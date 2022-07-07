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Китайцы завалили Трусову и Щербакову подарками: шлют даже сок и полсолнухи
01:56 09.07.2022

Дарья Сметанникова

В азиатских странах продолжают любить российское фигурное катание, несмотря на его отстранение от международных соревнований. После Олимпиады в Пекине-2022 у Анны Щербаковой и Александры Трусовой появились фан-группы в Китае. "МК-Спорт" расскажет, на что готовы азиатские болельщики ради наших спортсменок.

Азиатские болельщики всегда любили российских фигуристок



Российское фигурное катание всегда было популярно за рубежом, особенно в Японии и Китае, где этот вид спорта до некоторых времен был не так развит. Азиатские болельщики известны тем, что готовы следовать за своими кумирами по всему миру, о чем не понаслышке знает Алексей Ягудин. В свое время олимпийскому чемпиону Солт-Лейк-Сити фан-группа в Японии помогла уйти от проблем после ограбления, но и конфликта с японцами Ягудину избежать не удалось - экс-фигурист рассказывал о нападках фанатов после того, как он раскритиковал Юдзуру Ханю за попытку четверного акселя на Олимпиаде-2022. "Они мне иероглифы, я им - набор букв", - смеялся Ягудин, но интереса к российскому фигурному катанию, особенно к женскому одиночному, у болельщиков из Японии не отбил.

Фанаты из страны Восходящего солнца обожают Евгению Медведеву и Алину Загитову, которых местные компании даже привлекали к рекламе местной косметики - российские фигуристки выступали в роли героинь аниме.

А вот к новой школе женского одиночного катания России больше тяготеют болельщики из Китая. Успех Анны Щербаковой и трагедия Александры Трусовой в Пекине-2022 принесли фигуристкам всемирную известность, а в Китае буквально сошли с ума по россиянкам. У Трусовой, например, появилась шестая собака в семье - все благодаря китайской фан-группе, которая прямо в Новогорск отправила серебряному призеру Игр щенка.



Подарки у Щербаковой от поклонников из Китая еще разнообразнее. Например, после Олимпиады один из фанатов отправил Анне 99 подсолнухов и и iPhone 13 Pro Max золотого цвета - в честь награды, которую россиянка увезла из Пекина. Число подсолнухов тоже неслучайно - 99 на китайском языке созвучно со словом "навсегда". Другой поклонник Щербаковой, зная любовь фигуристки к яблочному соку, подарил ей 28 коробок напитка, написав в сопроводительном письме:

"Почему 28 штук? Потому что 28 - это дата ее и моего дней рождения. Да, у нас одна и та же дата - 28-е число, так что оно мне нравится. "28" по-китайски созвучно со словом "любить". Я чувствую нежную любовь Ани к миру и любовь соединяет нас всех. 28 = 4 (4 сезона) × 7 (7 дней в неделю), значит, целый год. Буду поддерживать Аню в следующих сезонах".

Любовь китайских фанатов кормит Щербакову не только в прямом смысле этого слова. Недавно стало известно, что олимпийская чемпионка продала в Китае 20 тысяч NFT-объектов (тексты, изображения и видео) на сумму свыше 12,9 млн рублей.



В китайском фан-клубе Анны под названием Team EBIFAS (аббревиатура переводится с английского как "Эксклюзивный институт бурого медведя Анны Щербаковой") попытались объяснить популярность фигуристки в их стране.

"Она очень умная, скромная, рациональная и вежливая девушка. Когда она выступает, ты чувствуешь ее спокойствие и уверенность. Интеллект Ани проявляется не только в баллах на экзаменах, но и в ее речи – очень вдумчивой, организованной. Это делает ее еще более харизматичной и это одна из ключевых причин, почему Аня популярна в Китае. Аня была очень вежливой и доброй с волонтерами во время нахождения в Китае – даже когда была очень уставшей после соревнований. Она со всеми фотографировалась и обменивалась олимпийскими значками", - цитирует представителя фан-группы "Чемпионат".

Не обошла любовь китайцев стороной и Камилу Валиеву, ставшей олимпийской чемпионкой в командном турнире, но провалившей личное первенство. Россиянка после Игр превратилась в тренд в китайской соцсети, ей дали прозвище "Кей-бао", где первая буква - это ее имя и китайское Bao, означающее ласковое обращение к ребенку: "Сокровище, Драгоценность". Подарки из Китая Валиевой тоже дарят, как драгоценному ребенку.

Источник - МК
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