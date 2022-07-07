Маневры: Россия, Иран, Китай поиграют мускулами под носом Вашингтона

08:24 09.07.2022

Три страны посмотрят на американские берега через прицел

Евгений Берсенев



7.07.22



Подготовку к учениям в Латинской Америке под названием Sniper Frontier начали военнослужащие России, Ирана и Китая, сообщает один из рупоров американских консерваторов - интернет-издание The Washington Free Beacon, ссылаясь на материалы аналитического центра "Центра безопасного и свободного общества" (SFS).



Как отмечает автор The Washington Free Beacon Адам Кредо, предстоящие в середине августа маневры могут стать демонстрацией мощи американских оппонентов, "свидетельствующей о том, что вооруженные силы этих стран могут добраться до США".



В ходе маневров, как пишет издание, будет продемонстрирована готовность развернуть боевые подразделения в государствах Латинской Америки и Карибского бассейна.



Помимо российских, иранских и китайских ВС к участию в Sniper Frontier будут привлечены военные еще десятка государств, говорится в материалах центра. Таким образом региональные оппоненты Вашингтона желают продемонстрировать, что они успешно развивают взаимодействие с Москвой, Пекином и Тегераном. В связи с этим издание напоминает, что венесуэльский лидер Николас Мадуро недавно совершил поездку по Ближнему Востоку, в ходе которой подписал соглашение о тесном сотрудничестве с Ираном сроком на 20 лет.



Стоит напомнить, что еще 13 июня президент Никарагуа Даниэль Ортега подписал указ, разрешающий временное присутствие в стране иностранным военным. В числе государств, военнослужащим которых одобрено пребывание на никарагуанской территории, значится и Россия.



Как отмечает аналитик по национальной безопасности и исполнительный директор SFS Джозеф Хумир, "регулярное проведение военных учений противников США в Карибском бассейне может ослабить моральную легитимность демократий в Латинской Америке".



Особенно Вашингтон беспокоит, что в регионе может нарастить свое военное присутствие Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). Более того. Есть данные, что представители командования КСИР уже прилетали в начале июня в Венесуэлу для контактов с военнослужащими этой страны.



Предстоящие военные учения свидетельствуют, что политическая картина в Западном полушарии претерпевает изменения, уверен политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.



- Конечно, никто не отменял Доктрину Монро, согласно которой американский континент закрыт для вмешательства европейских государств, а по факту для любых других. И после Второй мировой войны было в порядке вещей, когда и Северная и Южная Америка считались зоной интересов США. И мы помним, какую реакцию у Вашингтона вызывал приход к власти на Кубе или в Никарагуа независимых политиков, как американцы просто вторглись арестовали в 1989 году президента независимой Панамы под сомнительным предлогом, а также многие другие случаи.



У хозяев Белого дома именно такие представления о приоритетах на американском континенте. Но сейчас налицо изменения, вызванные новым "красным восходом" в Латинской Америке. Левые активно выигрывают выборы - последний успех был в Колумбии, где у власти ранее всегда были проамериканские политики. Но в июне победу одержал левый кандидат, бывший партизан Густаво Петро.



"СП": - Какая страна может подхватить эту левую эстафету?



- Бразилия, где Лула да Силва имеет большие шансы одолеть нынешнего главу государства Болсонару. Хотя и с действующим президентом у США не очень хорошие отношения. Нормальное взаимодействие с ним было у Трампа, который может вернуть себе пост президента в 2024-м, но не факт, что Бразилией будет править Болсонару.



"СП": - Изменения в латиноамериканской политике вызваны полевением?



- В этом регионе вообще довольно активно идет поиск альтернатив доминированию Соединенных Штатов.



"СП": - Чем это вызвано?



- Во-первых, выросло новое поколение политиков, не готовых ориентироваться исключительно на сигналы с Капитолийского холма и у которых собственное видение будущего своих стран, нежели предлагаемое оттуда.



Во-вторых, все более очевидно, что Соединенные Штаты переживают немалые экономические трудности и ресурсов для поддержания своего политического и военного доминирования у них уже не так много, как прежде. И нет возможности покупать лояльность политических элит в странах Латинской Америки.



"СП": - То есть, грядущие учения - это еще и своего рода сигнал, что американское влияние слабеет?



- Именно. Российские военные не впервые демонстрируют в регионе свое присутствие. Ранее корабли наших ВМФ заходили в Карибский бассейн, и наши стратегические бомбардировщики Ту-160 летали в Венесуэлу. Но это были демонстрационные шаги, а теперь сразу три государства проводят здесь военные учения. Возможно, предстоящие маневры не будут самыми крупными, но несомненно, станут знаковыми.



"СП": - За ними могут последовать еще какие-то шаги со стороны стран-участниц маневров?



- Россия, как известно, разрабатывает планы создания военных баз. Мы ищем пути вернуться на Кубу, недавнее решение правительства Никарагуа, разрешающее присутствие там наших военных, тоже открывает определенные возможности. Китай тоже ищет возможности закрепиться в регионе. Есть перспективный проект Никарагуанского канала. В общем, возможности могут быть самые разные.



Советник директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников также отмечает, что полевение настроений в странах Латинской Америки создает неприятности для США.



- Последний саммит Америк, организованный Байденом, как известно, прошел со скандалом, когда ряд глав государств отказались приезжать из-за того, что не пригласили Венесуэлу, Кубу и Никарагуа. Получается, далеко не все страны региона готовы действовать по сценарию, написанному в Вашингтоне. Хотя не стоит забывать, что для них Соединенные Штаты были остаются главным экономическим партнером. А экономические связи остаются важнейшим элементом так называемой "мягкой силы" США.



"СП": - Несмотря на это, критика действий Вашингтона растет.



- Не нужно забывать, что латиноамериканцы люди гордые и их политики уже не выражают такой готовности, как прежде, поступиться интересами своих стран для того, чтобы угодить США.



- Думаю, его будут пересматривать. В частности, Колумбия, где, как известно, президентом стал кандидат левых сил. Раньше эту страну называли самым надежным партнером НАТО в Латинской Америке. Теперь, видимо, эта страна пересмотрит свои приоритеты в этом отношении.