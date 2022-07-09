Попали под поток: газ может подорожать до $2200 на фоне ремонта СП-1

01:41 11.07.2022 Чем Европа попытается заменить поставки из РФ и что из этого получится



Валерий Воронов

Ирина Кезик

Екатерина Постникова

Владислав Зуевский



Остановка поставок газа по СП-1 для его планового ремонта с 11 по 21 июля может вызвать рост цен сырья на рынке ЕС, несмотря на возвращение из Канады турбины Siemens. Такие прогнозы "Известиям" дали отраслевые эксперты. По их оценкам, 1 тыс. куб. м газа может вырасти в цене до $2200 - на 8 июля она составляла около $1800. Процесс возвращения и установки турбин может затянуться из-за политических противоречий с Канадой и дополнительных технических проверок. В министерстве ФРГ по экономическим делам и защите климата "Известиям" сказали, что ведут диалог с Оттавой по этой проблеме, а министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон подтвердил, что страна вернет оборудование. Европе нечем заменить российский газ - на РФ приходится до 46% его поставок. Заместить их с помощью СПГ сложно - его объемов будет недостаточно, отметили аналитики.



Конструктивный диалог



Сама по себе приостановка работы СП-1 с 11 по 21 июля не способна повлиять на европейский рынок газа, сказал "Известиям" аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. Плановый ремонт проводится регулярно, поэтому этот фактор уже учтен в текущей стоимости голубого топлива в ЕС, пояснил он.



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- Но не исключено, что работы затянутся из-за очередного форс-мажора, которых в последние месяцы случается аномально много. Например, может выясниться, что определенная деталь нуждается в ремонте или замене, а сделать это прямо сейчас не удастся из-за санкций, - рассуждает эксперт.



Цена на газ может подняться до $2000-2200 за 1 тыс. куб. м как на фоне ремонта СП-1, так и из-за проблем с заключением контрактов на поставки сжиженного природного газа из Катара, считают в инвестиционной компании "Фридом Финанс".



Как ранее писали "Известия", газ может подорожать даже еще больше - до $3500, из-за возможного информационного шума вокруг ремонта. По данным биржи ICE, в пятницу, 8 июля, цена составляла около $1800. Немецкий концерн Siemens под предлогом антироссийских санкций уже дважды не возвращал "Газпрому" оборудование для газопровода "Северный поток - 1" после ремонта в Канаде. Поэтому поставки сократились с плановых 167 млн куб. м до 67 млн куб. м в сутки.



8 июля представители правительства Германии сообщили, что ведут переговоры с Канадой о возвращении турбины Siemens для возобновления работы газопровода на полную мощность.



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- Что касается специальных разрешений для Siemens в Канаде, министерство находится в интенсивном контакте с Канадой и взаимодействует [по этому вопросу] с Еврокомиссией. Министр [экономики Роберт] Хабек также выступил с публичным заявлением на этот счет. Министр подчеркнул близкое партнерство и сотрудничество Германии и Канады. Исходя из этого, мы по-прежнему ведем хороший и конструктивный диалог с канадским правительством, - сказали "Известиям" в министерстве ФРГ по экономическим делам и защите климата.



Ранее "Известия" писали, что правительство Канады планирует по согласованию с Германией одобрить решение об исключении из списка санкционных ограничений поставок оборудования для газопровода. Формальным поводом может стать просьба со стороны Германии, а Канада, в свою очередь, собирается аргументировать это тем, что такой шаг позволит России восстановить объемы поставок газа в Евросоюз. Позднее министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада решила вернуть турбину Siemens для газопровода "Северный поток".



Как заявили в МИД Канады на запрос "Известий" о передаче турбины для "Северного потока", Оттава в тесном контакте со своими международными партнерами продолжит принимать меры против Москвы из-за действий России на Украине.



- Мы будем продолжать поддерживать наших европейских друзей и союзников, работая над стабилизацией энергетических рынков и разработкой долгосрочных и устойчивых решений по поставкам энергоносителей, - отметили в канадском внешнеполитическом ведомстве.



"Известия" попросили "Газпром" и Siemens уточнить, как на ситуацию может повлияет поставка оборудования из Канады и когда оно может быть возвращено, но не получили оперативного ответа.



Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов считает, что вряд ли турбины Siemens могут скоро вернуться на СП-1. Время потребуется и на проверку всех систем, добавил он.



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- Возврат произойдет небыстро. От двух до четырех недель их будут возвращать "Газпрому", а дальше предстоит долгий период тестирования турбин, чтобы выяснить, насколько их корректно починили. Никто не захочет ставить турбины, которые имеют риск поломки после починки в недружественной стране. Так что реальный срок запуска турбин и возврата СП-1 к проектной мощности - это два-три месяца. Поэтому риски роста цен на газ в Европе сохраняются, - сказал Артем Тузов.



И даже если в конечном итоге Канада поставит оборудование, это глобально не решит проблему такого ремонта, который возможен только в канадском Монреале, отметил руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников.



- Назначенный срок межремонтной эксплуатации истек у еще двух турбин из семи, которые установлены на компрессорной станции "Портовая". Поэтому при возвращении турбины Siemens будет использоваться только около 60% мощности СП, - считает аналитик.



Сложности компенсации



Сложившаяся ситуация наглядно показывает, что, несмотря на всю свою антироссийскую риторику, Европа опасается прекращения газовых поставок гораздо больше, чем сама Россия, отмечает доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.



Сейчас страны ЕС пытаются компенсировать сокращение газовых поставок из России за счет СПГ, но сжиженного газа на мировом рынке недостаточно для того, чтобы заместить объемы, перекачиваемые по СП-1, отметил Валерий Андрианов. Поэтому долгосрочное прерывание этих трубопроводных поставок означало бы катастрофические потери для европейской экономики, подчеркнул аналитик.



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Ранее международная группа импортеров СПГ (GIIGNL) прогнозировала, что проблемы с нехваткой газа в Евросоюзе будут сохраняться ближайшие несколько зим.



- На Россию приходится до 46% поставок природного газа в Европу, и ЕС просто нечем заменить его, - уверен финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.



На фоне дефицита энергоресурсов и высоких цен власти будут ограничивать подачу горячей воды, приглушать уличное освещение, закрывать бассейны и отключать энергопотребляющее оборудование, считает эксперт. Вместо зеленой энергетики из-за своей недальновидности Европе придется переходить на неэкологичный уголь, добавил Владислав Антонов.



Кроме того, в Европе могут остановиться и наиболее энергоемкие производства, в первую очередь - в химической отрасли, полагает Валерий Андрианов. Но главный груз проблем ляжет на плечи простых граждан, которым придется платить гораздо больше за электроэнергию и, возможно, по-настоящему мерзнуть следующей зимой, заключил он. Источник - Известия

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