В Душанбе задержан журналист Завкибек Саидамини

00:16 10.07.2022

Прошлой ночью в Душанбе был задержан журналист и активист социальных сетей Завкибек Саидамини.



9 июля его родственники в беседе с Радио Озоди сообщили, что он был задержан вчера вечером в Душанбе около одной из автомоек и доставлен в город Вахдат. Один из его родных, не пожелавший назвать свое имя, рассказал, что в тот вечер Завкибек с одноклассником отдали машину на мойку, чтобы затем поехать в его родное село Калаи Нави, рядом с Рогуном, на празднование Иди Курбон.



"Из двух автомобилей вышли неизвестные и задержали его и его одноклассника. Их доставили в отдел Управления по борьбе с организованной преступностью МВД по городу Вахдат. Одноклассника ночью выпустили, но сказали прийти в девять часов утра. Вот как утром зашел, еще не вышел. Но он ничего нам не сказал. Он дал расписку, что ни с кем разговаривать не будет", - рассказал родственник Завкибека.



Официальных комментариев по поводу задержания журналиста не последовало. До этого, 7 июля, в РОБОП МВД по городу Вахдат был допрошен еще один журналист Абдусаттор Пирмухаммадзода. Он также отказался сообщить подробности допроса.



Пирмухаммадзода и Саидамини были одними из немногих журналистов, которые поддержали Далера Имомали и Абдулло Гурбати после их задержания и ареста. Эти два журналиста были задержаны еще 15 июня.



37-летний Завкибек Саидамини много лет работал в независимых изданиях и на Первом канале государственного телевидения Таджикистана. После ухода с государственного телевидения он имел свой бизнес в небольшом магазине и работал крановщиком в новостройке в Душанбе, но постоянно публиковал свои суждения на разные темы в социальных сетях.



За последние два месяца в Таджикистане арестовано не менее пяти журналистов и блогеров. "Фонд имени Бузургмехра", организация, находящаяся в Европе, называет в их числе Абдулло Гурбати, Далери Имомали, Мамадсултона Мавлоназарова (Мухаммад Султон) и Хушруза Джумаева (Хушом Гулом). Ульфатхоним Мамадшоева, гражданская активистка ГБАО, арестованная в Душанбе 17 мая этого года, также является журналисткой.



В этот же период в столице было совершено нападение на четырех корреспондентов и видеооператора Радио Озоди и телевидения "Настоящее время", у которых были похищены телефоны и видеоаппаратура.



Международные правозащитные организации резко критикуют давление на журналистов и активистов гражданского общества в Таджикистане. Власти всегда отвергали то, что они целенаправленно производят аресты и допросы журналистов, говоря, что они подозреваются в совершении различных преступлений.