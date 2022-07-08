"Он испортил характер казахов": кем был и с чем останется в истории Назарбаев?

12:17 10.07.2022

Большой спецвыпуск Орды! Мы предприняли попытку нарисовать концептуальный портрет Нурсултана Назарбаева. Как в одном человеке уживались искусный политик и коррумпированный автократ? Харизматичный мужчина и ненавидящий критику человек? Амбициозный реформатор и мстивый, алчный номенклатурщик?



Что помешало ему войти в историю Казахстана действительно как выдающемуся и мудрому политику? Как его семья стала одновременно и счастьем, и проклятьем на всю жизнь? И почему у него все-таки хватило воли не отдать страну на растерзание своим родственникам?



Как мы запомним Назарбаева? Какие итоги он подводит сам для себя? Как примет его история? Мы пообщались с его коллегами, врагами, друзьями, историками и исследователями его жизни. У каждого свой Нурсултан Назарбаев.



