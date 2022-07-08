 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Алматинский Терренкур распродан. Сколько стоит земля?
12:08 10.07.2022

Мария Горбоконенко

Земельный участок под строительство дома продают у общественной зоны терренкур в Алматы. Цена вопроса – 8,3 млн тенге за сотку рядом с набережной реки Малая Алматинка. Редакция Orda.kz выясняла, каким образом акимату удалось установить на частной собственности спортивную площадку.

Тенистая тропа здоровья на набережной Малой Алматинки давно стала излюбленным местом отдыха гостей и жителей мегаполиса. В знойную жару здесь прохладно от высаженных деревьев и горной воды, а в прохладную осень все утопает в ярких красках. Пролегает алматинский терренкур параллельно проспекту Достык. Здесь почти не слышен шум транспорта и есть возможность отдохнуть душой и телом.

Официально терренкур построили в 1974 году, длина тропы составила всего 4,5 километра. В наше время пешеходную дорогу удлинили, решили облагородить и придать ей статус нового общественного пространства.

Летом прошлого года предыдущий аким Алматы Бакытжан Сагинтаев заявил, что на терренкуре создается "особый климат". На своей странице в социальных сетях он поделился успехами, которые были достигнуты, благодаря благоустройству пешеходной зоны у реки Малая Алматинка. Тогда акимат вложил бюджетные деньги в реконструкцию дороги от улицы Сатпаева до улицы Омаровой.

"Терренкур постепенно преображается. Проект благоустройства пешеходной тропы, протяженностью около 9 километров, завершается. Что сделано? Во-первых, оздоровили зеленый фонд, высадив почти 5 тысяч единиц кустарниковых растений. Они укрепляют склоны и не дают берегам осыпаться. Естественно, что зеленая масса сохраняет особый микроклимат, способствующий восстановлению организма. Не зря ведь терренкуры строили в лечебных целях", - написал экс-аким мегаполиса.

На терренкуре есть как детские площадки, так и спортивные. Одна из них расположилась чуть ниже улицы Оспанова и, как выяснилось, на частной территории.

Делимый участок в 30 соток и стоимостью 250 млн тенге продают уже около 5 лет. Объявление заметил журналист Михаил Козачков, о чем и написал в своем Telegram-канале. Стоит отметить, что 8,3 млн тенге за сотку выше проспекта аль-Фараби - сравнительно дешево, что указывает на вероятные проблемы с документами.

Корреспондент Orda.kz проверил участок и, действительно, эти 30 соток находятся в частной собственности. Земля предназначена для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома. Длина периметра - 257,25 м.

Корреспондент Orda.kz под видом клиента позвонил в риэлтерское агентство, чтобы узнать подробности сделки. Так, по заверению продавца, все документы в порядке, на руках организации есть оригинал государственного акта. Заезд на территорию земельного участка проложен через улицу Омаровой и только для местных жителей. Все коммуникации уже подведены, а сам участок ровный. Да, земля частично находится в водоохранной зоне из-за реки Малая Алматинка, но риэлтор посоветовал там построить гараж или беседку.

По уверениям продавца, проблем с акиматом не будет. Как только у участка появится хозяин, воркаут площадку демонтируют. Учитывая границы земли, новый владелец никак не перекроет пешеходную зону набережной.

Стоит отметить, что у всех участков земли от проспекта аль-Фараби и до улицы Оспанова вдоль набережной есть законные владельцы. Кроме того, на всех других землях уже построены здания, где проживают люди.

На каких условиях владелец частной территории и акимат договорились на использование земли для воркаут площадки, незвестно. Редакция Orda.kz направила запрос в земельный кадастр и акимат мегаполиса.

Источник - Orda.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657444080


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