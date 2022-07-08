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|Скончался хоким узбекского Янгиера Эльер Ходжаев
23:25 09.07.2022
Скончался хоким Янгиера Эльер Ходжаев
Хоким Янгиера Сырдарьинской области Эльер Ходжаев скончался после болезни.
Хоким города Янгиера Эльер Ходжаев скончался после болезни, сообщила пресс-служба Сырдарьинской области.
Он занимал должность главы города с 2017 года, до этого работал первым заместителем хокима по вопросам экономики и предпринимательства.
Эльер Ходжаев родился в 1977 году, закончил заочно Ташкентский государственный аграрный университет в 1999 году и Высшую школу бизнеса при Академии государственного и общественного строительства в 2009-м.
Работал на разных должностях в органах финансового управления Хавастского и Баяутского районов и Сырдарьинской области.
Хокимият Сырдарьинской области отметил его преданность работе и скромность и выразил соболезнования родным и близким покойного.