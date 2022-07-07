Токаев подписал указ о прекращении действия соглашения о валютном комитете СНГ

08:12 09.07.2022

Сакина Нуриева



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении действия соглашения о создании Межгосударственного валютного комитета стран СНГ, который был подписан в 2013 году, передает ТАСС.



"Утвердить протокол о прекращении действия соглашения о создании Межгосударственного валютного комитета от 26 мая 1995 года, совершенный в Минске 25 октября 2013 года", - говорится в документе.



Это решение вступает в силу со дня подписания, 8 июля.



Комитет должен был помочь установить многостороннее сотрудничество в области валютно-платежных и кредитных отношений государств СНГ, способствовать сближению и улучшению валютного законодательства стран Содружества, а также сотрудничеству и осуществлению согласованных действий в вопросах валютного контроля.



Решением стран СНГ, принятым 25 октября 2013 года в Минске, Межгосударственный валютный комитет был упразднен.



Ранее сообщалось, что в Казахстане решили поставлять нефть в Европу в обход России.