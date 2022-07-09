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Каково простой кыргызке быть депутатом Сеульского горсоветаКаково простой кыргызке быть депутатом Сеульского горсовета
01:43 11.07.2022

Жазгуль МАСАЛИЕВА

Быть политиком в Корее. Депутат горсовета Айсулуу Аширалиева о жизни в Сеуле

42-летняя кыргызка Айсулуу Аширалиева живет в Южной Корее почти 20 лет. Начинала работать на заводе, построила карьеру, вышла замуж, родила детей, окончила магистратуру, занимается благотворительностью и является членом партии "Тобуро". А недавно стала депутатом горсовета Сеула.

Она рассказала 24.kg, каково это быть политическим деятелем в Южной Корее.

- Айсулуу, когда и как вы оказались в этой стране?

- В Корею я приехала в 2003-м. Моя подруга работала тут и позвала меня. Приехав, сразу устроилась на работу, параллельно училась. За эти годы создала семью, у меня двое детей.

Сама я родом из Оша, но мои родители таласские. Папа был милиционером, поэтому мы жили в разных регионах.

В детстве мне не нравилось, что постоянно приходится менять место жительства и школу, зато сейчас у меня друзья и знакомые в каждой области Кыргызстана.



- С какими трудностями вы столкнулись за границей?

- В первую очередь это, конечно, языковой барьер. Даже если учить язык усиленно, требуется постоянная практика. Культура, нормы поведения, местный менталитет тоже вначале доставляли неудобства. Целых два года я не могла привыкнуть к местной еде. Казалось, что все невкусно и со специфическим запахом. Сейчас уже запах не чувствую и могу без проблем есть национальную кухню. Только отказываюсь от свинины. Здесь кухня состоит в основном из морепродуктов.

- Как начали интересоваться общественной жизнью и политикой в Корее?

- Я работала на заводе, где изготавливали влажные салфетки, затем переводчицей. Всегда была активная и занималась волонтерством.

В Сеуле в 2013-м основала Ассоциацию культуры и искусств стран Средней Азии. Проводили разные мероприятия в этом направлении. Занимаюсь также благотворительной деятельностью.

Около восьми лет являюсь членом партии "Тобуро". Семья моего мужа является сторонниками этой политорганизации, я тоже начала читать, узнавать про партию, после чего присоединилась к их рядам.

Этой весной прошли президентские выборы. Тогда на меня были возложены обязанности провести мероприятия в мультикультурных семьях. После поступило предложение принять участие в выборах депутатов горсовета. Но мне сразу дали понять, чтобы не слишком надеялась на победу. Я долго думала, но решила попробовать, проверить свои силы.

Выборы состояли из трех туров. В первом сдавали документы. Точное количество не знаю, но мне сказали, что заявок было много, из них выбрали 22 человека.

По итогам второго тура остались 10 претендентов. Все кандидаты были разных национальностей - представители нацменьшинств, проживающих в Корее. Мы все баллотировались на одно место, которое дается по национальной квоте.

После второго тура у меня прибавилось решимости, стала более усиленно стараться.

В третьем туре мы выступили перед депутатами горсовета и районов. Нам дали 5 минут на презентацию - надо было рассказать о себе и программе. Результаты вышли через 30-40 минут. Депутаты, проголосовав, выбрали меня. Первые несколько минут была очень рада, потом сразу почувствовала ответственность.

- Ваш муж поддерживает вас в ваших общественных и политических делах?

- Не всегда, потому что бывает, что я в своей волонтерской, общественной работе пропадаю с утра до поздней ночи. Семнадцать лет помогаю посольству Кыргызстана в Корее, нашим соотечественникам, трачу все время и силы. Супруг порой возмущается: никто не видит мои старания, даже простое "спасибо" не говорят.

Вначале был против моего участия в выборах депутатов в горсовет, отговаривал, аргументируя, что "политика - это грязное дело". Не верил в мою победу. Сейчас уже дает советы и направляет меня.

- В интернете была опубликована ваша фотография в национальном платье. Это на выборах?

- Да, это в день выборов. На второй и третий туры я пришла в кыргызском национальном наряде. Решила, что раз я представляю национальное меньшинство, то так презентоваться будет лучше.

- Какие привилегии получает депутат в Сеуле?

- Никаких привилегий нет. Сейчас мы проходим подготовительный период, изучаем нужные нормы, регламенты. Про сумму заработной платы тоже не знаю. Срок моих полномочий - четыре года. Официально начали работать с 1 июля. Много планов, но буду очень стараться.

- За эти годы что изменилось в вашем поведении, взглядах?

- Корейцы пережили трудные времена: гражданскую войну, колонизацию Японией на протяжении 35 лет. Поэтому они трудоголики, постоянно работают над собой и совершенствуют свое мастерство. Заметила, что особенно пожилые люди более продуктивные, чем молодежь. У корейцев многому можно научиться.

- Чего вам не хватает за границей?

- Моих родителей и родных. Скучаю по воздуху Кыргызстана. Как известно, в Корее климат более влажный. Соскучилась по чучуку, казы-карта. Уже четыре года не ездила в Кыргызстан. Сначала была магистратура, потом пандемия коронавируса. Очень тоскую по родине. Если не в этом, то в следующем году точно поеду в Кыргызстан.

Источник - 24.kg
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