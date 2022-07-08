25-летняя парикмахерша Аня С. стала замминистра евроинтеграции Украины

12:20 10.07.2022

25-летняя девушка без опыта работы стала новым замминистра Украины



Илья Родин



Пост заместителя министра по евроинтеграции государства при министерстве соцполитики Украины заняла Анна Сергеева. Отмечается, что ранее она не работала в госсекторе. Об этом сообщает "Газета.Ru".



По данным СМИ, в министерство Анну Сергееву назначили 10 июня 2022 года, в настоящее время она в полном объеме приступила к выполнению своих обязанностей.



До получения должности в ведомстве она была директором фирмы "Сервис Ревизор". Специалисты компании консультируют салоны красоты и парикмахерские во вопросам управления и коммерческой деятельности. Кроме того, активно вела страницы в соцсетях.



Специалисту без опыта работы в госсекторе предложили солидный должностной оклад. В месяц Сергеева будет получать 68 643 гривны (более $2,3 тыс.), то есть в 2,5 раза больше, чем лидер Украины Владимир Зеленский (в январе он получил 28 тыс. гривен), сообщает издание 360tv.ru.



На Украине широко распространена практика назначения молодых девушек на высокие государственные должности. В частности, в 2016 году новым заместителем министра внутренних дел Украины стала 24-летняя Анастасии Деева, отмечают сотрудники издания "Комсомольская правда".



Ранее сообщалось, что в 2017 году кресло замминистра энергетики и угольной промышленности Украины получила 27-летняя Наталья Бойко. В ее послужном списке правозащита, экология и деятельность в администрации украинского президента. Об этом сообщает "Рамблер".



