась нормализация советско-китайских отношений. Но инерция антикитайских настроений сохранялась и о пересмотре оценок недавнего прошлого речь не заходила.



В Музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе можно увидеть материальное воплощение несправедливого принижения роли Китая. Там стоит памятник в честь стран-победительниц и основательниц ООН. На фоне обелиска, увенчанного эмблемой ООН, стоят четыре воина – советский, американский, английский и французский. Французам, капитулировавшим через 5 недель, место в строю победителей нашлось. Китайцам, потерявшим за 14 лет 35 миллионов человек, места не хватило.



Хотелось бы, чтобы Российское военно-историческое общество, активно устанавливающее мемориалы и отдельные памятники героям войны, обратило внимание на эту огромную несправедливость. Она особенно нетерпима сейчас, когда Россия и Китай снова стали друг для друга "вторым фронтом" в новой мировой холодной войне. Источник - zavtra.ru

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