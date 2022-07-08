 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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За беспорядки в Каракалпакии ответят журналист Даулетмурат Тажимуратов и основатель сайта Makan.uz Лолагул Каллыханова
09:22 10.07.2022

В Генпрокуратуре прокомментировали дело Даулетмурата Тажимуратова и основателя сайта Makan.uz Лолагул Каллыхановой
Генеральной прокуратурой ведется предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по части 4 статьи 159 (посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан) Уголовного кодекса в связи с массовыми беспорядками, совершенными в Каракалпакстане.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, на сформированную следственную группу Генпрокуратуры возложена задача по выявлению всех фактов случившихся происшествий, проведению следственных действий беспристрастно и в строгом соответствии с законодательством.

В рамках уголовного дела в порядке статьи 277 Уголовно-процессуального кодекса задержаны 14 человек. В частности, Д. М. Тажимуратову и А. Т. Турданову предъявлено обвинение по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В их отношении решением суда применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В действиях Л. О. Каллыхановой установлены признаки преступлений, посягающих на общественную безопасность. Она привлечена в качестве подозреваемой по делу и в процессуальном порядке задержана.

"Взято под особый контроль обеспечение уважения чести и достоинства лиц, участвующих в деле, недопущение пыток, насилия и других жестоких или унижающих честь и достоинство человека действий. Следственные действия проводятся с полным обеспечением прав подозреваемых и обвиняемых на защиту, в местах содержания им обеспечены все условия, предусмотренные законом. Жалоб по поводу здоровья и условий их содержания не имеется", – говорится в заявлении Генеральной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Нукусе участники незаконных демонстраций планировали объявить редактора и блогера газеты "Ел хызметинде" Даулетмурата Тажимуратова новым лидером Каракалпакстана.

Напомним, комендант территории Каракалпакстана, командующий Национальной гвардией Узбекистана Рустам Джураев сообщил, что из 14 погибших гражданских лиц 13 находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Кроме того, в результате беспорядков пострадали 243 человека. Из них 149 человек, обратившихся к врачам, получили первую помощь, им разрешили продолжить лечение дома.

В целях обеспечения законности и неотвратимости наказания 2 июля было возбуждено дело по статье 159 Уголовного кодекса (посягательство на конституционный строй Республики Узбекистан) и другим статьям.

В МИД Узбекистана сообщили, что в ходе массовых погромов и бесчинств были предприняты неоднократные попытки штурма зданий парламента – Жокаргы Кенеса, ГУВД Нукуса и управления Нацгвардии, захвачены огнестрельное оружие и заложники из числа сотрудников правоохранительных органов, повсеместно осуществлялись поджоги, порча и уничтожение государственного, общественного и личного имущества, нанесен значительный урон инфраструктуре города.

В ходе нападений серьезные телесные повреждения получили 107 сотрудников органов правопорядка, 23 из них находятся в тяжелом состоянии. В общей сложности 270 сотрудников государственных органов получили травмы различной степени тяжести.

"Эти противозаконные действия носили очевидные признаки заранее спланированной диверсии, направленной на разжигание сепаратизма, дестабилизацию и раскол мирной, единой, демократической страны. Прикрываясь популистскими лозунгами, распространяя фейковые новости через средства мобильной связи и интернет, враждебно настроенные силы пытались массово вовлечь граждан в антиконституционную деятельность. Это вынудило принять меры по временному ограничению интернет-связи", – рассказали в МИД.

Источник - kun.uz
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