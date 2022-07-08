Зайнилобиддина Низомиддинова опустили до 1-го замглавы Федерации профсоюзов Узбекистана

23:07 09.07.2022

Зайнилобиддин Низомиддинов стал первым замглавы Федерации профсоюзов

Бывший глава Администрации президента Зайнилобиддин Низомиддинов избран первым заместителем председателя Федерации профсоюзов Узбекистана.



Зайнилобиддин Шахоббидинович Низомиддинов избран первым заместителем председателя Федерации профсоюзов Узбекистана, сообщили "Газете.uz" в пресс-службе организации.



В пятницу Зайнилобиддин Низомиддинов указом главы государства был освобожден от должности руководителя Администрации президента "в связи с переходом на другую работу по состоянию здоровья".



Он находился на этом посту с августа 2018 года, а ранее был помощником Шавката Мирзиеева, когда он занимал пост премьер-министра страны.



Стоит отметить, что в структуре руководства Федерации профсоюзов до сегодняшнего дня не было должности первого заместителя председателя.