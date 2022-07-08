Если завтра ядерная война: сценарии американских аналитиков

00:39 11.07.2022 Если завтра ядерная война

сценарии американских аналитиков

Владимир Овчинский Юрий Жданов

8 июля 2022



4 июля 2022 года в Foreign Affairs опубликована статья профессора Колумбийского университета, сотрудника Совета по международным отношениям Ричарда К. Беттса "Думая о немыслимом на Украине":



"Опасность была бы величайшей, если бы война решительно повернулась в пользу Украины. Это единственная ситуация, в которой стимул русских пойти на этот чудовищный риск был бы правдоподобным в попытке предотвратить поражение, шокировав Украину и ее сторонников из НАТО, заставив их уйти. Русские могут сделать это, запустив одно или несколько тактических ядерных боеголовок против украинских сил или устроив символический взрыв над пустой территорией".



Беттс называет три общих варианта, в рамках которых американские политики должны искать вариант ответа на российскую ядерную атаку против Украины.



Первый. Соединенные Штаты могли бы риторически осудить ядерный взрыв, но ничего не делать в военном отношении.



Второй. Они могут использовать собственное ядерное оружие.



Третий. Воздержаться от ядерной контратаки, но напрямую вступить в войну, нанеся крупномасштабные обычные авиаудары и мобилизовав сухопутные силы.



Все эти альтернативы плохи, Пишет Беттс, потому что не существует вариантов с низким уровнем риска, чтобы справиться с окончанием ядерного табу. При этом Беттс полагает, что обычный (третий вариант) ответ на войну является наименее плохим из трех, потому что он позволяет избежать более высоких рисков как более слабого, так и более сильного вариантов.



В течение последних трех десятилетий американские политики уделяли мало внимания потенциальной динамике ядерной эскалации. Во время холодной войны, напротив, этот вопрос был в центре стратегических дебатов. Тогда именно НАТО в принципе полагалось на вариант преднамеренной эскалации, - начиная с ограниченного применения тактического ядерного оружия, как способ остановить советское вторжение. Эта стратегия была спорной, но она была принята, потому что Запад считал, что его обычные силы уступают силам Варшавского договора. Сегодня, когда баланс сил изменился со времен холодной войны, нынешняя российская доктрина "эскалации для деэскалации" имитирует концепцию "гибкого реагирования" времен холодной войны НАТО.



НАТО продвигала политику гибкого реагирования риторически, но стратегически эта идея всегда была шаткой. Фактические планы на случай непредвиденных обстоятельств, которые разработал Альянс, никогда не вызывали консенсуса просто потому, что применение ядерного оружия рисковало обменом око за око, кульминацией которого могла стать апокалиптическая неограниченная война. Как отметил в исследовании 1983 г. для RAND Corporation Дж. Майкл Легге, бывший участник Группы ядерного планирования НАТО, группа не смогла прийти к соглашению по конкретным последующим вариантам, кроме первоначального символического "демонстрационного выстрела" для психологического воздействия, для страх, что Москва всегда может сравняться с ними или повысить ставки. Сегодня есть надежда, что эта старая дилемма в первую очередь удержит Москву от выпуска на волю ядерного джинна.



Но, считает Беттс, политикам НАТО не следует полагаться на сдержанность Москвы. "У Путина на кону в войне больше, чем у сторонников ядерного оружия Украины за пределами страны, и он может поспорить, что в крайнем случае Вашингтон будет менее склонен играть в русскую рулетку, чем он".



Уровни эскалации



"Поскольку НАТО сталкивается с возможностью применения Россией ядерного оружия, первый вопрос, на который она должна ответить, заключается в том, должна ли эта возможность представлять собой реальную красную черту для Запада. Другими словами, вызовет ли российская ядерная атака переход НАТО от простого снабжения Украины к непосредственному участию в боевых действиях? Мотивом применения Россией тактического ядерного оружия могло бы быть как отпугивание НАТО от пересечения этой линии, так и принуждение Украины к капитуляции. Если несколько российских ядерных вооружений не спровоцируют Соединенные Штаты на прямой бой, у Москвы будет зеленый свет, чтобы использовать еще больше таких вооружений и быстро сокрушить Украину.



Если вызов, который сейчас является только гипотетическим, действительно возникнет, вступление в ядерную войну может легко показаться американцам экспериментом, который они не хотят проводить. По этой причине существует вполне реальная вероятность того, что политики придут к самому слабому варианту: разглагольствовать о немыслимом варварстве действий России и применить любые неиспользованные экономические санкции, которые все еще доступны, но ничего не делать в военном отношении. Это означало бы, что Москва имеет полную свободу действий в военном отношении, включая дальнейшее применение ядерного оружия для уничтожения украинской обороны, что, по сути, означает признание победы России".



Беттс из этого посыла делает неожиданный вывод: если победа Кремля действительно наступит, она будет иметь большую привлекательность для американцев, потому что позволит избежать окончательного риска национального самоубийства.



"Ядерная война может легко ударить по американцам как эксперимент, который они не хотят проводить".



Эта немедленная привлекательность должна быть уравновешена более долгосрочными рисками, которые могут возникнуть в результате создания эпохального прецедента, когда ядерная атака окупается. Если Запад не собирается отступать - или, что более важно, если он хочет в первую очередь удержать Путина от ядерного гамбита, - правительства должны как можно правдоподобнее указать, что использование Россией ядерного оружия спровоцирует НАТО, а не запугивает ее.



Если НАТО решит, что нанесет ответный удар от имени Украины , тогда возникнет больше вопросов: применять ли еще и ядерное оружие, и если да, то как. Наиболее распространенное представление - ядерная контратака "око за око", уничтожающая российские цели, сопоставимые с теми, по которым была нанесена первоначальная российская атака. Это вариант, который возникает интуитивно, но он непривлекателен, потому что предполагает замедленный обмен мнениями, в котором ни одна из сторон не сдается и в конечном итоге обе оказываются опустошенными.



В качестве альтернативы Вашингтон мог бы ответить ядерными ударами более крупного масштаба, чем первое применение России, что угрожает Москве непропорциональными потерями, если она попытается продолжить ограниченные ядерные атаки".



Но, пишет Беттс, есть несколько проблем с этим вариантом.



Во-первых, если ядерное оружие США будет использовано против российских войск на территории Украины, оно нанесет побочный ущерб своим клиентам. Это не новая проблема. Во времена холодной войны стратеги, критиковавшие использование тактического ядерного оружия для противодействия вторжению советских войск, язвительно заметили: "В Германии между городами всего две килотонны". Вместо этого использование ядерного оружия против целей внутри России усилит опасность развязывания неограниченной войны.



Во–вторых, проблема с тактическими ядерными ударами "туда-сюда" заключается в том, что Россия будет иметь преимущество, поскольку у нее больше тактического ядерного оружия, чем у Соединенных Штатов. Эта асимметрия потребует от американских политиков скорее прибегнуть к так называемым стратегическим силам (межконтинентальным ракетам или бомбардировщикам), чтобы сохранить преимущество. Это, в свою очередь, может привести к тотальному взаимному уничтожению крупных держав. Таким образом, как "око за око", так и непропорциональные ответные меры сопряжены с пугающе высокими рисками.



Менее опасным вариантом, по мнению Беттса, было бы ответить на ядерную атаку, начав воздушную кампанию с использованием только обычных боеприпасов против российских военных объектов и мобилизовав сухопутные силы для возможного развертывания в битве на Украине. Это будет сопровождаться двумя сильными публичными заявлениями.



Первое, - чтобы ослабить мнение об этом низкоуровневом варианте как о слабом, политики НАТО подчеркивали бы, что современные высокоточные технологии делают тактическое ядерное оружие ненужным для эффективного поражения целей, которые раньше считались уязвимыми только для неизбирательного оружия массового уничтожения. "Это представило бы обращение России к ядерным ударам как еще одно свидетельство не только ее варварства, но и ее военной отсталости" (странная логика – В. О., Ю. Ж.). Прямое вступление в войну на обычном уровне не нейтрализовало бы панику на Западе. Но это означало бы, что Россия столкнется с перспективой боевых действий против НАТО, которая значительно превосходит неядерные силы, подкреплена потенциалом ядерного возмездия и с меньшей вероятностью останется сдержанной, если Россия направит свои ядерные удары на силы США, а не на силы Украины.



Второй важный сигнал, который следует подчеркнуть, заключается в том, что любое последующее использование Россией ядерного оружия вызовет ответный ядерный удар со стороны Америки.



Этот традиционный вариант вряд ли привлекателен. Прямая война между крупными державами, начавшаяся на любом уровне, рискует перерасти в массовое уничтожение. Такая стратегия будет казаться более слабой, чем возмездие в натуральной форме, и усугубит отчаяние русских по поводу проигрыша, а не облегчит его, тем самым оставив их первоначальный мотив для эскалации, а также возможность того, что они удвоят свои усилия и применят еще больше ядерного оружия. Это сделало бы необходимым сочетать военный ответ НАТО с предложением условий урегулирования, которое включало бы как можно больше косметических уступок, чтобы дать России некоторую видимость мира с честью. Главное достоинство обычного варианта просто в том, что он не будет таким рискованным, как более слабый вариант бездействия или более сильный ядерный вариант.



Дилемма Запада



В случае российского ядерного взрыва у НАТО, по мнению Беттса, будут две противоречащие друг другу цели. "С одной стороны, альянс захочет свести на нет любую стратегическую выгоду, которую Москва могла бы получить от взрыва. С другой стороны, он захочет избежать дальнейшей эскалации.



С этой целью НАТО должна не только представлять реальную угрозу возмездия, но и добиваться поддержки со стороны третьих сторон, которых Путин хочет удержать от присоединения к западной оппозиции. До сих пор Москву поддерживал отказ Китая, Индии и других стран полностью присоединиться к кампании экономических санкций, введенных Западом. Однако эти "наблюдатели за забором" заинтересованы в поддержании ядерного табу. Их можно убедить заявить, что их дальнейшее экономическое сотрудничество с Россией зависит от ее отказа от применения ядерного оружия. Как заявление о все еще гипотетической возможности, нейтральные страны могли бы рассматривать это как недорогой жест, способ держать Запад подальше от своих спин, решая ситуацию, которую они не ожидают".



***



Видно, что американские аналитики растеряны, в голове у них каша из взаимоисключающих алгоритмов действий. И, самое удивительное заключается в том, что они даже не вспоминают о "красных линиях", которые Президент России предлагал не пересекать до начала спецоперации!



Тогда бы не было ничего – ни боевых действий на Украине, ни угрозы ядерной войны.



Также американские "яйцеголовые" даже не задумываются о том, что нарастание потока американского оружия на Украину и ведет к угрозе возникновения ядерного конфликта.



Беттс и другие аналитики "новой волны" не дотягивают даже до уровня Киссинджера, который призывает Киев пожертвовать частью территории с целью организовать какие – то переговоры, которые смогут предотвратить ядерную катастрофу.



"Тупят" ребята в Вашингтоне. Из–за этого "тупизма" угроза ядерной эскалации никуда не уходит. Источник - завтра

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