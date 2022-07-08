 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Больше ада!" - из-за нехватки газа Европу ждут массовые беспорядки, - The Guardian
12:14 10.07.2022

Анна Царькова

Сеть: "Больше ада!" - из-за нехватки газа Европу ждут массовые беспорядки

В социальных сетях обсудили заявление вице-президента Еврокомиссии Франса Тиммерманса о том, что Европа может столкнуться с "серьезными конфликтами" в связи с ростом цен на энергоносители и для предотвращения угроз массовых беспорядков придется вновь начать использовать ископаемое топливо.

Европа может столкнуться с "серьезными конфликтами" в связи с ростом цен на энергоносители, и для предотвращения угроз массовых беспорядков придется вновь начать использовать ископаемое топливо. Об этом в интервью The Guardian заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

По мнению политика, если Европа не сможет преодолеть нынешний кризис, она собьется с пути преодоления долгосрочного кризиса.

"Искренне верю, что если мы не можем дать эту гарантию, то общество окажется на грани, как это происходит из-за высоких цен на энергоносители, инфляции, роста цен на продовольствие", - подытожил он.

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Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети "ВКонтакте". Многие участники обсуждения указали на то, что Запад усиленно "рыл яму" России, и западные страны рискуют оказаться в этой "яме".

"Ничего страшного: у кого есть рубли, у того есть газ!" - с сарказмом отметил Игорь С.

"А у нас в квартире газ, а у вас?" - смеется Римма С.

"Страна с "разорванной в клочья экономикой" рвет экономику ЕС и Америки, аж треск стоит", - с юмором добавила Галина Б.

"Зато вот все еще раз увидят все их "единство" и крысятничество", - отметила Анна С.

"Будет как с масками [во время за пандемии]… Помните? Вся "цивилизованность" резко пропала!" - написал Виталий М.

"Ничего личного, но жду осени-зимы с нетерпением…" - с сарказмом отреагировала Виктория М.

"Скажите украинцам спасибо", - призвала Наталя В.

"Выживет сильнейший или просто тот, кто от газа не отказывался", - пишет Лилия П.

"Да что же вы, люди, так далеко заглядываете? В Европе уже небывалая засуха - от голода умереть гораздо быстрее можно, а без воды сколько протянет экономика?" - поинтересовалась Ольга А.

"Хотели развалить Россию, а развалили сами себя", - написал Daniel N.

"Не рой другому яму - не знают они наших поговорок", - ответил ему (Daniel N.) Григорий.

"Очень хочется, чтобы все перегрызлись", - не без сарказма пожелала Елена Н.

"Так это у кого будет экономика разорвана в клочья?" - смеется "Доллар по 200".

"Вот никогда не ждала зиму с таким интересом, как в этом году. Прям терпения не хватает", - иронизирует Наталья Евгеньевна.

"Это те, которые хотели, чтобы русские голодали? Ну-ну, пусть продолжают, зимой посмеемся", - отреагировал G53.

"Бумеранг", - добавил Сергей D.

"Предыдущие поколения политиков оставили Западу сильнейшую экономику, а Россию - почти в руинах. Но пришли новые политики и все благополучно исправили", - пошутил Igor Z.

"Европе надо было пару пословиц хотя бы изучить: не рой другому яму, не плюй в колодец", - порекомендовал Сергей.

"ЕС-то выживет? Куда ж украинцам вступать? Кто ж их финансировать-то будет?" - с юмором поинтересовался Сергей.

"Если замерзнут, пусть попрыгают. А как правильно прыгать - научит Украина", - пошутила Татьяна.

"Болеем за вас! Европа, вперед, к средневековью!" - смеется Vlad.

"Больше ада!" - с сарказмом написал Al G.

"Пришла наша очередь разваливать Союз", - с юмором подытожил Дмитрий.

Источник - REGNUM
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