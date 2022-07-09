Казахстан может потерять суверенитет. В отношения Москвы и Нур-Султана вклинился Запад, - Александр Кобринский

00:15 11.07.2022

В отношения Москвы и Нур-Султана вклинился Запад

Александр Кобринский



Об авторе: Александр Львович Кобринский – профессор, доктор исторических наук, директор Агентства этнонациональных стратегий.



Отношения двух ближайших союзников – России и Казахстана – переживают не лучшие времена. Череда несоюзнических заявлений, последовавшая из уст президента Казахстана, серьезно озадачила российских экспертов и вызвала волну неудовольствия в российском обществе. И это на фоне того, что еще несколько месяцев назад Россия (основа сил Организации Договора о коллективной безопасности) помогла Казахстану в дни январской неопределенности в ходе "бесцветной революции" 2022 года.



Непонимание позиции Казахстана в отношении незаконного санкционного режима, введенного рядом стран в отношении России, ставит в тупик россиян. С одной стороны, очевидно, что в настоящей ситуации Казахстан желает извлечь для себя максимальную выгоду, но разве для этого все средства хороши по отношению к ключевому союзнику? С другой стороны, нелегитимные санкции, введенные против России англосаксонским миром, вынудившим путем давления и шантажа присоединиться к ним страны ЕС, очень странно воспринимаются Казахстаном.



Складывается впечатление, что в глазах Казахстана санкции ввел не коллективный Запад, а сам Всевышний. Они якобы данность неоспоримая, подлежащие всенепременному исполнению.



Но любая действительно суверенная страна, если она дружественна России, а тем более союзник РФ, имеет законное право отказаться от их соблюдения по простой причине – эти санкции ввела не ООН и этим ситуация сильно отличается от санкционного режима, установленного, например, против Ирана. Аргумент, что то или иное государство обязано соблюдать санкционный режим против России требует внятного пояснения, кому оно обязано, почему и в связи с чем.



На днях президент Казахстана Косым-Жомарт Токаев выступил с инициативой по урегулированию энергетического кризиса в Европе. Суть его предложений сводилась к идее заменить поставки российской нефти нефтью из Казахстана (а мы знаем, что фактически добычей, транспортировкой и пр. казахстанской нефти занимаются "Шеврон и К", то есть англосаксонские компании).



Токаев сказал также, что Казахстан вполне может стать буфером между Востоком и Западом. Хотя эту функцию уже не одно столетие выполняет Россия.



С одной стороны, Казахстан, в сложившихся обстоятельствах, безусловно старается извлечь выгоду для себя в условиях сложившейся нестабильности и энергетической неопределенности в ЕС. С другой, являясь союзником России выдавливать своего союзника, когда последнему непросто, как-то не по-партнерски.



Возможно, РФ и Казахстан приняли совместное решение о претворении в жизнь схемы, по которой российская нефть пойдет под видом казахстанской? Нет. Это стало ясно после решения Приморского районного суда Новороссийска, который приостановил деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на 30 суток. А для транспортировки около 80% казахстанской нефти, идущей на экспорт, используется КТК.



Нельзя исключать, что так Россия продемонстрировала ответную реакцию на раздражающие ее действия и слова казахской стороны. Следует также иметь в виду влияние подобных российских действий на биржу и цены на мировых рынках.



Есть однако еще предположение, что в период санкционного режима и учитывая, кто реальный владелец казахстанской нефти (а это, не совсем правительство Казахстана и уж тем более не частный казахстанский бизнес, а именно англосаксы), российское давление идет не на Казахстан, а на его партнеров, заклятых российских "друзей" из англосаксонского мира.



Останавливать добычу и переработку нефти нельзя по технологическим причинам, возможности ее транспортировки резко ограничены и сокращены блокировкой КТК. Ситуация патовая. Но есть возможности для переговоров.



Однако у такого подхода есть и серьезный минус. В Казахстане, да и не только, это вызовет мощнейшую волну критики: опять РФ оказывает давление на Казахстан. Не на западные компании, а именно на Казахстан. Реальные владельцы нефтепромыслов начнут лоббирование создания новых нефтяных транспортных маршрутов через Узбекистан-Туркмению-Азербайджан-Турцию. Через Китай (там уже есть одна труба), Иран… Кроме этого, реализация всех этих проектов потребует существенных инвестиций в инфраструктуру маршрутов.



Если Казахстан начнет прикладывать усилия по поиску новых путей транспортировки нефти в связи с ненадежностью КТК, под ударом окажется и сам консорциум, и, как следствие, порт Новороссийска.



К тому же это вызовет дополнительный всплеск антироссийских настроений в Казахстане, ибо остановка КТК нанесет ущерб и бюджету Казахстана. Множество сомнительных высказываний со стороны Казахстана и действия России дают повод для истериков, особенно националистически настроенных и стимулируемых Западом к нападкам на РФ и раскачиванию лодки партнерских отношений.



Сейчас важно понять, кто и что стоит за действиями наших союзников. С равной степенью это может быть как Китай, так и Турция (за которой всегда маячит Великобритания). И, несмотря на множество разумных аргументов в пользу первого, автор этих строк скорее склоняется в пользу второго фигуранта.



Следующий шаг – это выпадение Казахстана из ряда важнейших договоров, соглашений и организаций на постсоветском пространстве. Однако отдаление Казахстана от России неизбежно повлечет за собой опасность потери им суверенитета, а возможно, не только это. Казахстан – это союз множества племен, и не все казахские племена тюркского происхождения, есть среди них и монгольского происхождения. Нельзя путать тюркоязычных с этническими тюркскими народами.



Существует серьезная опасность распада государства, недооценивать которую нельзя. После неизбежного краха англосаксонской авантюры в Украине США, Великобритания и их вассалы перенесут свою борьбу за мировое господство на территорию государств Центральной Азии. Кто при этом пострадает и каковы будут последствия для государств этого региона – это предмет отдельного разговора. Многовекторность в политике – это в итоге всегда государственный переворот, а возможно, и крах государства.