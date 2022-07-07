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Убит как Кеннеди: выявлены подробности подготовки покушения на Синдзо Абэ
09:25 09.07.2022

Убийца экс-премьера Японии подготовил несколько самодельных единиц орудия: части покупал в Интернете

Гибель от руки убийцы бывшего премьер-министра Синдзо Абэ повергла Японию в шок. Покушение на видного политика сравнивают с убийством Кеннеди. Нация готовится к траурным церемониям, а полиция продолжает расследовать странные мотивы и действия задержанного стрелка.

Убийца экс-премьера Японии подготовил несколько самодельных единиц орудия: части покупал в Интернете
ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS
Японские официальные лица скоро начнут обсуждать организацию похорон бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, застреленного в пятницу средь бела дня на глазах у множества людей, повергнув непривычную к вооруженному насилию Страну восходящего солнца в состояние шока и гнева.

Как сообщает NHK, в субботу, на следующее утро после смертельной стрельбы на улице Нара в центральной Японии, автомобиль, в котором, как предполагается, находилось тело бывшего мирового лидера, выехал из больницы Медицинского университета Нара, где врачи пытались безуспешно спасти жизнь Синдзо Абэ.

Его вдова, Аки Абэ, отправилась с телом мужа обратно в Токио, где проживает семья, прежде чем обсудить организацию похорон, сообщили CNN в офисе экс-премьера.

Тот факт, что бывший премьер-министр одной из крупнейших экономик мира мог быть застрелен с близкого расстояния в стране с одним из самых низких в мире показателей преступности с применением огнестрельного оружия, вызвал резонанс в Японии и во всем мире.

Как напоминает CNN: 67-летний Абэ был объявлен мертвым в 17:03 по местному времени в пятницу, чуть более чем через пять часов после того, как он был расстрелян во время выступления с предвыборной речью перед небольшой толпой на улице. Во время инцидента Синдзо Абэ выступал в поддержку кандидатов от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в преддверии воскресных выборов в верхнюю палату. Несмотря на уход с поста премьер-министра Японии в 2020 году по состоянию здоровья, Абэ оставался влиятельной фигурой в политическом ландшафте страны и продолжал вести кампанию за ЛДП.

Раненного политика экстренно доставили в больницу с остановкой сердца, но, несмотря на то, что команда медицинского персонала боролась за его реанимацию, бывший премьер-министр скончался от чрезмерного кровотечения, вызванного огнестрельными ранениями шеи и сердца, сообщили врачи.

В субботу возле резиденции Абэ в Токио десятки репортеров заполнили улицу, ожидая возвращения тела убитого политика домой. Позже катафалк был замечен подъезжающим к его дому в Токио, сообщила национальная телекомпания NHK. Японские СМИ сообщили, что в понедельник пройдут поминки по Абэ, а на следующий день состоятся его похороны с участием близких родственников.

Полиция начала расследование убийства, но пока мало что известно о подозреваемом, который был арестован на месте событий.

Как сообщила полиция Нара-Ниси на пресс-конференции в пятницу, 41-летний Тэцуя Ямагами признался в том, что стрелял в Абэ. Безработный Ямагами рассказал следователям, что питает ненависть к некоей "конкретной организации", с которой, по его мнению, был связан Абэ. Полиция не назвала эту группу, и неясно, существует ли она в принципе.

Тэцуя Ямагами рассказал следователям, что изначально планировал напасть на лидера некоей религиозной группы, которой его мать пожертвовала деньги, в результате чего она обанкротилась, сообщило информационное агентство Киодо со ссылкой на источники в расследовании. По словам Ямагами, он также был "недоволен" Абэ, которого он обвинил в продвижении этой группы, добавив, что он не преследовал политика в связи с несогласием с его политикой.

Ямагами работал на производственном предприятии в регионе Кансай на западе Японии примерно с осени 2020 года до мая этого года, сообщает Kyodo со ссылкой на агентство по трудоустройству. Ранее он служил в морских силах самообороны - японской версии военно-морского флота - в течение трех лет до августа 2005 года.

Названы дата и место похорон Синдзо Абэ

Полиция выясняет, действовал ли подозреваемый в одиночку.

Убийца Синдзо Абэ использовал самодельное огнестрельное оружие при покушении, сообщила полиция, и на изображениях с места происшествия видно, что это оружие с двумя цилиндрическими металлическими стволами, обмотанными черной клейкой лентой. Позже власти конфисковали в квартире подозреваемого несколько самодельных предметов, похожих на пистолеты.

По словам полиции, использовавшееся нападавшим оружие представляло собой предмет, похожий на пистолет, размером 40 сантиметров в длину и 20 сантиметров в ширину. Как сообщила японская общественная телекомпания NHK со ссылкой на полицию, Ямагами изготовил несколько типов оружия из железных трубок, обмотанных липкой лентой. Полиция обнаружила оружие с тремя, пятью и шестью железными трубами в качестве стволов.

Подозреваемый вставил пули в трубу, запчасти для которой он купил в Интернете, сообщила полиция, сообщает NHK. Полиция считает, что подозреваемый использовал самое сильное оружие из того, что он изготовил для убийства, добавила NHK.

Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления с предвыборной речью на улицах префектуры Нара в пятницу утром. Его смерть потрясла Японию, страну с одним из самых низких показателей преступности с применением огнестрельного оружия в мире.

Национальное полицейское управление Японии заявило, что рассмотрит меры безопасности, введенные в действие до стрельбы в пятницу, сообщает NHK. Безопасность обеспечивала полиция префектуры Нара, которая разработала план безопасности для бывшего премьер-министра, пока он находился в городе.

Агентство сообщило, что несколько десятков офицеров и сотрудников службы безопасности столичной полиции Токио дежурили и, как сообщается, наблюдали за Абэ со всех сторон во время его выступления, сообщает NHK.

Официальные лица заявили, что никаких угроз в адрес Абэ не поступало. Смерть бывшего премьера, отмечает The Guardian, почти наверняка заставит переосмыслить традицию тесного контакта японских политиков с избирателями.

Абэ был премьер-министром Японии дольше всех, который определял политику страны на целое поколение. Он войдет в историю целым рядом своих неоднозначных шагов – включая увеличение расходов на оборону, проведение самого резкого изменения в японской военной политике за последние 70 лет и его грандиозный эксперимент, известный как "абэномика", направленный на то, чтобы вывести японскую экономику из десятилетий застоя.

Томохико Танигути, бывший специальный советник Абэ, сказал, что бывший премьер-министр был "одним из самых преобразующих лидеров" Японии, и назвал его гибель эквивалентом убийства президента США Джона Ф. Кеннеди.

"Я думаю, что это будет эквивалент дня убийства Джона Кеннеди… Это был день печали, горя, неверия, а для меня - огромного гнева. Людям очень трудно переварить реальность", - сказал Танигути.

Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657347900


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