Почему взять Одессу важнее, чем Харьков

17:27 10.07.2022 Несмотря на то, что освобождены только 20% Харьковской области, на этой территории уже не будет Украины



Дмитрий Родионов

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Александр Аверин

Александр Дмитриевский



В Харьковской области была создана временная гражданская администрация (ВГА), сообщил ее глава Виталий Ганчев. По его словам, внутри области также будут сформированы четыре районные ВГА.



"По Харьковской области сформирована ВГА области, только с формулировкой не военно-гражданская администрация, потому что в нашем случае в составе нет военных. У нас только гражданские служащие, поэтому временная гражданская администрация с аббревиатурой ВГА. И в составе области формируются сейчас четыре ВГА по тем четырем районам, которые находятся под контролем у нас", - сказал Ганчев.



Он уточнил, что в области будут созданы администрации в Купянском районе, крупнейшем по населению и территории, в Изюмском, в Волчанском, который ранее входил в состав Чугуевского района Харьковской области, и в Харьковском районе, то есть в той части Харьковского района, которая уже освобождена.



Ранее Ганчев сообщил, что примерно 20% территории Харьковской области освобождено. По его словам, обстановка в освобожденных районах остается напряженной. Множество населенных пунктов подвергаются обстрелам со стороны ВСУ, сохраняется опасность работы диверсионных групп.



Он также отметил, что Харьковская область стремится в Россию, и временная гражданская администрация содействует подобным настроениям граждан.



"Наше управление идет к тому, что все-таки мы стремимся в Россию. И все люди сейчас, когда слышат от руководства, что здесь установилась власть, есть определенная вертикаль, они уже видят нормативно-правовые документы, которые мы издаем, и люди уже начинают перестраиваться", - заявил он, добавив, что жители Харьковской области задают множество вопросов по получению российского гражданства.



Также, по его словам, в Харьковскую область заходит рубль, который "очень плотно" занимает основную нишу экономики региона.



Параллельно с этим свои ВГА во все еще находящихся под контролем Киева регионах устанавливают украинские власти. Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций в подконтрольных Киеву 14 населенных пунктах бывшей Донецкой области Украины: городах Бахмут, Краматорск, Курахово, Лиман, Николаев, Святогорск, Сиверск, Соледарск и Часов Яр, а также в поселках Большая Новоселковка и Черкасское и селах Шахово, Комар и Звановка.



В чем смысл этих движений? А зачем ВГА России, тем боле в области, которую она контролирует всего на 20 процентов?



- Необходимость в военно-гражданских администрациях назрела уже давно, так как вся украинская администрация давно сбежала, а людям нужно решать свои проблемы начиная от получения документов и заканчивая решением коммунальных вопросов, которыми до этого никто не занимался, - поясняет руководитель Центра исследований гражданских и военных конфликтов (ЦИГиВК) Дарья Коновалова:



- Жизнь людей не должна зависеть от того, большую или меньшую часть Харьковской области контролирует Россия.



"СП": - Ранее Зеленский создал 14 военных администраций в Донбассе. Это не ответ ли ему? Кстати, зачем Зеленскому администрации в регионе, которого он скоро лишится?



- Для Зеленского военные администрации - это попытка создать хотя бы видимость украинского присутствия в Донбассе. А для России создание ВГА - жизненная необходимость для заполнения вакуума власти, возникшего в связи с бегством украинских чиновников.



"СП": - Можно ли считать создание ВГА в Харьковской области признаком того, что Харьков в очереди на освобождение после Донбасса?



- Вряд ли. Слишком много нерешенных вопросов еще на донецком направлении и говорить о скором освобождении Харьковской области еще рано. Все будет зависеть от того в каком состоянии будет украинская армия после поражения в ДНР.



"СП": - То есть следующими целями, скорее станут Одесса и Николаев?



- Да, такой сценарий более реалистичен. Харьков находится близко к границе с Россией, поэтому Украине приходится держать там большое количество живой силы и техники, которую она могла бы использовать на других направлениях. Поэтому в случае продвижения на Запорожье, Одессу или Николаев войска, обороняющие Харьков, Украина трогать не будет.



В Одессу же идут поставки западного вооружения, и перекрыть эти каналы очень важно. Ну и не стоит сбрасывать со счетов то, что Украина может попытаться захватить огромные склады с еще советским вооружением, находящиеся на территории Приднестровья.



- В районах Харьковской области, занятых нашей армией, нужно налаживать жизнь, - согласен политолог Александр Аверин.



- Социалка, хозяйственная деятельность, выдача российских паспортов. Для это нужна ВГА. Не думаю, что нужно обращать пристальное внимание на деятельность Зеленского. Многое он делает для пиара.



После освобождения Донбасса цели для следующего наступления будут выбраны исходя из военной необходимости. В то же время понятно, что Левобережная Украина и Новороссия должны вернуться в состав РФ. Однако, полагаю, что коридор в Приднестровье будет пробит не ранее следующего года.



- Решение о создании временной администрации в Харьковской области правильное, хотя и запоздалое, - считает историк, публицист, постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский.



- Если сравнить с республиками Донбасса, то в ДНР и ЛНР первое, с чего начинают работу на освобожденных территориях - это именно создание органов власти и управления. Не успел еще выветриться запах пороха там, откуда только что изгнали бандеровцев, как начинают работать администрация, полиция, пенсионный фонд, банк, почта, налоговая инспекция и прочее, что необходимо для нормального функционирования общества. И это способствует солидаризации населения с властью, это вселяет в сердца и умы людей понимание того, что Россия - это уже навсегда, что никакая Украина не вернется.



"СП": - Можно ли считать создание ВГА в Харьковской области признаком того, что Харьков в очереди на освобождение после Донбасса?



- Это признак того, что нужно решать проблемы граждан. Ведь прежняя власть во многих местах просто либо покинула территории, либо самоустранилась, а людям надо жить здесь и сейчас. Где-то удается что-то решать за счет самоорганизации населения, где-то местные администрации принимают сторону России, но возможности низового уровня власти - они ограниченные: нужно создавать более высокий уровень - региональный. И правильность такого шага доказана в Северной Таврии.



"СП": - И все же, куда, по-вашему, дальше пойдут союзные силы? Какие области в приоритете?



- Давайте этот вопрос зададим военным. Но я бы остановился на другом: там, куда мы пришли, люди должны понимать, что все всерьез, и никакой "Свадьбы в Малиновке", когда власть меняется постоянно, не предвидится в принципе. А как заставить людей поверить в это? Да очень просто: не пускать дело на самотек. Подняли над исполкомом флаг - значит в здании должна работать наша власть. И чем активнее мы будем поступать именно таким образом - тем больше будет наших сторонников. Источник - СвободнаяПресса

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