Мазепа и Бандера отравили украинское сознание, - Михаил Диунов

09:17 10.07.2022 Мазепа и Бандера отравили украинское сознание

Михаил Диунов

кандидат исторических наук, публицист

9 июля 2022,



В последние пару десятилетий в западной культуре появилась любопытнейшая тенденция. Образ положительного героя размывается, как это называют, "делается сложнее", приобретает совершенно неоднозначные черты. В то же самое время образ злодея все более превращается в полную противоположность самому себе, обретая мотивы, которые сделали его негодяем, демонстрируя, что злодей на самом деле вовсе не злодей, а тоже герой, просто идущий к своей цели другим путем.



Особенно сильно это заметно в кинематографе, хотя и литература старается не отставать. Взгляните на множество самых кассовых голливудских фильмов последних лет. Кто такой Джокер – преступник? Да, но на самом деле – он трагическая личность, не понятая обществом, человек, которого обстоятельства и жестокие окружающие люди заставили пойти против закона. Кто такая его подружка Харли Квинн – сумасшедшая с битой, которой она готова раскроить череп любому? Да нет же, она на самом деле сражается с бандитами, а то, что не чужда криминала, так всякое бывает, да и общество… Ну, вы поняли.



Кажется, что это абсурд. Добровольное культурное самоубийство Америки и Европы, подобное тому экономическому самоубийству, которым сейчас эти народы занимаются, пытаясь ввести против России все более жесткие санкции, но лишь разрушая этим свою экономику. На самом деле за такой политикой стоит вполне логичная цель: уничтожение старой традиционной цивилизации европейцев, создание человека нового мира, отринувшего "устаревшее" прошлое. Дело это сложное, поэтому работать приходится на грани дозволенного.



Вы думаете, что такое совсем недавний высший приз в индустрии рекламы (подчеркиваю – рекламы) "Каннские львы", отданный за рекламу "веганских бургеров со вкусом человеческой плоти"? Это очень важный сигнал, посылаемый западному обществу – под воздействием пропаганды нормой может стать все что угодно.



Но наиболее интересна для нас в рассмотрении этого вопроса Украина. Именно в этой стране, как будто изначально построенной по принципу карнавализма, мы наблюдаем классический пример превращения злодеев в героев. И таким "джокерами", которых перед изумленной публикой вытаскивают из своего рукава политические фокусники (они же клоуны-убийцы), для нас оказываются Мазепа и Бандера. Люди, которым, кажется, всей их судьбой назначено быть проклятыми и забытыми, вспоминаемыми как пример глупости, предательства и жестокости. Но вместо этого введенные в национальный иконостас и провозглашенные воплощением всего лучшего, что есть на Украине.



Кто такой, например, Иван Мазепа? Беспринципный властолюбец, который за свою жизнь семь раз менял хозяев, предавая прежних с необычайной легкостью, как только предоставлялась возможность получить от этого политическую выгоду. В 1655 году Мазепа, чей дед служил русскому царю, а отец воевал вместе с Хмельницким за русское единство, оказался при дворе польского короля Яна-Казимира. Затем ушел к казакам Правобережной Украины, где стал сторонником перехода Гетманских земель под покровительство Османской империи. Потом служил гетману Левобережной Украины Самойловичу, но вскоре принял участие в его свержении. После всячески угождал русской царевне Софье, но оставил ее и перебежал к царю Петру, как только стало ясно, что тот побеждает в борьбе за власть. Ну, и последним господином Мазепы стал шведский король Карл XII.



Мазепа всю свою жизнь тащил к себе всякую копейку, до которой только мог дотянуться. Коллекционировал чины, титулы и награды. Наконец, превратился в богатейшего человека Украины. И – все потерял, предав своего благодетеля Петра Великого. Любой человек скажет, что это все что угодно, но только не героизм. Но на Украине Мазепа провозглашен "отцом украинской нации", борцом за свободу и независимость, чуть ли не первым демократом, хотя в реальности Мазепа был жестоким тираном.



На Украине в честь него учреждена государственная награда "Крест Мазепы". Что особенно иронично – вручаемая за достижения в сфере дипломатии. Его именами названы улицы, стоит множество памятников. Мазепа – на украинских купюрах, марках, в его честь организуются праздники и фестивали. Казалось бы, зачем создавать героя из столь сомнительной личности? Ведь даже на Украине еще недавно Мазепу почитали предателем.



Но именно этот факт очень важен. В ходе национального строительства, ведущегося вот уже 30 лет, требуется сломать систему координат современного украинца. Показать ему что белое это черное, а черное – белое. Именно тогда получится превратить народ, столетиями относившийся к русским с неизменной симпатией, считавший русских освободителями от польского гнета, в народ, ненавидящий все русское. Вы думаете, все эти украинцы, признающиеся в вечной ненависти к России – возникли на пустом месте? Нет – они продукт целенаправленной пропаганды, которая промыла мозги уже минимум двум поколениям украинцев.



То же самое произошло со Степаном Бандерой. Этот человек с, можно сказать, образцовой для украинского националиста биографией, родился в Австрийской Галиции. Уже в юности состоял в различных радикальных террористических организациях, был организатором и участником множества убийств. С возрастом он превратился в фанатичного ненавистника и поляков (которые до 1939 года была господами в Галиции) и евреев, которых немало жило на Украине, и русских, хотя Бандера никогда даже не бывал в России. Когда в 1929 году была создана ОУН* (Организация украинских националистов), Бандера стал одним из первых ее членов и быстро поднялся в политической иерархии.



В 1940 году ОУН раскололась на "мельниковцев" и "бандеровцев". Возглавляемая Бандерой фракция оказалась наиболее радикальной. Он объявил, что ради независимости Украины готов к союзу с нацистской Германией, но говорил, что такой союз будет временным (до победы, в отличие от "мельниковцев"), что было, разумеется, полной глупостью, потому что победа Германии в любом случае ставила крест на любых планах украинских националистов. При этом и Мельник, и Бандера сразу же объявили друг друга "агентами Москвы". Бандера активно сотрудничал с абвером, получая от Германии ощутимую помощь и готовя боевые группы для действий на территории СССР. Это всего пара штрихов к образу "великого украинца", каким изображает Бандеру украинская пропаганда.



Когда Германия напала на СССР, в тылу немецких войск шли походные группы ОУН, которые, в соответствии с указаниями абвера, захватывали власть на оккупированных территориях и готовили основу для подчинения Украины германским военным властям. В ходе войны бандеровцы запятнали себя множеством преступлений против мирного населения. В это время Бандера оказался таким отморозком, что даже немцы испугавшись его кровожадности отправили его в тюрьму. Но содержание под стражей было весьма комфортным: двухкомнатная камера с мебелью, ковры на полу, хорошее питание и регулярные встречи с женой, через которую Бандера продолжал руководить боевыми отрядами ОУН.



Так что рассказы украинской пропаганды, что, дескать, Бандера невиновен, не отдавал никаких приказов об уничтожении мирного населения и вообще пострадал от нацистских властей – лишены какого-либо основания. Тем более, что в сентябре 1944 года немцы выпустили Бандеру из заключения и немедленно снова привлекли к работе на военную разведку.



sea-practice.com

Реклама

Тур в Антарктиду на паруснике

Это путешествие разделит вашу жизнь на "до" и "после". Стоимость 1.000.000 р



Украинские националисты должны были создавать партизанские отряды в тылу советских войск, вести подрывную работу, организовывать террор против местных органов власти и сообщать в Берлин данные разведки. Бандера сразу согласился, но тут же стал требовать, чтобы немцы признали независимость Украины (это в 1944 году). Немцы его абсурдные требования отвергли, но в абвере продолжили работу с ОУН. Когда в Германию вступили американские и британские войска, Бандера подобно Мазепе немедленно поменял хозяина и перешел к сотрудничеству со спецслужбами сразу нескольких стран Запада.



Перед своим соратниками по ОУН Бандера объяснял такую моральную гибкость необходимостью использовать поддержку любых врагов России в борьбе за независимость. Но в 1959 году Бандера был убит в Мюнхене бывшим украинским националистом Сташинским, ставшим агентом КГБ СССР.



История Бандеры на этом не закончилась. В современной Украине он стал одним из наиболее почитаемых героев. Ему установлено более 40 памятников, в его честь названы улицы во множестве городов Украины, он имеет звание почетного гражданина двух десятков городов, среди них Львов, Ивано-Франковск, Тернополь. В его честь снимают фильмы, пишут книги и даже проводят факельные шествия.



Конечно же, украинские власти возводя Бандеру на пьедестал, всеми силами стараются обелить его прошлое, вычистить пятна крови, связанные с сотрудничеством с нацистами. Удивительно, что в Западной Европе и США на это закрывают глаза, позволяя европейской стране прославлять убийцу.



А в последние годы из Бандеры стали лепить символ сопротивления России. Зная, какую память оставил о себе Бандера, его именем называют "бандеромобили" – внедорожники, оснащенные пулеметами, аналоги джихадмобилей, используемых террористами ИГИЛ* (здесь очень показательно, с кем ассоциируют себя украинские националисты – с исламскими террористами). В качестве флешмоба по всей Украине исполняется созданная неизвестным автором псевдовоенная песня "Батько наш Бандера", стилизованная под песню УПА* "Зажурились хлопці".



Дело дошло до того, что Андрей Мельник, посол Украины в Германии, разоткровенничался в интервью, заявив, что Степан Бандера был "современным Робин Гудом" – борцом за свободу, над которым не властны никакие законы. В этом же разговоре Мельник договорился до того, что массовых убийств евреев и поляков не было, бандеровцы являлись "освободителями" от гнета Москвы, "евреи многое придумывали", а "поляки были сами агрессивными".



Это не понравилось даже лояльным к откровенному нацизму на Украине европейцам. МИД Польши заявил, что подобные высказывания безответственны, а в Германии поднялась волна возмущения оправданием нацизма. Украине пришлось немного сдать назад и выступить с заявлением, что Мельник выражал частное мнение. Однако этот скандал совершенно не помешал героизации убийцы, которая продолжается на Украине.



Имена кровавого Бандеры и предателя Мазепы ведут в бой солдат ВСУ и фанатичных врагов России из отрядов вроде уже разгромленного "Азова". А если символы ложные, то и армия, и государство – ненастоящие. Источник - vz.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657433820





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- В Актау состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам экологической безопасности

- О реформе академии

- Не угробит ли ОСИ жилищный фонд?

- В Казахстане вводятся ограничения на вывоз пшеницы и муки

- Нацкурултай – реальный инструмент для общества влиять на качество государства

- Лицензирование дошкольных организаций обсудили в Совете при "AMANAT"

- В Казахстане вводятся ограничения на вывоз семян подсолнечника

- Т. Дуйсенова провела переговоры с активистками Движения женщин за снижение пенсионного возраста

