Начинается битва за Турцию

12:56 09.07.2022

Sarmatae

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Сегодня агентство Fitch Ratings понизило рейтинг суверенного долга Турции до "мусорного" уровня (все ссылки под катом). Это малозначительное событие может быть толчком к началу борьбы за власть в Турции, выборы президента состоятся летом 2023 года. Значимость Турции в геополитике региона огромна. Зона проливов Босфора и Дарданелл, контроль потоков из стран Ближнего Востока, страна ведет стратегию расширения военно-политического, экономического и культурного влияния в странах, которые условно могут быть включены в проект так называемого "Великого Турана", скрытые претензии на Крым и многое другое...



Как возможно будут расшатывать Турцию и чем это чревато в случае продолжения СВО до лета 2023 года.



Военный переворот маловероятен. После попытки в 2016 году вся нелояльная "военщина" была буквально разгромлена и пересажана в тюрьмы. "Друг" Реджеп оказался бескомпромиссным, хитрым и сильным лидером. А экономические достижения страны, при его президентстве с 2014 года, вызывают болезные ощущения у всего обычного населения страны.



Курс турецкой лиры параболой взмыл более чем на 600% (стрелочка приход к власти Эрдогана, курс ~2,21), годовой план:



Резкий рост инфляции после короны CPI Y/Y: +78,%:



Торговый баланс при таком курсе и инфляции (должен был давать преимущество турецким товарам на внешних рынках) отрицательный и есть большая вероятность дальнейшего ухудшения (месячный план по ценам закрытия, сильная модель расширения):



Выпущенные ранее евробонды падают на бирже и текущая доходность облигации US900123CW86 с погашением в 2024 году в USD составляет 10,79% :



Аналитики высказывают опасенияпо вопросу инвестирования в местные облигации:



"Нам трудно инвестировать в турецкие местные облигации, поскольку инфляция превышает 50%, а экономические показатели в целом ухудшаются. Макроэкономические проблемы не будут решены с помощью гарантий и новых инвестиционных инструментов".



Доходность Турецких бондов (10-Year Turkey Bond Yield, квартальный план, 3MML):



Краник заимствований может быть перекрыт, обслуживание долга и выплаты по текущим обязательствам приведут к дополнительной эмиссии денежной массы, росту курса лиры и инфляции. Этим могут воспользоваться, финансируемые определенными структурами, оппозиционные силы на выборах, с целью организации беспорядков и выпуска пара народного негодования.



Сценарии:



1. Эрдоган сдюжит и далее будет попутчиком пока интересы РФ и Турции совпадают.



2. Замес недовольного народа против текущей политики и против Эрдогана. В нужный момент кому-надо возьмет власть в руки и здесь может быть превращение Турции в провокационную машину против РФ и поворота недовольства с внутренних проблем на внешнего мнимого врага. Могут быть провокации подобные 24 ноября 2015 года с сбитым Су-24 Турцией, только в Черном море и использованием других исполнителей из соседней страны.



3. В случае разрастания конфликта в гражданскую войну, распад Турции на ряд государств. У Турции одна из сильных армий в регионе + база НАТО на которой хранились ядерные боезаряды. В чьи руки попадет большинство оружия и для каких целей оно будет использовано вопрос открытый.



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