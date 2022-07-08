Энергокризис: в Германии организуют общественные места для обогрева на зиму

11:59 10.07.2022

Некоторые города Германии собираются организовать общественные отапливаемые места для бесплатного пребывания тех, кто не справится к зиме с ростом цен на коммунальные услуги.



Как пишет газета Bild am sonntag, такие планы есть у властей городов Людвигсхафен. Там могут отдать под эти нужды крытый спортивный центр. Нойштадт, Франкенталь и Ландау также планируют организовать такие места.



Власти ФРГ, пишет ТАСС, призывают население экономить электроэнергию для того, чтобы можно было легче заполнить газохранилища к зиме. На данный момент ПХГ заполнены на 63%.



Цены на энергоносители растут в ФРГ с конца 2021 года. По данным Федерального статистического ведомства ФРГ, в июне стоимость энергоносителей выросла на 38%. Правительство параллельно с этим планирует к 2024 году отказаться от российского газа.



По данным Bild, дополнительные издержки для домохозяйств, состоящих из одного человека, ожидаются в размере € 2 700 в год, а, к примеру, из четырех - € 5 000.