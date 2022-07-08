Мы отмечаем и Курбан Хайит, и Пасху. Как уникальный интернациональный дуэт "Шарк" очаровал своими песнями весь Узбекистан

12:03 09.07.2022 Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Узбекистанцы в эти дни готовятся к большому празднику Курбан хайит. И здесь неважно к какой вере принадлежит семья: на столах в домах обязательно будут стоять косушки с пловом и багурсаками.



В стране уже давно сложилась уникальная традиция, когда мусульмане угощают на праздники самыми вкусными блюдами православных соседей, а они, в свою очередь, несут им куличи на Пасху. Уже десятки лет наша страна хранит и ценит этот обычай, превратившийся в народное достояние – дружбу народов.



О том, как умеют дружить, любить и творить люди, говорящие на разных языках, воспитанные на разных семейных традициях, мы спросили у одной из самых популярных интернациональных семей Узбекистана – Сарвара Акбарова и Татьяны Зайцевой, участников вокально-инструментального ансамбля "Шарк". Их голоса очаровывают, а песни влюбляют в Узбекистан.







Как говорят артисты, на праздник их большая семья традиционно собирается в родительском доме Сарвара. После утренней молитвы на Кубан хайит все едут сюда. У Сарвара есть еще брат и сестра, и их семьи тоже всегда в этот день находятся у родителей. Женщины накрывают стол, а дети помогают им.



"Готовить все узбекские блюда меня научила ойижон – мама Сарвара. Из-за работы сейчас мне не так часто удается баловать домочадцев, но для любого праздника приготовить что-то вкусное – это неписаный закон. Для нашей семьи существует два самых больших и почитаемых праздника – Курбан хайит и Пасха. Мы ждем их всегда с особой любовью и уважением готовимся к ним", – рассказала Татьяна.



"А борщ в вашем доме часто готовится?", – спрашиваю я Сарвара.



"Вы знаете, хотя моя мама узбечка, у нас всегда была интернациональная кухня. У мамы есть подруги – еврейка, кореянка и татарка. Всего их пятеро, и дружба эта длится более 15 лет. Они часто собираются и угощают друг друга национальными блюдами. Это всегда гастрономическое путешествие. Наши дети тоже сейчас растут в этой интернациональной атмосфере", – отметил он.



Кстати, здесь стоит вспомнить, что группа "Шарк" поет на разных языках мира: узбекском, русском, французском, итальянском, английском и других. Не так давно они спели даже на вьетнамском языке. Дома, как признается Татьяна, дети говорят на двух языках, но если им с Сарваром надо что-то обсудить, они делают это на английском. Однако, как шутят супруги, это ненадолго, так как дети сейчас учат английский в детском саду, и родителям скоро придется переходить на другой язык.



У Татьяны с Сарваром трое детей, самому младшему 11 месяцев, тем не менее артистка практически не была в декретном отпуске. Супруги все время активно работают, причем успевают не только выступать, но и записывают в студии новые авторские композиции. Все дети в семье долгожданные и самые любимые. Первенца Татьяна и Сарвар ждали целых пять лет.



"У нас самые замечательные родители и родственники, все те годы, пока мы ждали первенца, не было ни одного намека, ни одного некорректного разговора. Я благодарен им. Знаете, мы слышим иногда от знакомых, что родня все время донимает: "Качон? Качон?". У нас, мужчин, все это происходит по-другому, а женщинам в таких ситуациях сложнее", – заметил Сарвар.



Он все эти годы старался, чтобы Татьяна не впадала в депрессию, не страдала. В результате они с головой ушли в работу, много выступали и путешествовали.



"На самом деле у нас самые лучшие в мире родственники. Они всегда и во всем нас поддерживали", – сказала Татьяна.



История любви этой замечательной пары началась с первой авторской песни "Сен".



"Помню, перед тем как выйти на сцену, когда мы впервые должны были спеть ее на публике, я попросила Сарвара не просто музыкально исполнить ее, а прожить, показать эмоции", – вспоминает Татьяна.



Сарвар подтверждает: "Да, я помню то наше исполнение. Искра влюбленности появилась на сцене".



Надо сказать, что с тех пор они только так и исполняют все музыкальные композиции, буквально живут ими. Эти эмоции чувствуют все вокруг, будь то зрители в зале или у экрана телевизора. До этого романтического прозрения у артистов были только рабочие отношения. Татьяна признается, что иногда даже удивлялась сдержанности и серьезности Сарвара. У этой красивой девушки в те времена была армия поклонников, а он не проявлял никаких эмоций в ее адрес.



"Я думаю, сейчас, годы спустя, что такое поведение и подогрело мой интерес к нему. Самое интересное, что и сейчас у нас так: когда я эмоционирую, он всегда сохраняет спокойствие. На этом и держится наш союз, мы разные части одного целого", – говорит Татьяна.



До того, как они объединились в музыкальную группу, а произошло это в 2008 году, у каждого была своя творческая жизнь. Сарвар, окончив консерваторию в 2001 году, создал вокально-инструментальный ансамбль "Шарк". Однако первый состав не продержался долго, после чего начались поиски солистов. Татьяна в то время была частью другого ансамбля – "Узбегим ешлари", в который она попала волею случая.



"Несмотря на то, что я с детства была артистичной и меня тянуло на сцену, по наставлению мамы я поступила в Ирригационный институт. Она сказала, пусть музыка и английский будут хобби", – отметила Татьяна.



Но у судьбы были свои планы. Она будто вела Татьяну к встрече с Сарваром. Они жили на параллельных улицах, но не были знакомы, окончили одну и ту же музыкальную школу, правда в разное время. Татьяна училась в Ирригационном институте, где работала ее мама и преподавали родители Сарвара.



Учась на втором курсе, она шла мимо актового зала, где ранее не раз выступала в студенческих капустниках, а также в составе команды КВН. На этот раз тут пели красивые девушки в ханатласных нарядах из ансамбля "Узбегим ешлари". Татьяна не растерялась и попросила у руководителя ансамбля Лутфии Рузибаевой послушать ее. Она спела песню Юлдуз Усмановой, но с большими ошибками.



"Мне сразу сказали, что есть большие проблемы с узбекским языком. Однако Лутфия ханум отметила тогда: "У тебя очень красивая улыбка и на сцене ты хорошо держишься", – вспоминает Татьяна.



В общем, в ансамбль ее приняли, но над узбекским пришлось поработать. Потом были записи в студии и первые гастроли.



В один из вечеров Сарвар позвонил Татьяне, чтобы пригласить ее в свой ансамбль, тогда он уже был много наслышан о необычной русской девушке из "Узбегим ешлари". Но Татьяна отказала, сказав, что все ее время занимает работа в аэропорту и она больше заинтересована именно в этом направлении.



По словам Татьяны, сейчас ей даже не верится, что когда-то она мечтала жить в Америке. Она вспоминает, что тогда одевалась как иностранка и грезила о жизни за рубежом. Ни о какой свадьбе, а уж тем более с представителем другой нации, она и не думала. Мама тоже предупреждала дочку, что такой брак – это совершенно иной мир.



Когда Татьяна решила устроиться на работу в аэропорт на должность диктора, ее сразу предупредили, что сначала придется поработать телефонисткой в справочной. На этой работе Татьяна продержалась 20 дней. Потом был снова звонок от Сарвара. На этот раз она решила попробовать свои силы и испытать судьбу.



"У меня было очень консервативное воспитание. Я шла по плану: школа, вуз, замужество. Мама меня отговаривала – какая сцена? Она мне постоянно говорила – "где ты будешь выступать? Нельзя петь где-то там в кафе". Сейчас, когда я сама мама троих детей, я понимаю эту родительскую опеку. А тогда, я пошла против воли мамы", – рассказала Татьяна.



В 2011 году Сарвар и Татьяна сыграли свадьбу. Это была очень веселая свадьба в кругу родных, близких и коллег. Ее провели по европейским традициям с выкупом невесты, играми, шутками, был даже фрагмент с подставным женихом, когда за Татьяной вместо Сарвара приехал его друг Жамшид и спрашивал невесту по имени Наташа. Жамшид приехал на старом запорожце с прикрепленными к нему консервными банками, а Татьяна ожидала своего возлюбленного Сарвара на кабриолете. Они до сих пор с улыбкой вспоминают тот день.



Узбекские традиции тоже были соблюдены.



"Свадебный обряд келин-салом я проходила, но не сразу, как положено по обычаю, а через месяц, как раз в дни празднования хайита. Это очень красивый обряд, было интересно", – вспоминает Татьяна.



В этом году их семье исполнится 11 лет. Артисты еще пока не думали, как отметят эту дату, но уверены, что обязательно в кругу родных.



Я попросила Сарвара и Татьяну дать совет парам, у которых намечается интернациональный союз.



"Мне кажется, наша семья в итоге только выиграла, что мы разных национальностей. Потому что мы дополнили друг друга, у нас теперь еще больше традиций. А вообще, когда человек выбирает вторую половину, на первый план не надо ставить культуру и традиции. Лучше руководствоваться человечностью, искать общее видение жизни, совместные цели. Нам с Татьяной хочется сделать мир лучше и красивее", – отметил Сарвар.



"Хочется обратиться ко всем, кто влюблен! Услышьте свое сердце, доверьтесь выбору вашей души, ведь все наши встречи неслучайны! Разрешите себе пройти этот необыкновенный опыт познания друг друга, создания единого союза! А дорогим родителям хочется сказать: наши хорошие, позвольте своим замечательным детям сделать тот выбор, который продиктован их сердцем, ведь жизнь – это лучшая школа, которую мог придумать только Всевышний!", – заключила Татьяна.



Шахноза Турабекова Источник - Podrobno.uz

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