Казахстанская москвичка Лена Рыбакина выиграла Уимблдон, на котором запретили выступать россиянкам

22:36 09.07.2022

Впервые в истории победительницей Уимблдона стала уроженка Москвы

Андрей Черников



Теннисистка Елена Рыбакина стала первой в истории уроженкой Москвы, которой удалось победить на Уимблдоне.



Напомним, в решающем поединке Рыбакина одолела представительницу Туниса Онс Жабер со счетом 3:6, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 47 минут. Стоит отметить, что Рыбакина проиграла первый сет.



С 2018 года Рыбакина представляет Казахстан.



"Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию поединка.



20 апреля организаторы Уимблдона приняли решение не допускать спортсменов из России до соревнований.



За месяц до старта турнира Мужская теннисная ассоциация (АТР) и Международная федерация тенниса (ITF) заявили, что из-за недопуска россиян и белорусов не будут начислять очки участникам Уимблдона. Также к ним присоединилась Женская теннисная ассоциация (WTA).



Ранее уроженка Москвы Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, поделилась впечатлениями от победы на Уимблдоне.