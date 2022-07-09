Рейтинг Турции упал до "мусорного"

12:37 09.07.2022

Fitch еще больше понизило кредитный рейтинг Турции до мусорной территории



Керим Каракая



9 июля 2022 г.



Fitch Ratings еще больше понизило рейтинг суверенного долга Турции до "мусорного", заявив, что политика правительства способствует "спиральному росту инфляции" и препятствует притоку капитала.



Рейтинговая компания понизила оценку Турции с B+ до B, что на пять ступеней ниже инвестиционного уровня. Прогноз для Турции негативный, сообщает Fitch.



"Руководствуясь политическими соображениями, центральный банк сохранил учетную ставку на уровне 14% с декабря 2021 года, несмотря на быстрый рост инфляции, влияние войны на Украине на товарные рынки и ужесточение денежно-кредитной политики в большинстве стран с развитой экономикой", - пишет Fitch.



Центральный банк Турции сохранил учетную ставку без изменений в этом году, несмотря на то, что годовая инфляция выросла до 78,6% в июне. Как следствие, в стране самая низкая реальная доходность в мире – минус 64,6%.



Вместо повышения ставок для борьбы с ростом цен и ослаблением валюты власти в этом году приняли несколько неортодоксальных мер. Банковский регулятор запретил более дешевые кредиты в лирах компаниям, богатым в иностранной валюте, в последней попытке поддержать валюту и ослабить инфляционное давление.



"Сосредоточенность правительства на поддержании высоких темпов роста подпитывает спрос на иностранную валюту, обесценивающее давление на лиру, сокращение международных резервов и стремительный рост инфляции, а также препятствует притоку капитала для финансирования более высокого дефицита счета текущих операций", - добавило Fitch.



В этом году турецкая лира потеряла более 20% своей стоимости по отношению к доллару.



Турция потеряла свой инвестиционный рейтинг от Fitch в январе 2017 года, и с тех пор ее рейтинг четырежды понижался. Он также имеет мусорные рейтинги от Moody"s и Standard & Poor"s, B2 и B+ соответственно.



Перевод Гугла