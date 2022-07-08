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"Иннопром" в Ташкенте и Екатеринбурге
12:49 09.07.2022

ВЛАДИМИР ЧУШКИН

Перейти от догоняющей к опережающей промышленной системе

5 апреля 2022 года в Ташкенте была открыта Международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия" – крупнейшее в регионе мероприятие, нацеленное на активизацию инвестиционного, промышленного и торгово-экономического сотрудничества, на налаживание новых деловых контактов, развитие промышленной кооперации между предприятиями в странах Центральной Азии. Организаторами этого мероприятия стали Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Главной целью выставки было содействовать выстраиванию диалога между странами и регионами Евразии с целью поиска точек соприкосновения интересов для придания новых импульсов инвестиционному, промышленному и торгово-экономическому сотрудничеству, а также увеличения количества взаимовыгодных проектов. Для участия в ташкентской выставке зарегистрировалось более 5 тысяч физических лиц, порядка 200 иностранных компаний и бизнес-делегаций из стран СНГ, Франции, Италии, Нидерландов, Индии, Ирландии и Японии, а также из Российской Федерации, Таджикистана, Белоруссии, Киргизии, Азербайджана, Туркменистана и Монголии.

Аналогичное мероприятие – ежегодная Международная промышленная выставка "Иннопром-2022" – проводилось Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в Екатеринбурге в период с 4 по 7 июля 2022 года. Здесь на одной площадке были объединены главные отрасли промышленности (металлообработка; транспортное машиностроение; технологии для энергетики; новые материалы; производство компонентов; цифровое производство). В текущем году в качестве главной темы выставки ее организаторы выбрали тематику "Промышленный переход: энергетика, цифровизация, кадры". Российским производителям было предложено воспринимать данную тематику как окно возможностей для развития, а сам форум – как призванный помочь промышленникам выстроить эффективные кооперационные связи и найти новые рынки сбыта.

Свердловская область представила на выставке сразу несколько своих стендов. Отдельным стендом располагал и Минпромторг России, на котором он представлял продукцию и технологии российских компаний. В ходе "Иннопрома-2022" проводились деловые переговоры с торговыми представителями более десятка стран ближнего и дальнего зарубежья, были получены консультации по экспорту от Российского экспортного центра, состоялось общение с директорами по закупкам ведущих российских корпораций. Всего в "Иннопроме-2022" принимали участие порядка 500 экспонентов из 30 стран. Страной-партнером России в Екатеринбурге стал Казахстан; эту республику на выставке представляли более 200 компаний, а официальную делегацию Казахстана возглавлял премьер-министр республики Алихан Смаилов. Крупные стенды разместили некоторые другие страны. Например, Белоруссия представила самосвалы "БелАЗ", Узбекистан продемонстрировал свои возможности в целом спектре отраслей от производства обуви до горнодобывающей промышленности.

Иннопром – это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, которая проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Выступая одним из ключевых полигонов Министерства промышленности и торговли РФ, Иннопром служит площадкой, где закладываются основы промышленной политики. Около 80% посетителей выставки – профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий

Одной из ключевых для "Иннопрома-2022" стала тема транспорта и транспортной инфраструктуры. Так, холдинг "Синара - Транспортные машины" представил электробус "Синара-6253", "Уралтрансмаш" - ретротрамвай модели 71-415Р. На стенде Казахстана можно было увидеть бэтмобиль, детали которого напечатаны на 3D-принтере, а на стенде НАМИ - прототип электромотоцикла Aurus Merlon.

Тема транспорта была ключевой и на главной сессии "Промышленный переход: опыт лидеров", в которой принял участие председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. В своем обращении к участникам выставки он призвал бизнес "в сжатые сроки построить технологический суверенитет". По его словам, временное разрешение параллельного импорта позволит наладить новые логистические цепочки сырья, материалов и комплектующих, которые еще не производятся на территории страны. Мишустин сообщил, что санкции подтолкнули к более активной структурной перестройке ключевых областей, а задачи развития собственных производств и создания передовых компетенций стали одними из важнейших приоритетов государства. "Цель одна - перейти от догоняющей к опережающей системе. Так мы вернем себе внутренний рынок и сможем наращивать высокотехнологичный экспорт. Для достижения такого результата нужны стимулы, например доступ к долгосрочному финансированию, налоговые льготы, гарантии сбыта продукции", - сказал российский премьер-министр, пообещав бизнесу промышленную ипотеку в размере 5% на приобретение готовых производственных площадок.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657360140


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