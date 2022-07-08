В Нидерландах началась катастрофа. Она скажется на всем мире, - Антун Роша

13:04 09.07.2022 Advance

Хорватия



Обострение обстановки на западе Европы. Фермеры подняли бунт в Нидерландах, втором по величине экспортере сельхозпродукции в мире



Протесты фермеров в Нидерландах остаются незамеченными большей частью Европы, пишет Advance. А ведь речь идет о крупнейшем экспортере сельхозпродукции. Из-за требований Брюсселя по сокращению выбросов азота треть фермерских хозяйств ждет банкротство.



Антун Роша



Вчера мы говорили о забастовке работников энергетического сектора в Норвегии и о том, какую большую опасность для Европы представляют эти протесты. Ведь сейчас, после сокращения поставок из России, от Норвегии зависит очень многое. В итоге норвежские власти, которые сначала не собирались реагировать, вчера все же объявили забастовку незаконной и пресекли ее (возможно, после нескольких настойчивых звонков из Европейского Союза?). Сегодня проблема возникла уже в другом месте - в Нидерландах, где ситуация обостряется, судя по всему, еще больше.



Что интересно, эта новость осталась практически незамеченной средствами массовой информации в Европе. Это удивительно, так как Нидерланды в нынешней ситуации играют очень важную роль в снабжении Европы. Напомню, что в Нидерландах находится большое газовое месторождение Гронинген. Однако речь сейчас идет о забастовке не в энергетическом секторе, а в не менее важном сельскохозяйственном.



Разгневанные фермеры вышли в понедельник на улицы и заблокировали около 20 дистрибьюторских центров торговых сетей по всей стране. Против чего они протестуют? Нидерландские фермеры выступают против новой правительственной политики, прежде всего в отношении азота.



О чем речь? Власти Нидерландов предложили к 2030 году на 50% сократить выбросы таких вредных веществ, как оксид азота и аммиак. Властям регионов дали год, чтобы они составили план для реализации этой цели.



Однако эта мера загнала бы многих фермеров в пропасть, и поэтому они вышли на гневный протест и стали жечь свои трактора, заблокировав тем самым дистрибьюторские центры крупнейших нидерландских супермаркетов, таких как Albert Heijn и Jumbo. Протесты прошли во многих городах, таких как Вегел, Бреда, Байлен, Вурден, Ньивегейн, Драхтен, Херенвен, Зволле, Гелдермалсен, Нейкерк. В некоторых местах протесты продолжались всего несколько часов, в других - целый день, а кое-где они не закончились и сейчас.



Конечно, блокирование центров дистрибуции немедленно сказалось на логистической цепочке, особенно ввиду того, что супермаркеты всегда стараются, чтобы их продукция была доступна "точно в срок", ведь это снижает расходы на хранение. На полках магазинов, правда, последствий блокировки все еще не видно, но источники сообщают, что возникают проблемы с подвозом нового товара.



Фермеры утверждают, что предложенные правительством меры неподъемны, и что многим из-за них придется закрыться.



На самом деле подобное происходит по всему Европейскому Союзу, однако нидерландские власти решили раньше других выполнить инструкции Брюсселя, в которых говорится, что "энергетический переход неминуем". На прошлой неделе в Нидерландах было принято окончательное постановление о сокращении выбросов СО2 на 70 - 90% в зависимости от региона.



Как сообщает информационное агентство "Европа Пресс", даже по прогнозам правительства, около 30% фермеров могут обанкротиться. При этом агентство напоминает, что Нидерланды - один из крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции в мире.



Кстати, об этом мало кто знает. Да, Нидерланды сейчас - второй крупнейший экспортер сельскохозяйственной продукции в мире сразу после Соединенных Штатов! Как же такое возможно, если учесть, что в Нидерландах всего 19 миллионов населения? Но тут стоит отметить, что речь идет об "импорте", а не о "производстве". Понятно, что такие крупные страны, как Китай, Индия и Бразилия являются крупными производителями, но большую часть произведенного продовольствия они же и потребляют, то есть не экспортируют в таких масштабах. Нидерланды же имеют вес именно в том, что касается экспорта, и уже поэтому имеет большое значение для мирового рынка продовольствия.



Ежегодно Нидерланды экспортируют сельхозпродукции почти на сто миллиардов долларов. Из этого на собственно продовольствие приходится около 61 миллиарда долларов США, девять миллиардов долларов - на материал и технологии, а 24 миллиарда долларов - это реэкспорт.



Цифры потрясающие, если сравнивать с другими крупнейшими производителями. США стоят на первом месте с экспортом около 150 миллиардов долларов, но до Нидерландов не дотягивает, скажем, большая Бразилия с экспортом в 79 миллиардов долларов и Китай, чей экспорт сельскохозяйственной продукции достигает "всего" 63 миллиардов долларов.



Таким образом, если треть нидерландских фермеров обанкротятся из-за новых мер, это обернется катастрофой, которая скажется на всем мире.



Почему в момент такого кризиса нидерландские власти принимают подобное решение? Разве оно не саморазрушительно? Да, но это не обязательно их решение. Дело в том, что поскольку Нидерланды до сих пор не реализовали некоторые другие, более ранние решения Европейского Союза о снижении выбросов, теперь Верховный суд Нидерландов постановил, что власти просто обязаны ввести эти меры.



Реформы включают сокращение поголовья скота и выкуп некоторых ферм, которые производят слишком большое количество аммиака. Фермеры, в свою очередь, говорят, что с ними обходятся несправедливо и не оставляют им никаких шансов на будущее. Они утратили всякую перспективу и теперь готовы к радикальным действиям.



Будет ли ситуация обострятся? Возможно. В течение вчерашнего для обстановка действительно накалялась. На севере Нидерландов полиция даже открыла огонь по протестующим. В полиции утверждают, что были вынуждены так поступить из-за "угрожающей ситуации", когда протестующие начали преодолевать баррикады, чтобы добраться до магистрали в провинции Фрисландия. Также полицейские утверждают, что мятежники направили на них свои трактора и автомобили. В сообщении говорится, что пострадали трактора, а не люди. Информации о жертвах нет.



Тем временем в социальных сетях появляются видеокадры столкновений.



Днем ранее обстановка была спокойнее. Полицейских было много, но они бездействовали. В то же время к фермерам на улицах присоединяются и другие протестующие в знак солидарности.



Супермаркеты по всей стране вызывают полицию, чтобы их защитили, и отмечают, что вскоре полки опустеют, если протесты не прекратятся.



В центральном управлении торговлей продовольствием заявили: "Блокирование дистрибьюторских центров вредит гражданам Нидерландов. Супермаркеты делают все возможное, чтобы сохранить снабжение товарами, но если блокады продолжатся, то, вероятно, людям негде будет покупать продукты".



Министерство транспорта, в свою очередь, предупредило водителей, чтобы они приготовились к возможным продолжительным пробкам, поскольку трактора, которые ездят медленно, блокируют и замедляют движение на главных магистралях.



Интересно, что об этом сегодня можно прочитать в американских СМИ, где сказано, что в Нидерландах была открыта стрельба. Европейские СМИ как будто решили игнорировать эту тему. Но вопрос, как долго у них это будет получаться, поскольку так просто все не уляжется, особенно если у властей нет пространства для маневра на переговорах, ведь решение принято Верховным судом.



Ясно, что за ситуацией внимательно следят нидерландские СМИ. Самая популярная ежедневая газета Нидерландов De Telegraaf пишет, что сегодня были задержаны несколько человек, и полиция вменяет им "покушение на убийство". Также говорится, что в некоторых регионах ситуация вполне спокойная, а в других, напротив, крайне напряженная.



Издание Algemeen Dagblad передает, что в ночь со вторника на среду протестующие снова блокировали некоторые дистрибьюторские центры, которые днем ранее были разблокированы.



Сообщается, что полиция вчера стреляла, в том числе, по одному трактору, в котором находился 16-летний парень. Этот инцидент произошел на магистрали А32 под Херенвеном. Парня задержали, и сегодня перед полицией выстроилось большое количество тракторов, которые требовали немедленно его освободить. Они отступили только после того, как его мать попросила их об этом.



Все происходящие весьма драматичные события остаются незамеченными большей частью Европы, возможно потому, что есть основания ожидать подобного и в других государствах после того, как там начнут ужесточать нормы о сокращении эмиссии. Все это происходит в условиях, когда нет ясности о том, что будет с энергоносителями, что будет с продуктами, а такие столкновения, какие сейчас происходят в Нидерландах и конца которым пока не видно, только осложняют ситуацию. Источник - ИноСМИ

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