Восстание в Коломбо: как на Шри-Ланке поменялась власть, - Ксения Логинова

11:54 10.07.2022 Восстание в Коломбо: как на Шри-Ланке поменялась власть

Акции протеста привели к отставке президента и премьера



Ксения Логинова



Протесты на Шри-Ланке, полыхающие с марта этого года, достигли точки кипения. Вместо запланированного мирного марша тысячи активистов прорвали полицейские кордоны и ворвались во дворец президента. Сам глава государства Готабая Раджапакса, как пишут местные СМИ, "спешно покинул страну". Исполнять обязанности президента назначили спикера парламента. О том, что происходит в островном государстве и почему все это вообще началось - в материале "Известий".



Улетел, не обещал вернуться



"Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса уже покинул страну на самолете, а письмо о своей отставке передал доверенным лицам", - рассказал ТАСС бывший посол Шри-Ланки в России Удаянга Виратунга.



Как пишут местные СМИ, Раджапакса сообщил премьер-министру Ранилу Викремесингхе, что с уважением отнесется к любому решению, которое примут на экстренном совещании. Впрочем, где именно сейчас находится политик, пока неизвестно. Через некоторое время стало известно, что в отставку уходит и премьер-министр. Но ему нужно дождаться, когда будет сформировано новое правительство, состоящее из всех партий страны.



В соответствии с конституцией государства временным президентом стал спикер парламента Махинда Япа Абейвардена.



Резвились в бассейне и на лужайке



Протесты на Шри-Ланке продолжаются с марта. Демонстрации то несколько сбавляли обороты, то вспыхивали с новой силой. Так, в мае из-за столкновений между сторонниками и противниками премьер-министра Махинды Раджапаксы погибли три человека, еще 150 - пострадали. В результате давления глава правительства подал в отставку, позволив своему брату, президенту Готабае Раджапаксе создать "правительство национального единства".



Однако протестующих это не удовлетворило - они потребовали отставки и президента. Узнав о том, что премьер сложил полномочия, группа демонстрантов подожгла дом его семьи в городе Хамбантота.



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По-настоящему точки кипения протесты достигли 8–9 июля, когда тысячи активистов прорвались сквозь полицейские кордоны и проникли в резиденцию президента. Весь мир облетели кадры, на которых протестующие расхаживают по комнатам в доме главы государства, резвятся на газоне и в бассейне, требуя отставки президента.



Власти всячески пытались этому помешать. Стянули полицейских, объявили в пятницу комендантский час, однако после того, как правозащитники и оппозиционные партии возмутились, его пришлось отменить.



Шриланкийцы активно демонстрируют, что настроены решительно: в Коломбо со всех концов страны приехали тысячи людей, чтобы требовать отставки правительства.



Что привело к кризису



В последнее время островное государство, в котором проживает 22-миллионное население, охватил жесточайший экономический кризис. Он считается сильнейшим за 74 года существования государства.



На Шри-Ланке зашкаливает инфляция - уже перевалила за 50%, серьезные перебои с топливом и светом, не хватает продовольствия, товаров первой необходимости, лекарств. Из-за резкого снижения турпотока в разгар пандемии коронавируса в государстве перестало хватать валютных резервов. Тогда власти решили начать экономить ресурсы и сокращать импорт. Госдолг в стране достиг $51 млрд. Жители уверены, что виной всему - неэффективное управление страной во время кризиса со стороны властей.



Из-за происходящего люди вышли на улицы, что привело к небывалому взрыву насилия - столкновения с полицией и погромы, растет число пострадавших и погибших.



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Еще до отставки президент Готабая Раджапакса попытался наладить ситуацию - позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и попросил открыть кредитную линию для импорта топлива и возобновить рейсы "Аэрофлота" на Шри-Ланку. В Кремле подтвердили, что такое обращение поступало. "Но перед тем как сформулировать какую-то позицию, мы все-таки должны сопоставить свои возможности, должны изучить этот вопрос", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



По словам министра финансов Али Сабри, стране потребуется около $3 млрд внешней помощи в первые полгода для того, чтобы восстановить поставки предметов первой необходимости, включая топливо и лекарства.



Три причины



Шри-Ланка сейчас переживает и политический, и экономический кризис, заявил в программе "Международное обозрение" дипломат, бывший посол Шри-Ланки в России Даянм Джаятиллека. По его словам, государство живет на иностранных заимствованиях с 2007 года, однако до этого страна была в состоянии обслуживать долги.



"Сейчас есть три причины обострения: и все они политические. По сути, это кризис, сотворенный руками одного человека. Первая причина - попытки президента Раджапакса Готабая играть в местного Рональда Рейгана", - отметил эксперт.



По его словам, лидер резко сократил налоги, в результате чего обрушились доходы государства. К тому же Раджапакса запретил импорт промышленных товаров, что повлекло за собой новые проблемы.



"Третья причина - он запретил использование химических удобрений, что сильно ударило по производству риса, а это жизненно важный продукт. Это повлияло еще и на экспорт чая, следовательно, резко сократились доходы от экспорта. А из-за того, что возникли проблемы с производством еды, пришлось завозить продовольствие, то есть выросли расходы на импорт в валюте", - отметил специалист.



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Даянм Джаятиллека подчеркнул, что, с одной стороны, причины связаны с экономикой, с другой - возникли они из-за политических факторов. В частности, на пост главы государства избрали человека, у которого был военный опыт, но совсем не было политического. К тому же на высокие посты в правительство он назначил шестерых родственников. Все они стали министрами и замминистров, еще семеро членов семьи попали в парламент.



"В-третьих, он добился сверхконцентрации власти в руках президента. А это было совсем необязательно, потому что у нас и так французская политическая модель с обширными президентскими полномочиями. Все это в совокупности и привело к такому результату. В общем, это такой Дональд Трамп, только без американских сдержек и противовесов", - добавил дипломат.



Виноват не один человек



Руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Алексей Куприянов в беседе с "Известиями" отметил, что протесты, вспыхнувшие в марте, проходили не в тлеющем режиме.



- За этого время они привели к отставке большого числа министров и премьер-министра. Последний, кто удерживал власть, был президент. Сейчас очередь дошла и до него. Я не согласен с тем, что это вина одного человека. На Шри-Ланке, как и во многих других южноазиатских государствах, все построено вокруг семейственности. Тут получилось, что страну до этого довел не один Готабая, который недавно стал президентом. Большой вклад в то, что происходит сейчас, внес его брат Махинда, который до этого был президентом, а потом премьером. Этот клан Раджапакса, сосредоточивший в своих руках власть в стране, коллективными усилиями довел страну до того, что мы видим сейчас. И в происходящем нет никакого внешнего следа. До того чтобы довести страну до социального взрыва, можно обойтись и без вмешательства извне, - отметил эксперт. Источник - Известия

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