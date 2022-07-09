Борис Джонсон станет новым мэром Одессы?

12:29 10.07.2022

Зеленский предложил Джонсону стать мэром Одессы - СМИ

9 июля 2022



Президент Украины Владимир Зеленский предложил уходящему в отставку британскому премьер-министру Борису Джонсону занять пост мэра Одессы.



Эту сенсационную новость распространило 8 июля издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в киевских правящих кругах. Сообщается, что Зеленский сделал такое предложение после того, как Джонсон накануне объявил о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании.



Однако на этом сенсации не закончились. Издание утверждает, что Борис Джонсон с благодарностью принял это предложение. И хотя официального подтверждения данной информации нет, но и опровержений тоже не поступало.



Если все это окажется правдой, то стоит лишь пожалеть Одессу с ее репутацией негласной столицы юмора бывшего СССР. Наверное, из-за этого этот город так привлекает различных фриков от политики.



Напомним, что какое-то время главой областной администрации работал Михаил Саакашвили, а теперь там ждут Джонсона. Последний своими клоунскими выходками наверняка составит достойный тандем Зеленскому.



При этом стоит помнить о том, что Джонсон - это злой клоун. Политологи называют его самым яростным русофобом среди западных политиков. Бывший хозяин резиденции на Даунинг-стрит, 10, выступал самым активным сторонником нынешнего киевского режима.



Как сообщало EADaily, ранее Зеленский заявил о том, что все украинцы погрузились в печаль из-за новости об уходе Бориса Джонсона с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.