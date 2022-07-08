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|Двуглавый орел стал гербом Харьковской области
12:07 09.07.2022
В Харьковской области утвердили новую государственную символику
Гербом региона стал двуглавый "российский" орел с державой
В пресс-службе военно-гражданской администрации освобожденной ВС РФ Харьковской области сообщили об утверждении новой государственно символики. Гербом региона стал золотой двуглавый орел с державой, он символизирует принадлежность территории к русским землям.
"Герб Харьковской области – золотой двуглавый орел с геральдическим щитом. Держава в левой лапе орла – это символ исторических корней Харьковской области, как неотъемлемой части русских земель", – сообщили в региональной ВГА.
В администрации также добавили, что новый флаг Харьковской области имеет три цвета: малиновый, синий и красный. Ранее глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев рассказал, что в регионе скоро будут представлены основные российские телеканалы.
Ранее Readovka писала о том, что на подконтрольной России территории Харьковской области введено военное положение.
Сергей Сторожев