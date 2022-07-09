Путин вынес последнее предупреждение Западу и начал сносить "пятую колонну", - Д.Попов

00:36 11.07.2022 Разрушительные новости последней недели



Кто-то, конечно, может сказать о текущей ситуации - ломать не строить. Но даже самый красивый домик, если его проект в основе своей противоречит законам мироздания, неизбежно начнет сыпаться сам. Именно это саморазрушение глобального либерального проекта при столкновении с реальностью, в том числе и на наших русских просторах, мы сейчас и наблюдаем. На прошедшей неделе архитектурные излишества отваливались от постройки большими кусками - успевай только уворачиваться.



Разрушительные новости последней недели



Начнем, пожалуй, со свинок и кошечек. "Скользкий поросенок", как его называет британская пресса, Борис Джонсон на этот раз не выкрутился. Любому русскому человеку, поскольку, по статистике, Россия - самая "кошачья" страна, ясно, что судьба Джонсона была предрешена после того, как с заявлением выступил кот Ларри - официальный крысолов резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит. В аккаунте Ларри в соцсети появилась запись: "Я не могу больше с чистой совестью жить с этим премьером. Либо он уходит, либо я". И Джонсон сказал, что уходит.



Тут, конечно, интересно, как развивались события. Джонсона пытались сковырнуть сначала за пьяные вечеринки во время ковидных ограничений. Не вышло. А вот сейчас поводом для отставки стал удивительный скандал. Однопартиец Джонсона, глава дисциплинарного (здесь можно смеяться) комитета Крис Пинчер, набухался в зюзю и стал домогаться к сотоварищу. Как написано в протоколе со слов пострадавшего "он взял меня за пятую точку, затем медленно стал перемещать свою руку к моему паху". Ну и что-то горячо шептал на ухо про возможную должность в парламенте.



Когда вся эта содомия вылезла наружу, начался листопад заявлений об отставках от министров - аж полсотни штук за сутки. Что странно - Пинчер не к женщине приставал, а к мужчине, - а это сейчас вроде как норма и социально одобряется. Но нет. Повесточка повесточкой, а тори - консервативная партия. В общем, кресло под Джонсоном окончательно зашаталось, а котик Ларри подпихнул лапкой Бориса в подпол.



Понятно, что содомия была лишь предлогом. На деле там сложные игры - и провальная внешняя политика не устраивала местный истеблишмент (Британии все никак не удается восстановить имперское величие), и внутренние проблемы раздражают население. Многим не нравится ходить в "Макдональдс" мыться, чтобы сэкономить, или покупать в домовом чате инструкцию (за 20 фунтов), как скрутить показания электросчетчика.



Скользкий поросенок полетел первой ласточкой. На неделе в отставку подала премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Это та, которая "никто не должен звонить Путину" и которая хвасталась тем, что, "вырвавшись из российской оккупации", ее страна попала в топ государств по индексу экономических свобод. Но вот что-то не задалось - надо переформатировать правительство.



А под конец недели и канцлера Шольца прихватили за то место, что и Джонсона, - предъявили отсутствие морально-нравственных ориентиров. По меньшей мере девяти женщинам подмешали "наркотики для изнасилования" на закрытом мероприятии с участием канцлера Шольца и депутатов, сообщили в Социал-демократической партии, - пишут немецкие СМИ. Хороший предлог для отставки, но уводящий от истины. Стоит обратить внимание на другое. По весне власти Германии говорили, что избавятся от российских энергоносителей. А сейчас обвиняют в энергетическом кризисе сокращение поставок со стороны России. Абсурдности картине добавляет свежее заверение Пескова, что Россия способна спасти Европу от зашкаливающих счетов за энергию (в немецком Аугсбурге уже подумывают об отключении светофоров) и стать гарантом энергобезопасности Европы. Ну а пока они там с турбиной для "Северного потока" выкручиваются. Турбина застряла в Канаде из-за санкций, и "Газпром" сказал, что тогда газа не будет - не работает газопровод без турбины. Что делать? Немецкая промышленность может встать. Так и родилась гениальная идея - мы отдадим турбину русским, чтобы они смогли поставлять нам газ, и, таким образом, накажем русских тем, что они не смогут заработать на повышении цен на топливо.



Некоторое здравомыслие проявляют там, пожалуй, только военные. Которые либо сопротивляются поставкам на Украину тяжелого вооружения, либо требуют поставлять в кастрированном виде - без современной электроники. Потому что совершенно обоснованно полагают - вся эта красота будет распродана. И в лучшем случае - русским, в худшем - бармалеям. Помните, некоторое время назад Уралвагонзавод благодарил Макрона за две гаубицы "Цезарь", привезенные с Украины на предприятие? На днях издание Bulgarian Military со ссылкой на свои источники в командовании вооруженных сил Франции и Интерполе написало, что украинские военные продали две полученные от Франции САУ "Цезарь". Интересно, кому же? Да и глава Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник признал, что его ведомство зафиксировало неоднократную распродажу поступающей с Запада помощи, в том числе товаров армейского назначения.



Дыры в импортозамещении затыкают словами



И вот на фоне всех этих серо-бурых клубов пыли от осыпающейся с глобального либерального домика штукатурки выходит Путин и говорит: а мы всерьез-то еще ничего не начинали. И это - раньше говорили "китайское", теперь уже стоит говорить "русское" - последнее русское предупреждение. Кстати, тут есть повод поспорить с Дмитрием Медведевым, который заявил, что Россия вернула себе величие Советского Союза и с ней, как с СССР когда-то, теперь считаются. Не вернула еще, как видим. СССР достаточно было разок рявкнуть, как все вставало на свои места. Но путь в тысячу ли начинается с первого шага. Первый шаг сделан. Судя по словам Путина (Запад намерен воевать до последнего украинца - и это "трагедия для украинского народа"), будет и второй, и третий.



А еще Путин очень аккуратно начал подламывать пятую колонну. Снизу ее и так сносят - у народа система опознавания "свой-чужой" работает на все сто (как свежий пример - группу "Би-2" освистали и прокляли на Суперкубке в Санкт-Петербурге из-за их позиции по СВО). А вот у чиновников не очень - кто-то же позвал эту группу. У нашей бюрократии, как у диода, проводимость только в одну сторону - сверху вниз. Поэтому на встрече с руководителями фракций Госдумы президент сказал: "Лето, курортный сезон, культурная жизнь, выставки, а ребята пашут там под пулями, жизнью рискуют и товарищей теряют в бою. Ради Родины. Нужна общенациональная повестка поддержки Вооруженных сил. Это чрезвычайно важно, чтобы воины наши чувствовали эту поддержку". Буквально на следующий день у меня неподалеку от дома на щите появился огромный плакат с портретом нашего русского воина - гвардии младшего сержанта Арсена Идилова - и надписью "Слава героям России!". Уже 4 месяца идет СВО. Что мешало сделать это раньше?



Да все то же - безуспешные попытки нашей элиты влезть в красивый либеральный домик Запада, а не строить свой здесь, на камнях. Мириады "я", где каждое "я" считает себя богом, - это песок. Ненадежный фундамент.



Неделька здравомыслия: кот Ларри сказал "мяу" в отношении Бориса Джонсона

ДМИТРИЙ ПОПОВ Источник - МК

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