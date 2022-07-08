Казахстан вводит санкции против России? Комментарий Минфина РК

00:05 10.07.2022

9 июля 20222



Tazabek - В Министерстве финансов Казахстана 8 июля прокомментировали пилотный проект по учету товаров при перемещении в Россию и Беларусь.



По проекту предлагается запретить поставку в Россию и Белоруссию товаров, которые попали под западные санкции. В министерстве объяснили, что пилотный проект позволит отслеживать перемещение товаров в указанные страны, с учетом введенных ограничений.



"К примеру, у нас действуют временные ограничения на вывоз нефтепродуктов, зерна, лома черных и цветных металлов и еще по некоторым товарным позициям. По другим товарам, в отношении которых не введены ограничения, осуществляется свободное перемещение, запрет на вывоз не рассматривается", - сообщили в министерстве.



В Минфине Казахстана указали, что другие страны ЕАЭС также вводят ограничения на вывоз товаров и привели в пример Россию, где действует запрет на вывоз сахара, зерна и других товаров. На сегодня министерство рассматривает предложения бизнеса к пилотному проекту.



"По итогам рассмотрения будет решаться вопрос целесообразности проведения пилотного проекта, также вопрос будет согласовываться со всеми заинтересованными государственными органами", - сообщили в министерстве.



В Минфине также добавили, что в торговле с Россией нет значительных отклонений и факты реэкспорта подсанкционных товаров в Россию не наблюдаются.



Ранее, российский суд в Новороссийске на месяц приостановил работу морского терминала "Каспийского трубопроводного консорциума", через который Казахстан поставляет две трети всей экспортной нефти.