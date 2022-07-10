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В Ираке рвутся к власти баасисты, - С.Тарасов
00:33 11.07.2022

В Ираке баасисты рвутся к власти

Аннотация
В Ираке до сих пор не сформировано правительство. Между основными группами влияния не прекращаются острая политическая борьба, которая часто выплескивается на улицы в виде насилия и открытой конфронтации. Существует возможность паралича власти и государственного переворота.

После того как в Багдаде заговорили о возможности государственного переворота, иракский политолог Али Аль-Байдар заявил, что "такие разговоры не имеют ничего общего с реальностью и не подкреплены какими-либо значимыми данными". Но его аргументы, выставленные в пользу этого тезиса, выглядят неубедительными. Он считает, что "сегодня мир и великие державы озабочены более важными и чувствительными делами, и поэтому иракская проблема больше не имеет приоритета, даже для США". Это так и не совсем так.

С одной стороны, в Вашингтоне заявляют, что решение о вооруженном вторжении в Ирак в 2003 году было ошибочным. С другой, встает проблема политического состояния этой страны уже после официально объявленного вывода из нее американских войск. В этой связи американский журнал Cato Policy Analysis констатирует следующее. Так называемый "демократический эксперимент западного типа в Ираке провален, и если он является предлагаемой моделью политического обустройства для Ближнего Востока, то необходимо обозначать ее реальные характеристики". В Ираке укрепились позиции ориентированных на Иран шиитских группировок. Две главные шиитские политические партии - "Дава" и партия Мохтада аль-Садра - определяют политическую погоду в стране. Проблемы возникли, когда выяснилось, что из-за перекоса во внутренней политике глава правительства аль-Малики потерял контроль над иракскими суннитами. Ирак стал ареной противоборства суннитов и шиитов, а события, происходящие в этой стране, напрямую затрагивают интересы соседних стран, особенно Саудовскую Аравию. Что касается Ирана, то он решает в Ираке две задачи: укрепить через него свое влияние в регионе и полностью выдавить оттуда американцев, сохранить позиции в границах бывшей империи времен Сефевидов, когда в ее состав входила большая часть нынешней иракской территории.

США ведут контригру в Ираке, активно разыгрывая курдскую "карту" с проекцией на иранских курдов, а также оказывают поддержку суннитам, что фактически ведет к фрагментации страны. Турция проводит собственную политику в отношении Ирака, направленную на предотвращение появления независимой курдской республики на севере Ирака. Такой сценарий наиболее вероятен, если остальная часть страны будет охвачена гражданской войной. Провести другой план действий с включением представителей суннитских племен в состав органов федеральной власти у Вашингтона не получается. Есть и другой важный момент принципиального свойства. В Ираке остается сильной идея централизованного государства. Не случайно ее активно внедряли джихадисты в варианте халифата. Иракский ученый и политический деятель Али Аллави, в годы правления Саддама Хусейна - эмигрант, занимавший ряд министерских постов в иракском переходном правительстве в 2004–2006 годах, прогнозы которого относительно развития событий в стране часто сбываются, считает, что при нынешнем раскладе политических и иных сил "восстановить в Ираке государственность в традиционном смысле не удастся, так как она не является нацией с династическими или монархическими традициями".

По его словам, "набор народов, который иногда называют иракской нацией, не построить вокруг мистической привязки к основополагающей идее или Конституции, наподобие американский Конституции, Великой хартии вольностей, демократии или Декларации прав человека". Помимо этого, "иракцы не могут присвоить себе великое наследие древнего Вавилона и Ассирии по примеру сегодняшних греков или турок, которые используют славную историю античности при обосновании современной государственности. Как утверждает Аллави, Ирак в качестве централизованного государства "существовал только благодаря гению Саддама Хусейна". Несмотря на все его одиозные качества, он был "светским тираном, а не исламским радикалом". В этой связи он ставит вопрос о том, как дальше США должны "конструировать власть в стране, если они намерены избежать ее развала". Стоит ли после этого удивляться тому, что периодически в Ираке появляются слухи о готовящемся американцами перевороте и даже их готовности стать повитухой в возвращении к власти в Багдаде баасистов. Если возвращаться к суждениям иракского политолога Аль-Байдара, то они были инициированы предупреждениями, которые появились в арабском издании Shafaq News, о том, что "в настоящее время внешними силами разрабатывается план свержения" правящего режима в Ираке" и что "сила перемен будет "сокрушительной и разрушительной, что положит начало подъему страны как центра региона".

При этом многие иракские эксперты указывают, что если в Ираке кто-то может готовить переворот, то это бывшие офицеры-баасисты (Партия арабского социалистического возрождения, была поставлена вне закона сразу после свержения в 2003 году Хусейна. - С. Т.). В конце августа 2021 года уже появлялись сообщения, что "планировалось осуществить переворот сразу после вывода войск США из Ирака". Тогда готовились массовые выступления в Багдаде, Мосуле, Киркуке, Басре, Найнаве, Бабиле и Эль-Анбаре. Согласно сведениям спецслужб, в "заговор" было вовлечено около тысячи бывших партийных функционеров и уволенных в запас военнослужащих. Но что-то у них тогда не состыковалось. Сейчас, по сведениям некоторых арабских изданий, Вашингтон стал более внимательно присматриваться к баасистам и "не исключает их возвращения в политическую жизнь Ирака". Но как? Особую пикантность этой идее придает то, что США сами же и уничтожили все их партийные структуры в 2003 году. Правда, в мае 2018 года уже предполагалось их открытое участие в парламентских выборах. А сейчас? В стране с октября прошлого года до сих пор нет правительства, иракское общество расколото, в случае победы баасистов на выборах политическое противостояние может перейти в вооруженный конфликт не только между суннитами и шиитами, но и курдов с Багдадом. Также все могут объединиться против баасистов. Но и существующий легальный сценарий развития событий в стране не сулит благоприятных перспектив.

Сейчас все пока происходит на уровне подковерной борьбы. Ирак нуждается в новой стратегии развития, отчасти основанной на необходимости сформировать из разнородных частей элементы единой государственности и более эффективного государственного управления. Однако способны ли добиться этого баасисты? Путь, который выберет Ирак или по которому он будет вынужден следовать в ближайшее время, изобилует колоссальными рисками, но и одновременно возможностями для достижения национального и политического согласия.

10 июля 2022
Станислав Тарасов

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657488780


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