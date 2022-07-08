Президент Кыргызстана Жапаров принял участие в праздничном Айт намазе на Старой площади в Бишкеке

11:54 09.07.2022

Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Садыр Жапаров принял участие в праздничном Айт намазе на Старой площади



Президент Садыр Жапаров принял участие в праздничном намазе по случаю Курман айта на Старой площади в Бишкеке.







На молитву собрались высшее руководство страны, представители духовенства, а также десятки тысяч кыргызстанцев.



За общественным порядком следили свыше 2 тысяч сотрудников милиции. Никаких нарушений и происшествий не зафиксировано.



Ранее в ГУВД уточнили, что в Айт намазе участвовало больше 10 тысяч человек.