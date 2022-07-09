Протестующие ворвались в резиденцию президента Шри-Ланки. Глава государства Раджапакса едва спасся

11:48 09.07.2022

Протестующие ворвались в резиденцию президента Шри-Ланки

президент Шри-Ланки бежал из резиденции, которую захватили протестующие



9 июля 2022,

Протестующие окружили резиденцию президента Шри-Ланки Готабайи Раджапаксы, сообщает 9 июля AFP со ссылкой на источники в силовых структурах.



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По данным агентства, протестующие проникли на территорию резиденции, из-за чего глава государства был вынужден бежать.



На опубликованных местными СМИ кадрах видно, как демонстранты бегут и скандируют лозунги на территории президентской резиденции.



Весной государство столкнулось с сильнейшим экономическим кризисом.



20 мая сообщалось, что жители Шри-Ланки устроили массовые беспорядки из-за проблем с экономикой, роста цен и нехватки топлива. Митингующие заблокировали вход в офис президента на месяц, вследствие чего власти островного государства вводили чрезвычайное положение.



В том же месяце Россия доставила в Шри-Ланку около 90 тыс. т. сырой нефти после обращения правительства страны.



Экономический кризис в стране был вызван дефицитом иностранной валюты в связи с ограничением туристического потока из-за пандемии коронавируса. В результате этого Шри-Ланка не может закупить достаточно топлива. В стране был объявлен дефолт.



30 июня газета Daily Mirror сообщила, что Раджапакса направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой о сотрудничестве в закупках нефти.