Двуглавый орел стал гербом Харьковской области

12:07 09.07.2022

В Харьковской области утвердили новую государственную символику

Гербом региона стал двуглавый "российский" орел с державой



В пресс-службе военно-гражданской администрации освобожденной ВС РФ Харьковской области сообщили об утверждении новой государственно символики. Гербом региона стал золотой двуглавый орел с державой, он символизирует принадлежность территории к русским землям.



