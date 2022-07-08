Дастан Секенов назначен главным военным прокурором Казахстана

15:19 10.07.2022

Назначен новый руководитель Главной военной прокуратуры – им стал Дастан Секенов, занимавший пост первого замглавы данного ведомства, сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры РК.



"По согласованию с главой государства, приказом генерального прокурора Секенов Дастан Абдикадырович назначен главным военным прокурором", – говорится в сообщении. Секенов начал службу в органах прокуратуры в 1996 году стажером в Аксайском районе Алматы. До 2001 года работал на различных должностях в прокуратуре Алматы. В период с 2001 по 2009 годы занимал руководящие должности в Главной военной прокуратуре. В 2009 году был назначен военным прокурором Талдыкорганского гарнизона. С 2014 по 2018 годы возглавлял департаменты в Министерствах финансов и национальной экономики. С 2018 года работал в Администрации президента, а в 2019 году назначен заведующим сектором Государственно-правового отдела. РЕКЛАМА В 2019-2021 годы – руководитель Департамента Агентства РК по делам государственной службы по Алматы. С мая 2021 был первым заместителем главного военного прокурора. Напомним, накануне стало известно о том, что Ернат Сыбанкулов освобожден от должности главного транспортного прокурора.



Автор: Виктор Николаев