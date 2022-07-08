Tagesspiegel: германский канцлер Шольц участвовал в вечеринках где женщинам подмешивали наркотики для изнасилования

22:26 09.07.2022

Tagesspiegel: на вечеринке с участием Шольца женщинам подмешивали наркотики изнасилования

Виолетта Ханенева



Не менее восьми женщин пострадали после закрытой вечеринки Социал-демократической партии Германии с участием ее бывшего лидера – канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом сообщает немецкая газета Tagesspiegel.



Согласно данным, полученным из переписки членов партии, "пострадали 8 человек, один случай был подтвержден проверкой".



Инцидент произошел 1 июня на традиционном мероприятии партии. Там присутствовали депутаты и сотрудники СДПГ в бундестаге и избирательных округах, а также канцлер ФРГ Олаф Шольц.



21-летняя женщина, посетившая вечеринку, пожаловалась на плохое самочувствие. Она уточнила, что не употребляла на мероприятии алкоголь. Примерно в 21.30 ей стало плохо, и у нее закружилась голова. На следующее утро она не могла вспомнить события прошлого вечера. Пострадавшую осмотрели в больнице и вызвали полицию. Было решено взять у нее анализ крови и провести токсикологическую экспертизу.



"Мы рекомендуем другим [возможным] пострадавшим немедленно сообщить о произошедшем в полицию", - заявил лидер парламентской группы СДПГ Матиас Мартин членам бундестага и их сотрудникам, подчеркивая, что они делают все возможное, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.



Издание отмечает, что причиной потери памяти среди нескольких участниц вечеринки могли стать наркотики изнасилования. Подобные вещества иногда подмешивают жертвам в напитки, что делает их беспомощными. На следующий день пострадавшие могут не помнить случившегося.



Ранее в центре скандала из-за вечеринки оказался протеже британского премьера в партии консерваторов Кристофер Пинчер. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения приставал к двум мужчинам в частном клубе для консерваторов "Карлтон" на Пикадилли. Политик сам сознался в этом и подал в отставку. По информации СМИ, Джонсон при назначении Пинчера замкоординатора фракции знал о подозрениях в домогательствах в адрес чиновника.



Позднее и сам Джонсон решил уйти в отставку.