Китайцы завалили Трусову и Щербакову подарками: шлют даже сок и полсолнухи

01:56 09.07.2022

Дарья Сметанникова



В азиатских странах продолжают любить российское фигурное катание, несмотря на его отстранение от международных соревнований. После Олимпиады в Пекине-2022 у Анны Щербаковой и Александры Трусовой появились фан-группы в Китае. "МК-Спорт" расскажет, на что готовы азиатские болельщики ради наших спортсменок.



Азиатские болельщики всегда любили российских фигуристок







Российское фигурное катание всегда было популярно за рубежом, особенно в Японии и Китае, где этот вид спорта до некоторых времен был не так развит. Азиатские болельщики известны тем, что готовы следовать за своими кумирами по всему миру, о чем не понаслышке знает Алексей Ягудин. В свое время олимпийскому чемпиону Солт-Лейк-Сити фан-группа в Японии помогла уйти от проблем после ограбления, но и конфликта с японцами Ягудину избежать не удалось - экс-фигурист рассказывал о нападках фанатов после того, как он раскритиковал Юдзуру Ханю за попытку четверного акселя на Олимпиаде-2022. "Они мне иероглифы, я им - набор букв", - смеялся Ягудин, но интереса к российскому фигурному катанию, особенно к женскому одиночному, у болельщиков из Японии не отбил.



Фанаты из страны Восходящего солнца обожают Евгению Медведеву и Алину Загитову, которых местные компании даже привлекали к рекламе местной косметики - российские фигуристки выступали в роли героинь аниме.



А вот к новой школе женского одиночного катания России больше тяготеют болельщики из Китая. Успех Анны Щербаковой и трагедия Александры Трусовой в Пекине-2022 принесли фигуристкам всемирную известность, а в Китае буквально сошли с ума по россиянкам. У Трусовой, например, появилась шестая собака в семье - все благодаря китайской фан-группе, которая прямо в Новогорск отправила серебряному призеру Игр щенка.



