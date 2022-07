БоДжо Клоун цеплялся за власть, но отставлен от дел, - В.Михеев

12:44 09.07.2022 ВЛАДИМИР МИХЕЕВ



А Британия продолжит воевать до последнего украинца на фронте от Николаева до Одессы



Лохматый эксцентрик из бывших журналистов поддался уговорам полусотни высших должностных лиц и сложил полномочия. Теперь его заместит в премьерском кресле новоизбранный главный тори, но не раньше, чем пройдет ежегодная конференция Консервативной партии в октябре.



Гонор у этого лохматого запредельный. Упрямство – как у обиженного английского бульдога. Да и решение покинуть капитанский мостик вынужденное. Усталость от циркового перформанса политика, которому соотечественники прилепили прозвище БоДжо Клоун, достигла критической точки.



Каким образом Александр Борис де Пфеффель Джонсон, потомок министра Оттоманской Порты в правительстве великого визиря Ахмеда Тевфика Паши, с одной стороны, продержался 1079 дней на беспокойном посту, а с другой стороны, заслужил в день отставки выкрики под окнами своей резиденции "Вон!" и "Лжец"?



"Страна победившего гомосексуализма"



Среди причин утраты доверия к премьеру называют депутата-консерватора Криса Пинчера, который на вечеринке щупал коллег мужского пола. Конечно, это не больше чем повод, у британцев таким никого не удивишь. Со времен фарсовой комедии 1973 года "Никакого секса, пожалуйста, мы британцы" (No Sex Please, We"re British) много воды утекло. Недавно Управление полиции Британии выпустило руководство для сотрудников с перечислением 37 различных гендерных терминов и сексуальных идентичностей…



А "Санди таймс", заглянув в бездну парламентского разврата слуг народа, отшатнулась в брезгливом недоумении: "Один из депутатов обвинен в "шумном сексе" в своем парламентском офисе, другой отправил фото своего "дружочка" коллеге-женщине, а третьему неоднократно выносились предупреждения за использование проституток на рабочем месте… Депутат от консерваторов Нил Пэриш был уличен за просмотром порно прямо во время заседания парламента".



Поскольку Британия, как некогда выразился мой коллега по журналистскому цеху, давно стала "страной победившего (добавил бы "развитОго") гомосексуализма", похабник Пинчер (to pinch значит ущипнуть) едва ли стал причиной скоропалительного разочарования в премьере. Причины глубже.



Никогда британцы так плохо не жили, как при Путине



Показатели самочувствия британской экономики сигнализируют о прогрессирующем воспалительном процессе. Индекс промышленного производства в июне снизился до 53,4 пункта до самого низкого уровня за 23 месяца. Нисходящая тенденция задана ростом общеевропейских цен на энергоносители, нарушением торгово-сбытовых цепочек и снижением покупательного спроса.



Наличие складских запасов и оборотных средств позволят 2 000 000 (40% от общего количества) малых предприятий Британии продержаться на рынке следующие три месяца. При этом 200 000 балансируют на грани банкротства, а еще 300 000 смогут выжить не более нескольких недель, предупредил Мартин МакТэг, возглавляющий Федерацию малого бизнеса.



Государственный регулятор рынков электроэнергии и природного газа Ofgem призвал домохозяйства готовиться к худшему. К октябрю из-за дороговизны голубого топлива их счета в годовом исчислении вырастут на 800 фунтов и достигнут цифры 2800. Следующей зимой могут начаться перебои с поставками газа на ТЭЦ, что заставит перейти к веерным отключениям, и шесть миллионов домохозяйств могут быть лишены света и тепла в пиковые утренние и вечерние часы.



"Изменения цен, которые происходят сейчас на энергетическом рынке Британии, бывают раз в поколение, – признался руководитель Ofgem Джонатан Брирли. – Такого шока не было со времен нефтяного кризиса 1970-х годов".



Ранее Эндрю Бейли, глава "Бэнк оф Ингланд" (Центробанк), не оставил никаких надежд на скорое облегчение бремени энергетического и продовольственного кризиса в Британии. По словам мистера Бейли, согражданам нужно готовиться к "апокалиптическому" росту цен и "шокирующему падению доходов".



Они и готовятся. Правительство начало кампанию под лозунгом "Выращивай для Британии". Рекламируют новый стандарт "экологически эффективных теплиц", существующих пока лишь в чертежах. Владельцев загородных участков увещевают сажать овощи и экономить в условиях распоясавшихся цен.



Значительная доля британцев уже не может позволить себе регулярно включать в свой рацион мясо. В тюрьмах, больницах и школах собираются вводить "веганский рацион", когда мясо заменят соей. За минувший год число веганов, ставших таковыми не по своей воле, выросло на 40%. А четверть островитян, впечатлившись рекламным клипом с голливудской кинодивой Николь Кидман, где она сладострастно кладет в рот червяков и жуков, и вовсе готовы смириться с неизбежностью поедания насекомых.



Впрочем, не все готовы переобуться в веганов. В ряде супермаркетов на мясные продукты стали прикреплять GPS-трекеры, потому как статистика магазинных краж стала угрожающей.



До начала санкционной войны против России в Британии существовала программа детского питания в школах, чтобы не приходилось после каникул лечить учащихся от анемии. Сегодня, по официальной статистке, в стране, входящей по размеру ВВП в первую десятку, испытывают хронический голод 4 миллиона детей. Это – европейская цивилизация наших дней.



Энергетическая нищета на фоне затеянной Борисом Джонсоном гибридной войны с Россией стала главной причиной кризиса верхов.



Тю! А Джонсонюка-то за шо?



Уже в качестве врио премьера Джонсон сделал едва ли не первый телефонный звонок Зеленскому, денно и нощно окруженному телохранителями британской спецслужбы. БоДжо заверил Зе в продолжении плотной опеки над Украиной.



Украинцы, утверждал в ответ глава киевского режима, все как один "с грустью восприняли новость о сложении полномочий главы Консервативной партии". Как-никак Борис Джонсон – крестный отец воскрешенного проекта "Интермариума", или "Междуморья" ("Польска от можа до можа" – Polska od morza do morza), взлелеянного Пилсудским. Предполагалось, что конфедеративное государство под верховенство Польши вберет в себя Украину, Белоруссию, Литву, Латвию, Эстонию, Молдавию, Венгрию, Румынию, Югославию, Чехословакию и, возможно, Финляндию. Конфедерация простиралась бы от Балтики до Адриатического и Черного морей.



В сокращенной модели "Интермариума", по замыслу Бориса Джонсона, в альтернативный Евросоюз под верховенством Британии вошли бы Польша, Украина и три прибалтийских лимитрофа. По этой причине кабинет Джонсона из бюджетных средств выделил 2,3 млрд. фунтов (2,74 млрд. долларов), которыми оплатил поставки на Украину военной техники, снарядов и снаряжения, а также услуги британских военных инструкторов.



"После того как Джонсон собирал военные заказы Зеленского, Великобритания направляла военных атташе для поиска оружия в дюжину стран, граничащих с Россией. Там закупались техника, запчасти и боекомплекты еще советских времен. Когда возникали сложности с логистикой, Британия разруливала эти ситуации", – поведал агентству Рейтер высокопоставленный источник в Минобороны Чехии.



"С момента начала военной спецоперации России на Украине, – отмечала автор заметки в Рейтер, – Британия стала для Киева спонсором и логистических хабом поставок вооружений со всего мира, и такая поддержка была главнейшей составляющей премьерства Джонсона".



Неудивительно, что в Киеве новость о скоропостижной смене покровителя восприняли как очередную зраду. На Банковой кто-то горько посетовал: "Тю! А Джонсонюка-то за шо?"…



Рискнет ли Лондон повторить Крымскую войну



После отставки Джонсона его преемник или преемница (например, Лиз Трасс, позирующая, высунувшись из люка, в танковом шлеме) не обязательно будут так же энергично продвигать идею новой малой Антанты. Лондонская "Телеграф" отмечает: "Его преемник может не обладать такой склонностью к риску и готовностью делать все возможное ради Киева".



Однако радикальной смены курса не произойдет. У Британии нет постоянных союзников, но есть постоянные интересы. И они последние как минимум двести лет сводятся к всемерному ослаблению континентальной Европы и России как самодостаточного центра Евразии.



В рейтинге претендентов на должность лидера тори и пост премьера на первом месте министр обороны Бен Уоллес. В стилистике не стеснявшегося в выражениях Бориса Джонсона он как-то заявил: "Я, безусловно, считаю, что взгляд Путина на себя и на мир – это синдром маленького человека, взгляд мачо".



"Кого бы ни назначили главой правительства, внешняя политика будет прежней. Если к власти придет Уоллес, Лондон к Москве не станет жестче или мягче. Возможны лишь корректировки в каких-то нюансах", – отмечает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.



Кстати, Уоллес недавно вспомнил о Крымской войне. Во время посещения здания Конной гвардии в Лондоне министр заявил: "Шотландский гвардейский полк пнул царя Николая I в 1853 году в Крыму. Мы всегда можем повторить это".



Поскольку для осуществления проекта "Интермариума" с учетом стратегических расчетов Лондона необходимо сохранить за Украиной выход к Черному морю, Британия продолжит воевать до последнего украинца на южном фронте от Николаева до Одессы.



Означает ли это, что красно-мундирные всадники снова бросятся в безрассудную "атаку легкой кавалерии" и заново переживут катастрофу под Балаклавой 25 октября 1854 года? Очевидец катастрофы, репортер лондонской "Таймс", писал: в тот день "в 11:35 перед проклятыми московитскими пушками более не осталось британских солдат, кроме мертвых и умирающих…".



…Да, мутное наследство оставил после себя Борис Джонсон. Источник - Фонд стратегической культуры

