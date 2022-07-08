 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия возвращает мир в сознание, - Владимир Можегов
00:44 10.07.2022

публицист
8 июля 2022,
Главная цель спецоперации – не Украина. И даже не выстраивание нового контура мира с Западом. Главная цель – мы сами. Ведь единственным смыслом новой конфигурации мира явится то, что западной идее будет противопоставлена иная идея, с иными смыслами, ценностями, идеалами.

Смысл сегодняшнего конфликта – обновление мира, обновление человечества, поскольку без обновления и мир, и человечество обречены. Им уготованы быстрая агония и гибель. Что и было красноречиво проиллюстрировано всеми событиями 2020–2021 годов. Перечислим наиболее значимые из них и тенденции, за ними стоящие.

Активизация черного расизма и "черной революции" БЛМ, выразившаяся, прежде всего, в погромах в американских городах. Погромах, полностью поддержанных истеблишментом и либеральной прессой. Более того, на волне погромов, первой целью которых было свержение неугодного президента Трампа, многократно активизировалась война с белой историей и белой культурой. Последнее – бренд еще 60-х, старательно с тех пор пестуемый. Американские же погромы 2020-го стали одновременно демонстрацией того, что уготовано Европе и белой цивилизации в принципе, и предупреждением европейским элитам: что их ожидает, если они допустят у себя "казус Трампа" и приход в той или иной степени к власти у себя консерваторов.

Столь же мощной несущей конструкцией либерального цивилизационного проекта является движение ЛГБТ. По большому счету, это сегодня еще более сильное оружие, используемое для сноса традиционной цивилизации, нежели черный расизм. Состояние управляемого гендерного хаоса помогает стирать идентичность белых детей уже с самого маленького возраста – что и происходит. Будучи людьми отнюдь не глупыми, акторы либерального цивилизационного проекта прекрасно понимают: если ваше оружие направлено на детей, вы можете быть уверены – через двадцать лет глобальная власть сама упадет вам в руки.

С точки же зрения неомарксизма (это еще один важнейший системный инструмент либерального цивилизационного проекта), черный расизм и ЛГБТ вместе – это и есть тот новый люпмен-пролетариат, который, придя на смену пролетариату традиционному, должен стать революционным авангардом сноса консервативной цивилизации. "Цветные, ЛГБТ и меньшинства всех стран, объединяйтесь" – вот обновленный лозунг сегодняшнего неомарксизма. А царящий в общественном пространстве Запада (конечно, уже пост-Запада) мультикультурализм и массовая миграция, обращающая столицы бывших европейских государств в ближневосточный или, скорее, африканский Вавилон, – зримое воплощение этого проекта.

Следующей тенденцией нашего времени является переход привычной уже нам либеральной демократии к менее привычным реалиям тоталитарной демократии и либеральной диктатуры. Последнее ярко выразилось в четырехгодичной травле, и, наконец, свержении президента Трампа, в котором участвовали все либеральные финансовые, социальные и политические институты (истеблишмент, олигархия, демократические медиа, лобби, прочие элементы deep state), продемонстрировав тем самым, что являются по сути одной глобальной властью, одним тоталитарным механизмом влияния.

Наконец, пресловутая пандемия, сделавшая понятным то видение будущего, которое уготовил нам либеральный проект. И моральное оправдание этого будущего в книге Шваба о "Глобальной перезагрузке", сыгравшей роль нового Манифеста коммунистической партии. Будущее с точки зрения новых либерал-марксистов представляет собой мир, в котором все население государств будущего загнано в загоны вечных локдаунов, фактически под домашний арест и тотальный контроль искусственным интеллектом.

Завершает список идеология трансгуманизма, являющаяся по сути тем "светлым будущим" глобализма, в которое нас ведут все вышеозначенные прекрасные новые люди. Трансгуманизм видит будущее как тотальную селекцию человека и обращение его в гибрид белка и цифры. Мир трансгуманизма является в виде горстки господ, обеспеченных ускоренным технологиями сознанием и почти бесконечной пролонгацией жизненных функций – и толп рабов, объединенных под единой властью ИИ и погруженных в единую сеть виртуальной реальности.

Для понимания того, как и куда ведет нас либеральный цивилизационный проект, думается, достаточно. Отсюда становится понятным, на каких основаниях необходимо строить свой мир, чтобы такого будущего избежать. Противопоставить антихристианскому цивилизационному проекту проект традиционно-христианский, идею Традиции. Поддержав спецоперацию, народ России продемонстрировал, что готов эту миссию – миссию обновления мира – на себя взять.

Ради защиты Традиции Россия сегодня и поднялась, и вспоминает сегодня себя, как традиционную великую воинскую империю, вспоминает себя как мир Рюрика, Святослава, Владимира, Евпатия Коловрата, Александра Невского, Ивана Третьего, Петра Великого.

Но спасение мира и создание новой цивилизации – дело не одного дня. Рим не сразу строился. И наше противостояние с глобальным либеральным проектом пост-Запада одной спецоперацией явно не ограничится. Сегодняшняя глава – только начало большой истории.

Сегодняшняя Россия – это Константин Великий, который, высадившись на Босфоре, у бедного городка Византий, очерчивает границы будущего великого города, которому суждено на целое тысячелетие стать центром вселенной. Какими будут сегодняшние наши границы? Какие закладные камни будут положены в основу Русской Империи будущего – именно это решается сегодня.

Да, дело это небыстрое. Но обновление человечества и возвращение человека в сознание – цель достойная, и какой бы на нее ни потребовался срок – он не будет слишком большим.

Источник - vz.ru
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