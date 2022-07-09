Токаев в угоду американским нефтяникам губит отношения с Путиным, - Айнур Курманов

14:02 09.07.2022 09.07.2022 Алма-Ата

Айнур Курманов



Сейчас в казахстанских телеграм-каналах и в так называемом "экспертном сообществе" наблюдается настоящая истерия по поводу приостановки российским судом прокачки нефти с казахстанских месторождений Тенгиз, Кашаган и Карачаганак, эксплуатируемых американскими, европейскими и британскими компаниями по трубопроводу Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК).



Дело в том, что 5 июля Приморский районный суд Новороссийска принял решение приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на 30 дней. В основу решения легли экологические нарушения, выявленные в работе КТК, так как еще 6 мая сотрудники Ространснадзора организовали выезд на объекты трубопровода и обнаружили целый ряд аварийных разливов нефти, которые отравляли почву и воду.



Служба Ространснадзора вынесла предписание устранить последствия разлива нефти, но в итоге вынуждена была действовать через суд и внести исковое заявление с требованием остановить работу КТК на 90 дней. В результате Фемида частично удовлетворила претензии государственного органа и экологов, ограничив работу КТК на месяц.



В связи с этим в казахстанских СМИ многочисленными блогерами и националистами стала раскручиваться тема преднамеренного шага со стороны Кремля по блокировке КТК, так как якобы этим наносится удар по Казахстану и его экономике. Снова начинается формирование армией ботов в общественном сознании образа врага в лице России.



И тут необходимо разобраться. Дело в том, что по трубопроводу КТК шла нефть на 90% принадлежащая американским, британским и европейским корпорациям, которые по кабальным для народа Казахстана соглашениям о разделе продукции (СРП) и контрактам по недропользованию, заключенных еще в начале 90-х годов, владеют двумя третями добываемых в РК углеводородов.



Это можно проследить по распределению долей активов в международных консорциумах по добыче нефти на трех крупнейших казахстанских месторождениях нефти.



Так, на месторождении Тенгиз на Каспии в рамках ТОО "Тенгизшевройл" национальный оператор "КазМунайГаз" имеет 20%, Chevron (США) – 50%, ExxonMobil (США) – 25%, СП "ЛукАрко" (США) – 5%.



На месторождении Кашаган на Каспии в консорциуме North Caspian Operating Company N.V. (NCOC) национальный оператор "КазМунайГаз" имеет 16,88%, Eni (Италия) – 16,81%, ExxonMobil (США) – 16,81%, Shell (Великобритания) – 16,81%, Total (Франция) – 16,81%, CNPC (Китай) – 8,33%, Inpex (Япония) – 7,56%.



На месторождении Карачаганак в Западно-Казахстанской области в Karachaganak Petroleum Operating B.V. национальный оператор "КазМунайГаз" имеет всего 10%, Eni (Италия) – 29,25%, Shell (Великобритания) – 29,25%, Chevron (США) – 18%.



Американские платформы на Кашагане в Каспии



Эти западные компании транспортируют уже свою нефть по КТК, так как РК получает только незначительные налоги с них после пересечения границы. Главный же национальный оператор – квазигосударственная компания "КазМунайГаз" в основном транспортирует нефть железнодорожным транспортом через территорию России и затем использует российские трубопроводы.



Поэтому ущерб от этой остановки для бюджета Казахстана минимален, а налоги все равно поступят после возобновления работы КТК. Поэтому данная истерия штатных националистов и профессиональных русофобов продиктована страхом компрадорских группировок в правящей элите и заказом со стороны западных корпораций, теряющих сверхприбыли.



Но есть, конечно, в этой истории и своя политическая составляющая, так как – уже известно, что данная американо-европейская нефть, добытая в Казахстане и отгружаемая через порт Новороссийска, затем отправляется в румынский порт Констанца откуда поступает на нефтеперегонный завод, после чего уже поставляется для воюющей армии Украины.



Были и более вопиющие случаи, когда еще до спецоперации казахстанская сторона покупала российскую нефть в том же Новороссийске и отправляла на танкерах на Украину. Поэтому, неужели российские экологи и Ространснадзор не могли ответить на недружественные действия в рамках развернувшейся санкционной и информационно-политической войны в отношении КТК, который также находится под контролем западных корпораций?



Ведь уже очевидно, что чем дальше заходит противостояние с Западом, тем более критическим становится нахождение в стратегическом тылу России на Каспии крупнейших американских и европейских добывающих корпораций, не только создающих конкуренцию, но и отравляющих общий водоем и все живое, а также ускоряющих своими работами по углублению дна обмеление и высыхание моря.



И наоборот – стремление казахстанских властей присоединиться к санкциям в отношении России вызывает не просто вопросы, но и реальную озабоченность возможностью появления в перспективе еще и "южного" фронта. Дело в том, что 6 июля Минфин Казахстана опубликовал проект приказа, запрещающий поставку в Россию и Белоруссию товаров, которые попали под западные санкции.



На одном из правительственных порталов даже был размещен этот приказ для осуществления его "общественного обсуждения". Сделано это было с целью показать, что данная мера в отношении союзников активно поддерживается местным населением и является настоящей информационной и политической диверсией. Вдобавок, Казахстан вышел 8 июля из соглашения Содружества независимых государств 1995 года о Межгосударственном валютном комитете.



В этом же ключе надо рассматривать и заявление президента РК Касым-Жомарта Токаева о необходимости немедленного осваивания альтернативных маршрутов в обход России и даже с привлечением американских инвесторов с месторождения Тенгиз. А это как раз корпорации Chevron, ExxonMobil и СП "ЛукАрко".



"Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Поручаю "КазМунайГазу" проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта. Правительству совместно с "Самрук-Казына" следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь", – отметил президент на совещании 7 июля с участием руководства правительства, руководителей профильных министерств и ведомств, национальных компаний по развитию транспортно-транзитного потенциала страны.



Для развития Транскаспийского маршрута через Баку, Тбилиси и далее в Батуми или территорию Турции предполагается трансформировать порты, "превратив их в один из ведущих хабов Каспийского моря". Предполагается закупить танкерный флот и создать контейнерный хаб в порту Актау. Но на это потребуется, минимум, три года, и данный маршрут обойдется в дополнительные десятки миллиардов долларов.



Токаев на последнем совещании по логистическим маршрутам



А сейчас более дешевой альтернативы существующим российским маршрутам и трубопроводам – просто не существует. И самое примечательное, что руководство Казахстана печется тут не о своей нефти, добываемой "КазМунайГазом", а о прибылях тех же американских, британских и европейских корпораций, которым становится все сложнее и проблематичнее доставлять, по сути, украденное у казахстанского народа "черное золото" на мировые рынки.



То есть правительство РК со всей очевидностью обслуживает интересы Запада на Каспии и в регионе в целом, разрабатывая новые маршруты и пытаясь привлечь к этому Анкару.



Поэтому в данной ситуации не следует перекладывать ответственность с больной головы на здоровую, и важно нынешней "элите" в Нур-Султане наконец-то понять, что при новом геополитическом раскладе на постсоветском Евразийском пространстве – все эти активы и трубопроводы придется рано или поздно национализировать. Источник - politnavigator.net

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