Зеленский поздравил мусульман с праздником Курбан-Байрам из туалета поезда

23:16 09.07.2022

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских мусульман с праздником Курбан-Байрам. При этом свое видеообюращение политик записал из туалета в вагоне поезда, как утверждает Телеграм-канал Readovka.



К мусульманам он обратился из поезда Днепр-Киев. При этом он заговорил по-турецки. Затем украинский лидер повторил все сказанное на украинском.



Между тем в столице ДНР мусульмане не смогли отметить Курбан-байрам, о чем сообщает "МК Донбасс". Соображения безопасности не дали провести главный мусульманский праздник по всем традициям.



А президент России Владимир Путин в субботу утром поздравил мусульман РФ с отмечаемым сегодня праздником Курбан-байрам. По его словам, праздник несет в себе "глубокий нравственный, духовный смысл, служит единению людей". Деятельность мусульманской общины, добавил Путин, "важна для поддержания межнационального мира и согласия в обществе".