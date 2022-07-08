Разгул безнаказанности. Израиль углубляет политику апартеида, - Сергей Кожемякин

17:28 10.07.2022 Разгул безнаказанности. Израиль углубляет политику апартеида



Израиль вступил в полосу новых политических потрясений. Распад правящей коалиции запустил процедуру пятых за три года выборов. Дележка мандатов происходит на фоне все более жестокой системы апартеида.



Пауки в банке



Несовпадение интересов трудящихся и буржуазии лучше всего видно на примере явления, которое Ленин называл политиканством. Вместо решения насущных общественных проблем партии и стоящие за ними силы погрязают в интригах, тратят время на пустые дебаты и взаимные нападки.



Год назад многим казалось, что эпоха Биньямина Нетаньяху с ее неолиберальным курсом, спекуляциями на национализме и целенаправленным разжиганием вражды между евреями и арабами ушла в прошлое. Восьми фракциям удалось договориться о союзе, отправив бессменного премьера и его партию "Ликуд" в оппозицию. Впрочем, жизнеспособность альянса уже тогда вызывала вопросы. Знакомый с сильными и слабыми сторонами своих оппонентов, Нетаньяху самоуверенно заявлял о его недолговечности.



Так и вышло. Все последние месяцы от объединения последовательно откалывались депутаты. Причем не только рядовые, но и такие как председатель коалиции Идит Сильман. В апреле о приостановке участия в альянсе объявила партия РААМ ("Объединенный арабский список"), выразившая недовольство политикой в отношении Палестинской автономии.



Роковым толчком стало голосование по закону о статусе еврейских поселений. Он был принят в 1967 году и распространил израильскую юрисдикцию на жителей населенных пунктов, созданных на оккупированных палестинских территориях. Данный акт противоречит как решениям ООН о незаконности еврейских поселений, так и положениям Женевской конвенции. Согласно последним, установление нового правового режима на оккупированных землях запрещено. Тем не менее израильский парламент каждые пять лет продлевал действие закона, а главными застрельщиками были правые силы, включая "Ликуд".



Теперь же партия Нетаньяху проголосовала против в пику правящей коалиции. Последней в результате не удалось набрать достаточно голосов. Вслед за этим премьер-министр Нафтали Беннет объявил о роспуске парламента, чтобы "не ввергать поселенцев в хаос беззакония". Таковы лазейки законодательства: в случае прекращения деятельности палаты действие закона продлевается автоматически.



Злые языки из оппозиционного лагеря, правда, утверждают, что тем самым премьер просто сыграл на опережение. Готовившийся "Ликудом" вотум недоверия с большой долей вероятности нанес бы правительству смертельный удар, теперь же Беннет и его команда, по крайней мере, "сохранили лицо". Так или иначе, политический эксперимент оказался недолговечным. Новые выборы состоятся 1 ноября. На время их подготовки руководить правительством будет министр иностранных дел Яир Лапид, которому Беннет, следуя коалиционному соглашению, уступил свой пост.



Нетаньяху не скрывает удовлетворения. "Мы избавляемся от худшего в истории государства правительства", - заявил он. Возвращение политика на пост главы кабинета - а такой сценарий не исключен - даст ему иммунитет и позволит избежать тюремного срока. Напомним, суд над Нетаньяху по обвинению в коррупции продолжается, а незадолго до распада коалиции министерство юстиции предложило ввести запрет на занятие премьерского поста людьми, проходящими по подобным делам.



Неизменный курс



Непрочность альянса вызвана несколькими причинами, но главной из них стала неспособность преодолеть пороки 12-летнего правления Нетаньяху. Во-первых, это социально-экономические порядки, обрекающие на бедность массы граждан. В нужде живут сегодня 2,5 миллиона жителей страны - свыше четверти населения, причем среди арабов уровень бедности приблизился к 40 процентам. Показательна деятельность неправительственной организации "Невет", обеспечивающей питанием школьников из малоимущих семей. За последние два года численность ее подопечных выросла на треть.



Вопреки заявлениям о преодолении связанного с коронавирусом кризиса, ситуация остается тяжелой. По итогам первого квартала ВВП Израиля упал на 1,9 процента в годовом исчислении. Инфляция превысила 4 процента, достигнув максимума с 2008 года. Рост цен на продукты первой необходимости, повышение коммунальных тарифов и арендной платы привели к началу бессрочных протестов. В середине июня на улицах и площадях Тель-Авива, Иерусалима, Хайфы и других городов появились палаточные лагеря. Полиция сносит палатки и арестовывает протестующих, но акции продолжаются. С мая прошло несколько этапов общеизраильской забастовки работников образования. Учителя школ и воспитатели детских садов требуют увеличения зарплаты и возмущаются инициативами властей, которые ослабили полномочия профсоюзов и облегчили процесс увольнения.



Во-вторых, правительство Беннета не только продолжило политику апартеида, но и вывело ее на новый уровень. В арену ожесточенных столкновений превращен Иерусалим. Этому способствовало разрешение иудеям посещать мечеть Аль-Акса - одну из главных исламских святынь. Теперь под предлогом защиты евреев израильские силовики проводят здесь регулярные рейды. Против паломников-мусульман используются резиновые пули и слезоточивый газ, баллоны с которым сбрасывают с беспилотников. Каждый рейд приводит к сотням пострадавших и арестованных.



Масштабной провокацией стал "день Иерусалима", отмечаемый в память о полной оккупации города Израилем в 1967 году. С разрешения чиновников марш прошел по мусульманским кварталам. Колонну возглавили фанатики-иудеи, скандировавшие лозунги "Смерть арабам!" и "Мы сожжем ваши дома!", наносившие граффити в виде "звезды Давида" на дома мусульман. Полиция задерживала исключительно палестинцев, пытавшихся защитить свои жилища. Представление о шествии дает репортаж британской газеты "Гардиан": "Один ультраортодокс плюнул на пожилую женщину-мусульманку и стал избивать ее, а толпа глумилась над сотрудниками Красного Полумесяца, которые пытались эвакуировать раненого палестинца сквозь толпу".



Политика Израиля на оккупированных землях напоминает печально известные криптии - избиения илотов в Древней Спарте. Только на Западном берегу реки Иордан с начала года были убиты свыше 60 человек. В мае там погибла известная журналистка, корреспондент телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Акле. Пуля пробила каску с надписью "Пресса". Серьезное ранение получили ее коллега Али ас-Самуди и местные жители, пытавшиеся вывести журналистов из-под огня. Израильские власти перекладывают вину на неких палестинских боевиков, но без особого успеха. Журналистка убита выпущенной снайпером бронебойной пулей калибра 5,56 мм, находящейся на вооружении стран НАТО и армии Израиля. К выводу о прицельной стрельбе пришло и расследование, проведенное ООН.



Под защитой силовиков действуют еврейские поселенцы. Захватывая земли, они развернули настоящий террор. В прошлом году количество их нападений выросло на 50 процентов - до 450, но, судя по всему, это не рекорд. В деревне Бурин поселенцами недавно были подожжены дома палестинцев, в бедуинском селении Рас-эль-Тин они в сопровождении солдат избивали дубинками с насаженными гвоздями целые семьи, не считаясь с возрастом и полом жертв.



Один из последних актов насилия произошел в деревне Искака. Группа поселенцев со стройматериалами и палатками прибыла на сельхозугодья палестинцев. После перепалки с владельцами незваные гости скрылись, но вскоре вернулись в сопровождении израильских солдат. Под этой защитой один из поселенцев убил ножом местного жителя. Никакого наказания убийца наверняка не понесет. По статистике, 95 процентов дел о нападениях на палестинцев закрываются без предъявления обвинений.



Циклы насилия



Главным проводником террора и грабежа выступает само государство. Недавно Верховный суд признал законной экспроприацию 3 тыс. гектаров земли в районе Масаффер-Ятта. Живущие там более 1 тыс. человек будут изгнаны. "Если бы была кнопка, нажав которую можно убрать отсюда всех арабов, я бы нажал ее", - заявил о Палестине депутат от "Ямины" (партия Беннета) Матан Кахана.



Политику Тель-Авива хорошо демонстрирует одобренный парламентом законопроект. Он запрещает использование палестинского флага в университетах и других учреждениях. "Я предупреждаю арабских студентов, размахивающих флагами: помните нашу войну за независимость и вашу "Накбу" ("катастрофу"; так арабы называют свое изгнание после образования государства Израиль. - С.К.). Если не успокоитесь, мы преподадим вам урок, который никогда не забудется", - пригрозил депутат от "Ликуда" Исраэль Кац. Вместе с оппонентами законопроект поддержала "Ямина" и ряд других партий коалиции. Впрочем, использование палестинского флага приравнивается к преступлению давно: на похоронах Ширин Абу Акле полиция сорвала знамя с ее гроба, избивая всех, кто пытался этому помешать.



Как обычно, политика насилия объявляется ответом на "палестинский террор". Правящие круги указывают на нападения экстремистов, в результате которых этой весной погибли 19 граждан Израиля. У этой концепции есть серьезные изъяны. Так, ответственность за последнюю волну убийств взяло на себя "Исламское государство"*, в появление и развитие которого в Сирии Израиль внес свою лепту.



Но, главное, элиты провоцируют сопротивление тотальной дискриминацией и насилием. Об этом говорится в отчете независимой международной комиссии по расследованию преступлений, совершенных во время специальной операции Израиля в секторе Газа в 2021 году. Она была создана решением Совета ООН по правам человека. Хотя Израиль объявил бойкот комиссии, запретив экспертам въезд на палестинские территории, собранных сведений достаточно для вынесения Тель-Авиву самых серьезных обвинений. Установлено, к примеру, что пожар на складе агрохимикатов в секторе Газа был вызван зажигательными снарядами, выпущенными израильской артиллерией. Это привело к заражению территории в 6 квадратных километров, на которой расположены 3 тыс. домов, что, в свою очередь, обернулось всплеском выкидышей, кожных и онкологических заболеваний. А поскольку израильское командование знало о назначении строений, комиссия приравняла удары к химической атаке.



Выводы не ограничились прошлогодней операцией. Эксперты подчеркивают, что ключевыми причинами конфликта являются оккупация и дискриминация. По их словам, правительство Израиля массово нарушает права человека, поддерживая репрессивную среду для палестинцев и благоприятную - для еврейских поселенцев. "Безнаказанность подпитывает растущее недовольство палестинского народа насильственными перемещениями, сносом домов, строительством поселений, блокадой сектора Газа. Это основной фактор повторяющихся циклов насилия", - отмечается в докладе. Авторы указывают, что обратить вспять историческую несправедливость может лишь прекращение оккупации и самоопределение палестинского народа.



На этом же настаивают левые силы Израиля. Они поддерживают палестинцев, из-за чего сталкиваются с насилием силовиков и ультраправых группировок. 10 июня два левых активиста были ранены у поселения Мицпе-Яир, их машины сожжены. От репрессий не спасает даже юридическая неприкосновенность. Фигурантом расследования стал депутат от Компартии Израиля Офер Касиф. 57-летний политик якобы избил полицейских, отказавшихся пустить его на акцию протеста выселяемых палестинцев. Мандата может быть лишен и лидер левой коалиции "Хадаш" Айман Уда. Поводом стал его призыв к служащим в силовых структурах арабам не выполнять преступные приказы по выселению. Запрос поддержали как правая оппозиция, так и члены правящего альянса.



Несмотря на давление, левые силы провели конференцию "55 лет оккупации", посвященную захвату Иерусалима. "Оккупация палестинских земель - самый большой террор на Ближнем Востоке. Протесты закономерны. Ни одна нация не будет жить под иноземной властью, не оказывая сопротивления", - заявил Офер Касиф.



Левые и арабские депутаты отказались слушать онлайн-выступление президента Украины Владимира Зеленского. Тот же Касиф объяснил это неприятием "националистов и гонителей коммунистов". Впрочем, к "националистам и ненавистникам коммунистов" в лице российских властей у израильских левых тоже нет симпатий.



Очевидно, что оставшиеся до выборов месяцы будут наполнены самыми грязными интригами и насилием. Таковы привычные методы израильского истеблишмента. Остановить накат террора могут только левые силы.



* Организация, запрещенная в РФ.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657463280





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- В Актау состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам экологической безопасности

- О реформе академии

- Не угробит ли ОСИ жилищный фонд?

- В Казахстане вводятся ограничения на вывоз пшеницы и муки

- Нацкурултай – реальный инструмент для общества влиять на качество государства

- Лицензирование дошкольных организаций обсудили в Совете при "AMANAT"

- В Казахстане вводятся ограничения на вывоз семян подсолнечника

- Т. Дуйсенова провела переговоры с активистками Движения женщин за снижение пенсионного возраста

