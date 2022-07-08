Иди Курбон-2022: Что нужно знать о самом главном празднике в исламе?

00:36 10.07.2022

Сайфиддин Караев, Asia-Plus



В этом году праздник жертвоприношения мусульман – Иди Курбон или Ид аль-Адха отмечается 9 июля. Напоминаем о некоторых правилах этого праздника.



О благословенном месяце Зуль-хиджжа



Месяц, в 10-й день которого отмечается этот священный праздник, в исламском календаре носит название Зуль-хиджжа, что в переводе с арабского означает "владелец хаджа".



Это один из четырех запретных месяцев наряду с месяцами раджаб, зуль-каъда и мухаррам, когда нельзя убивать людей, вести войны и охотиться вокруг Каабы.



Зуль-хиджжа является также последним месяцем 1443 года исламского лунного календаря – хиджри. А с 1-м числом следующего месяца – мухаррам, который выпадает на 29 июля, начнется новый 1444 год.



Что нужно делать в первые 10 дней месяца Зуль-хиджжа?



Особенно ценными являются первые десять дней этого месяца.



Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Нет перед Аллахом более благого дела, чем поклонения, совершенные в первые 10 дней месяца Зуль-хиджжа".



Что такое Арафа?



Девятый день месяца Зульхиджа называется днем Арафа (канун праздника).



В этот день паломники, совершающие хадж, собираются в долине Арафа, которая находится в шести милях от Священной Мекки.



Там они выполняют один из основных обязательных элементов хаджа, который называется "вукуф", то есть стояние на Арафа.



Пост в день Арафа



Пророк (мир ему и благословение Аллаха) указал на то, что пост в день Арафа является желательным (мустахаб).



Согласно хадису, пост в этот день может стать причиной прощения грехов, совершенных за год.



День Праздника



В день Иди Курбон являются сунной следующие действия:



1. Встать рано утром.

2. Почистить зубы.

3. Совершить полное омовение.

4. Надеть лучшую из имеющейся одежды.

5. Умастить себя благовониями.

6. Не принимать пищу до праздничной молитвы.

7. Громко восхвалять Аллаха по пути на праздничную молитву.

8. Прочитать праздничную молитву в мечети вместе с джамаатом.



Кто обязан совершить жертвоприношение?



Совершить жертвоприношение обязан каждый совершеннолетний мусульманин, женщина или мужчина, у которого есть финансовые возможности.



Жертвоприношение было вменено в обязанность, чтобы приблизиться к Богу, очиститься от грехов, поблагодарить Господа за Его многочисленные блага и быть щедрыми к богатым и бедным.



Что означает слово "курбон"



С точки зрения лексического значения, курбон - это деяние, которое совершается, чтобы достичь довольства Аллаха.



Изначально арабское слово "курбон" использовалось для обозначения всех видов милостыни, потому что цель раздачи милостыни - ни что иное, как довольство Аллаха.



Но в религиозной терминологии данное слово позднее приобрело ограниченное значение - принесение в жертву животного ради Аллаха.



История жертвоприношения в исламе



Животных приносят в жертву как знак памяти о том, какую беспрецедентную жертву принес пророк Иброхим (Авраам) который, выполняя повеление Аллаха, полученное во сне, был готов принести в жертву собственного сына Исмаила.



Но Всевышний, испытав покорность Иброхима, ниспослал барана для жертвоприношения и сохранил жизнь Исмаила.



Именно с тех времен приношение в жертву животного стало обязанностью для каждого состоятельного мусульманина.



Когда нужно заколоть жертвенное животное



Жертвоприношение совершается после окончания праздничного намаза 9 июля до вечернего намаза третьего дня праздничного дня – 11 июля, которые в этом году соответствуют 10-12-го числам месяца Зуль-Хиджжа.



Нельзя совершить жертвоприношение в какой-то другой день года. Хотя дозволено совершать курбан в перечисленные выше три дня, предпочтительнее сделать это 10-го числа месяца Зуль-Хиджжа.



Нельзя совершать курбан до окончания праздничной молитвы. В маленьких поселениях, где праздничная молитва не совершается, можно совершать курбан в любое время после рассвета 10-го Зуль-Хиджжа.



Курбон дозволено совершить во время двух ночей после дня праздника, но предпочтительнее совершать его в дневное время.



Как разделить мясо?



Мясо жертвенного животного делится на три части и раздается следующим образом:

1/3 - отдают неимущим;

1/3 - раздают соседям или угощают родственников и друзей;

1/3 - остается дома для употребления в пищу.



При желании человек может раздать все мясо, кроме незначительной части, которую оставит себе и своей семье.



Продавать мясо жертвенного животного в исламе категорически запрещено. Продавать шкуру животного также является запретным действием. В таком случае жертва не будет засчитана.



Ее можно передать, подарить, оставить для личного пользования или поменять на что-то еще или безвозмездно оставить на бойне.



Также нельзя расплачиваться шкурой жертвенного животного за услуги мясника. Если шкура все-таки будет продана, то вырученные от нее средства необходимо раздать в качестве милостыни.



Каких животных можно принести в жертву?



Один человек может принести в жертву козла (козу) или барана (овцу), а до 7 человек могут совместно жертвовать быка (корову) или верблюда (верблюдицу).



Козы и овцы должны быть годовалыми, а если баран старше шести месяцев, но откормлен хорошо и выглядит как годовалый, то допустимо и его жертвоприношение. Быку должно быть два года, а верблюду пять лет.



Также шариат (свод исламских законов) считает необходимым, чтобы животное было здоровым и не иметь дефектов.



Животные, которые не подходят для жертвоприношения:



1. Слепые, одноглазые или хромые животные.

2. Животное, истощенное настолько, что не может само дойти до места, где совершается жертвоприношение.

3. Животное, у которого отсутствует одна треть уха, носа или хвоста.

4. Животное, у которого вообще нет зубов или отсутствует большая их часть.

5. Животное, которое родилось без ушей.



Животные, которые подходят для жертвоприношения:



1. Кастрированный козел (такое животное даже более предпочтительно).

2. Животное, у которого отсутствуют или сломаны рога. Но, если рога животного полностью вырваны, так что это повредило мозг, приносить такое животное в жертву нельзя.

3. Животное, у которого отсутствует менее одной трети уха, носа или хвоста.

4. Больное или травмированное животное, если у него нет никаких перечисленных выше недостатков, которые делают его жертвоприношение недействительным.



Хадж



Самый важный акт поклонения, совершаемый в этот месяц - это хадж, пятый столп Ислама. Мусульмане со всех уголков мира собираются в Саудовскую Аравии, чтобы исполнить этот уникальный вид поклонения.



Хадж обязателен для каждого совершеннолетнего мусульманина, который может оплатить путешествие (пешком или любым другим способом) в Мекку в сезон хаджа.



Хадж обязателен для совершения только один раз в жизни. После совершения обязательного хаджа человек не обязан совершать его еще раз. Тем не менее, дозволено совершать дополнительный (нафль) хадж сколько угодно раз.