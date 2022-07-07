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Последствия возможного выхода Казахстана из ЕАЭС назвали губительными
00:36 09.07.2022

Для России это крайне нежелательная ситуация

Ситуация вокруг Каспийского трубопроводного консорциума, которая превратилась в камень преткновения в российско-казахстанских отношениях, грозит выходом Казахстана из ЕАЭС. В то же время для России, как и для Казахстана, такое развитие событий может обернуться очень серьезными последствиями. О возможных последствиях в случае выхода Казахстана из ЕАЭС "МК" поговорил с российскими и казахстанскими экспертами.

Если Казахстан в обход России найдет другие пути экспорта своей нефти, то необходимость в ЕАЭС для казахстанского руководства может отпасть. Примечательно, что именно Казахстан наряду с Россией и Белоруссией является учредителем ЕАЭС. Возникновению этой международной организации в немалой степени способствовал бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Создание подобной интеграционной экономической модели на постсоветском пространстве позволило обеспечить странам-участникам так называемые "четыре свободы" - движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Будучи соседями и экономическим партнерами, Россия и Казахстан получали от союзных привилегий экономические выгоды, например, связанные с отсутствием таможенных пошлин. Кроме того, экономическая интеграция закономерно обеспечивала и развитие политической близости обеих стран, что позволяло ощущать безопасность на границах друг с другом.

Теперь все это может остаться в прошлом, если казахстанские руководители решатся на такие отчаянные шаги.

Казахстанский политолог Толганай Уметалиева в беседе с "МК" раскрыла свое видение возможных потерь Казахстана от выхода из ЕАЭС.

- Насколько в текущих условиях Казахстан заинтересован в выходе из ЕАЭС?

- Сейчас Казахстан вряд ли будет выходить из Евразийского союза, чтобы поддерживать добрососедские отношения с Россией. Это в интересах Казахстана. Но если такое решение все же будет принято, то только если внутри страны общество его поддержит.

Как известно, Токаев сильно ориентируется на общественное мнение. Ему нужно набирать политический вес внутри страны. Сейчас он не пойдет на такой шаг, но если ситуация будет дальше ухудшаться, то в среднесрочной перспективе это возможно.

- А как же экономические потери?

- Из-за поддержки обществом такого решения политические дивиденды будут большими и перекроют экономические потери. Это будет тяжело и сложно. Казахстану придется искать новые возможности, но для политического руководства страны плюсов будет больше.

- Из-за поддержки среди населения?

- Да. В казахстанском обществе любые события, связанные с Россией, начинают обсуждаться со слов о том, что надо выходить из ЕАЭС и ОДКБ. Это тема номер один.

О последствиях возможного казахстанского выхода из Евразийского союза для России "МК" рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.

- Насколько для России нежелателен выход Казахстана из ЕАЭС?

- Для России это крайне нежелательная ситуация. Во-первых, мы утратим влияние в приграничном с нами громадном государстве – все-таки 7, 5 тыс. км границы. Если государство перестанет быть нам партнером и союзником, то как минимум придется начать строить нормальную границу, а это 10 лет и 3-4 госбюджета. Это будет у нас вместо космоса, развития социальной сферы и прочего. Придется кроме западных рубежей усиливать оборону и на южных.

Во-вторых, в таком случае Казахстан отрезает нас от остальной Средней Азии, где у нас интересы, военные объекты, совместные предприятия и где живут наши граждане. Россия утратит возможность контролировать южную периферию, что опять будет ложиться на бюджет. Под угрозу попадает наш логистический потенциал.

Кроме того, Казахстан, таким образом, усложнит наше партнерство с китайским соседом. Экономические и транспортные проекты значительно усложнятся.

Также мы потеряем значительный рынок сбыта. Несмотря на то что в спину казахам уже дышит Узбекистан, Казахстан за счет более плотного включения в мировую систему экономики, чем все остальные страны региона, удерживает основные позиции по уровню макроэкономических показателей и благосостоянию населения. В Казахстан идет значительное количество российских товаров как агропромышленного комплекса, так и машиностроения и оборонки. Наши энергетические системы также очень связаны.

- Понимают ли такие последствия казахстанские власти?

- Казахстанская экономика более зависима от российской, и обе стороны понимают, что такой разрыв губителен для Казахстана и весьма нежелателен для России. То, что наблюдается сейчас - это еще очень мягкие, аккуратные попытки российского руководства привести власти Казахстана в чувство. Пока решение по КТК в силу не вступило и казахская нефть идет через российскую территорию, но когда она перестанет идти – будет совсем другая песня.

Виктор Николаев

Источник - МК
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