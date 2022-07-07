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Токаев подписал указ о прекращении действия соглашения о валютном комитете СНГ
08:12 09.07.2022

Сакина Нуриева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении действия соглашения о создании Межгосударственного валютного комитета стран СНГ, который был подписан в 2013 году, передает ТАСС.

"Утвердить протокол о прекращении действия соглашения о создании Межгосударственного валютного комитета от 26 мая 1995 года, совершенный в Минске 25 октября 2013 года", - говорится в документе.

Это решение вступает в силу со дня подписания, 8 июля.

Комитет должен был помочь установить многостороннее сотрудничество в области валютно-платежных и кредитных отношений государств СНГ, способствовать сближению и улучшению валютного законодательства стран Содружества, а также сотрудничеству и осуществлению согласованных действий в вопросах валютного контроля.

Решением стран СНГ, принятым 25 октября 2013 года в Минске, Межгосударственный валютный комитет был упразднен.

Ранее сообщалось, что в Казахстане решили поставлять нефть в Европу в обход России.

Источник - gazeta.ru
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