Непорядочность высшего уровня: Токаев слишком быстро забыл, кто спас ему жизнь, – А.Грозин

12:02 10.07.2022

Непорядочность высшего уровня: Токаев слишком быстро забыл, кто спас ему жизнь – эксперт



Анатолий Лапин



Если бы Россия и ОДКБ не вмешались в события в Казахстане в начале этого года, то нынешний президент Касым-Жомарт Токаев был бы ликвидирован или, в лучшем случае, эмигрировал из страны.



Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил востоковед Андрей Грозин, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



По мнению Грозина, оперативный ввод войск ОДКБ позволил стабилизировать ситуацию в Казахстане и сохранить нынешнюю власть.



"Перед началом ввода контингента ОДКБ власть по сути валялась на улицах, ее просто не успели подобрать те, кто организовал эту попытку мятежа. ОДКБ сработала достаточно быстро, и появление военнослужащих организации сохранило ту политическую систему, которая сейчас существует в Казахстане, и тех людей, которые сейчас руководят Казахстаном персонально, причем.



Потому что, с моей точки зрения, если бы ОДКБ не отреагировало и Россия, то в лучшем случае Касым-Жомарт Кемелевич Токаев жил бы где-нибудь на подмосковной даче, в лучшем для него случае. В худшем – с ним бы случился какой-нибудь несчастный случай", – отметил Грозин.



При этом, эксперт посетовал, что сегодняшняя позиция Токаева говорит о том, что он слишком быстро забыл об оказанной услуге.







"У граждан России больше в казахстанской позиции сегодняшней беспокоит, напрягает, раздражает именно это, ведь с января прошло совсем не так много времени. Понятно, что оказанная услуга ничего не стоит, особенно в политике, а элементарная порядочность тоже не работает в политических отношениях больших фигур", – подчеркнул эксперт.



Напомним, недавно Токаев на форуме в Петербурге заявил об отказе признавать ЛДНР, назвав республики квазигосударствами, за что подвергся резкой критике.