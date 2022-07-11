Незаживающая Шри-Ранка. Как райский остров в Индийском океане стал кромешным адом, - Ксения Аскерова

07:37 11.07.2022 ...

Шри-Ланка - небольшое островное государство в Индийском океане - переживает самое серьезное потрясение в своей истории. Кульминацией многомесячных протестов, вызванных тяжелейшим экономическим кризисом, стали захват президентского дворца и свержение президента страны Готабайи Раджапаксы. "Бархатная революция" оборвала почти 20-летнюю эпоху правления политического клана во главе с родными братьями Готабайей и Махиндой Раджапаксами, более десятилетия назад одержавшими триумфальную победу в 25-летней гражданской войне с тамильскими сепаратистами. Как и почему рухнула политическая вертикаль и "райский остров" погрузился в хаос, разбирался обозреватель "Ъ" Сергей Строкань, четыре года проработавший в Шри-Ланке.



Дворец президента Готабайи Раджапаксы в выходные оказался во власти митингующих, которые решили устроить себе праздник и почувствовать себя хозяевами жизни



Долой президента, премьера и всех остальных

Продолжавшийся с апреля жесточайший экономический и социальный кризис в Шри-Ланке - 22-миллионом островном государстве в Индийском океане, отделенным от Индии Полкским проливом, достиг кульминации в минувшую субботу.



Утром в субботу вышедшие на очередную антиправительственную акцию на улицы столицы страны Коломбо тысячи митингующих, слившись в людскую лавину, остановить которую было невозможно, ринулись к дворцу президента страны Готабайи Раджапаксы. На обошедших экраны всего мира кадрах с места событий огромная клокочущая толпа быстро приближается к Дому президента, расположенному в престижном столичном районе Джанадхипати-Мавата (в колониальную эпоху в этом здании находилась резиденция британских губернаторов и генерал-губернаторов, а сам дворец назывался "Домом королевы").



Охранявшая дворец полиция ограничилась стрельбой в воздух, не рискнув стрелять на поражение, и попыталась применить против демонстрантов слезоточивый газ. К тому моменту президент Раджапакса уже успел покинуть дворец и скрылся в неизвестном направлении. Точное его местонахождение не сообщается, по некоторым данным, он улетел в Сингапур, а оттуда может отправиться в США.



В итоге толпа, ворвавшаяся во дворец, так и не сумела лично спросить президента, почему в стране, которая еще недавно выглядела "островом стабильности" и выгодно отличалась от своих неблагополучных соседей в Южной Азии, внезапно пропали бензин, продукты питания, медикаменты и многое другое.



Между тем резиденция президента Раджапаксы на выходные оказалась во власти митингующих, которые решили устроить себе праздник и почувствовать себя хозяевами жизни. На кадрах с места событий молодые люди с разбегу прямо в одежде ныряют в плавательный бассейн, довольно барахтаясь в воде, делают селфи, валяются на кроватях, роются в вещах главы государства и пересчитывают обнаруженные здесь деньги, которых, впрочем, оказалось сравнительно немного. В Twitter протестного движения GotaGoGama сообщается о найденных у главы государства 17,8 млн ланкийских рупий (около $49 тыс.), которые захватившие дворец люди не стали делить между собой, а передали начальнику местного полицейского участка.



Не ограничившись погромом в президентском дворце, в субботу вечером протестующие отправились к резиденции премьер-министра Ранила Викрамасингхе Temple Trees и подожгли ее. До того как пожарные сумели потушить огонь, зданию был причинен значительный ущерб - насколько комнат со всем имуществом выгорели дотла. По подозрению в совершении поджога столичная полиция уже задержала троих человек.



В связи с последними событиями и с исчезновением Готабайи Раджапаксы лидеры ведущих политических партий в субботу вечером провели экстренное совещание, в ходе которого призвали президента и премьера уйти в отставку и назначить исполняющим обязанности президента спикера парламента Махинду Япу Абеивардену.



По итогам совещания было принято решение в течение 30 дней избрать из членов парламента нового главу государства, а также назначить временное общепартийное правительство и провести выборы в ближайшее время.



В связи с этим первым о готовности покинуть свой пост заявил Ранил Викрамасингхе. Позднее спикер парламента Абеивардена, который будет управлять страной в ближайшие недели, сообщил, что 13 июля официально сложит свои полномочия и президент Раджапакса.



Парад отставок начался уже в субботу: об уходе со своих постов объявили министр средств массовой информации, транспорта и магистралей Бандула Гунавардана, министр туризма Харин Фернандо, министр труда Мануш Нанаяккар, министр сельского хозяйства Махинда Амаравира, а также глава пресс-службы президента Судева Хеттиараччи.



На этом фоне спикер парламента Абеивардена в воскресенье призвал граждан страны прекратить протесты, чтобы провести мирный транзит власти и избежать новых потрясений.



Илон Маск не купил, Россия помочь не успела

Несмотря на то что к началу этого года Шри-Ланка оказалась в тяжелом экономическом положении, обрушение властной вертикали, произошедшее в течение одного дня, стало неожиданностью для многих. До самого последнего момента президент страны Готабайя Раджапакса, казалось, демонстрировал способность держать удар, совершая перестановки в высших эшелонах власти и пытаясь найти источники внешней помощи, чтобы смягчить последствия обрушившегося на страну сильнейшего в ее истории кризиса.



Так, в мае этого года Готабайя Раджапакса отправил в отставку правительство, которое с ноября 2019 года возглавлял его родной брат Махинда Раджапакса. Именно Махинда Раджапакса, а не его родной брат Готабайя, остается самым титулованным политиком Шри-Ланки (с начала 2000-х годов он дважды занимал пост президента и четыре раза - кресло премьера). Такого послужного списка не было ни у одного из ланкийских национальных лидеров.



Новым главой правительства 12 мая стал ветеран ланкийской политики Ранил Викремасингхе, для которого это был уже пятый премьерский срок, в итоге оказавшийся самым коротким (господин Викремасингхе продержался в своем кресле менее двух месяцев и еще лишился своей резиденции).



Между тем, сменив родного брата президента на посту премьера, Ранил Викремасингхе попытался взять на себя роль антикризисного менеджера, определив диагноз островной экономики и быстро начав лечение. В интервью ТАСС, которое он дал незадолго до своей внезапной отставки, Ранил Викремасингхе назвал две ключевые причины нынешнего кризиса. Первая - уменьшение дохода от налогообложения за счет снижения ставки налога или отмены налога на многие статьи, в связи с чем, по его словам, страна потеряла около 800 млрд рупий (около $40 млрд по курсу до начала кризиса). Вторая причина - экономические последствия пандемии коронавируса, которая нанесла сильнейший удар по туристической отрасли - одному из основных источников валютных поступлений.



"Мы не просили и не получали помощи от МВФ, как многие другие страны, мы тратили свои резервы, и они иссякли",- констатировал ланкийский премьер.



"Это худший кризис, с которым столкнулась наша страна в современной истории, мы вообще не можем найти параллели с таким кризисом ни в этом столетии, ни в прошлом или позапрошлом столетии. И сейчас мы находимся посредине этого кризиса",- добавил он.



Между тем переговоры с МВФ о предоставлении стране нового кредита в условиях острой нехватки валюты шли весьма медленно и не успевали за стремительным развитием ланкийского кризиса. Несмотря на вынужденное сокращение импорта и введение строгой экономии ресурсов, Шри-Ланка испытывала все большую потребность в топливе, продуктах питания, медикаментах, удобрениях, цементе, автозапчастях.



Как одна семья обанкротила целую страну

При этом на тот момент, когда Ранил Викремасингхе возглавил правительство, внешний долг островного государства уже достиг астрономической суммы $45 млрд. В связи с этим индийский бизнесмен, глава компании электронной торговли Snapdeal Кунал Бахль даже предложил купить долг Шри-Ланки всемирно известному американскому предпринимателю, основателю Tesla и SpaceX Илону Маску, который рассматривал возможность приобретения Twitter. "Заявка Илона Маска на Twitter - $43 млрд. Внешний долг Шри-Ланки - $45 млрд. Он может купить его и назвать себя Цейлон Маск",- заявил индийский бизнесмен.



Напомним, что между самой Индией и ее островным соседом исторически складывались непростые отношения. В 1987 году, в период правления Раджива Ганди, в разгар гражданской войны в Шри-Ланке на остров был введен 25-тысячный индийский миротворческий контингент, что вызвало неоднозначную реакцию. Позднее именно за его решение по Шри-Ланке террористы из действовавшей на севере острова группировки "Тигры освобождения Тамил-Илама" убили Раджива Ганди. Они принесли ему цветочную гирлянду с вмонтированной в нее взрывчаткой.



Однако спустя 35 лет Дели одним из первых пришел на помощь Коломбо. На первом этапе кризиса Индия передала соседям гуманитарную помощь в виде 9 тыс. тонн риса, 50 тонн сухого молока, 25 тонн лекарств, а также более 400 тыс. тонн различных видов топлива. Кроме того, в июне начались переговоры между Индией и Шри-Ланкой об открытии новой кредитной линии в размере $500 млн на импорт бензина. Она должна стать дополнением к кредиту в $500 млн, который ранее в этом году Индия предоставила Шри-Ланке, чтобы смягчить последствия острого дефицита топлива (суточная потребность Шри-Ланки в бензине составляет 4,5 тыс. тонн, а в дизельном топливе - 6 тыс. тонн). В ходе состоявшегося в июне телефонного разговора с президентом Раджапаксой премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил его в готовности немедленно начать поставки в страну удобрений в рамках индийской кредитной линии.



Одной из причин повышенного интереса Индии к Шри-Ланке стало ее продолжавшееся в последние годы активное сближение с Китаем - главным соперником Дели в Индо-Тихоокеанском регионе.



В декабре 2017 года правительство Шри-Ланки сдало Китаю в аренду на 99 лет за символическую плату имеющий стратегическое значение глубоководный порт Хамбантота на юге острова (на тот момент долг Коломбо Пекину составлял около $8 млрд, и как ожидалось, аренда пойдет в счет погашения части задолженности). Главным инициатором сделки выступил родной брат Готабайи Раджапаксы Махинда Раджапакса, который на тот момент был президентом и выступал за активное сближение с Китаем, что не могло не вызывать недовольства Индии.



Еще одним потенциальным источником внешней помощи, помимо соседней Индии, могла стать для Шри-Ланки Россия. За три дня до своего изгнания из президентского дворца Готабайя Раджапакса позвонил российскому президенту Владимиру Путину и попросил его помочь Коломбо с кредитами для закупки топлива, а также возобновить полеты "Аэрофлота" в страну. "Я провел очень продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Я поблагодарил его за всю поддержку, которая была оказана его правительством для преодоления вызовов в прошлом, и запросил помощь с кредитами для импорта топлива в Шри-Ланку для преодоления текущих экономических проблем",- написал в Twitter президент Раджапакса.



"Действительно, такие обращения имели место в ходе беседы. Но перед тем как сформулировать какую-то позицию, мы все-таки должны сопоставить свои возможности, изучить этот вопрос",- прокомментировал в минувший четверг запрос Коломбо пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.



От победы до поражения

"Бархатная революция" в Шри-Ланке прервала почти 20-летнюю эпоху правления политического клана братьев Раджапакса, которые на завершающем этапе 25-летней гражданской войны разгромили тамильских сепаратистов - "Тигров освобождения Тамил-Илама". Звездным часом братьев стали 2009–2010 годы, когда Махинда был президентом, а Готабайя - министром обороны.



После военной победы над тамильскими сепаратистами, которая была достигнута летом 2009-го, Махинда Раджапакса уверенно победил на выборах 2010 года. Незадолго до этого он отправил за решетку бывшего главкома ланкийской армией Сарата Фонсеку, который в глазах общества также воспринимался как герой войны и баллотировался в президенты.



Вскоре после этого тогдашний генсек ООН Пан Ги Мун инициировал создание независимой комиссии по расследованию военных преступлений и нарушений прав человека, имевших место на острове в ходе гражданской войны, унесшей более 80 тыс. жизней. Комиссия должна была изучить обстоятельства конфликта, сделав особый упор на финальной стадии операции против "тигров", представить итоговый доклад руководству ООН.



Напомним, что львиная доля критики ланкийских властей со стороны Запада касалась жесткой зачистки джунглей правительственными войсками, что вызвало многочисленные жертвы среди мирного тамильского населения и сделало сотни тысяч людей беженцами.



При этом ланкийские власти объявили северо-восток зоной, закрытой для представителей иностранных СМИ, и крайне болезненно воспринимали любые попытки внешнего контроля над ситуацией со стороны Запада и ООН.



"Шри-Ланка рассматривает создание под эгидой ООН комиссии экспертов по Шри-Ланке как незаконное вмешательство в дела суверенного государства. Более того, это вмешательство может быть использовано силами, относящимися враждебно к происходящему в стране процессу национального примирения",- заявил тогда МИД Шри-Ланки, а президент Раджапакса создал собственную "Комиссию об уроках прошлого и примирении".



Однако созданная под эгидой ООН комиссия во главе с бывшим генпрокурором Индонезии Марзуки Дарусманом все же подготовила доклад, из которого следовало, что жесткие действия властей против тамильских повстанцев привели к гибели десятков тысяч мирных жителей. Авторы доклада потребовали проведения более обстоятельного международного расследования военных преступлений на острове. В ответ власти Шри-Ланки заявили о попытке внешнего вмешательства во внутренние дела страны.



Новое расследование так и не было проведено, однако проходивший в декабре 2013 года в Коломбо саммит Британского Содружества, на который съехались лидеры 50 государств, обернулся для хозяина мероприятия, президента Махинды Раджапаксы, громким скандалом. От участия в саммите отказались премьеры Канады и Индии. В свою очередь, их британский коллега Дэвид Кэмерон заявил, что едет в Шри-Ланку задать руководству страны неудобные вопросы о "цене победы" в войне с "тамильскими тиграми".



Впрочем, устояв под внешним давлением, спустя десятилетие братья Раджапакса не смогли удержать власть в условиях коллапса экономики и протестных выступлений народа, когда-то приветствовавшего победу над сепаратистами, но затем забывшего о заслугах главных победителей в "войне с терроризмом".



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Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса официально проинформировал премьер-министра страны Ранила Викрамасингхе о готовности уйти в отставку, передает Reuters. 9 июля после того, как демонстранты ворвались в здание резиденции президента, господин Раджапакса согласился уйти в отставку 13 июля. Его местонахождение по-прежнему остается неизвестным.



Ранее о намерении уйти в отставку также объявил и сам Ранил Викрамасингхе. 10 июля Готабая Раджапакса подписал указ, устанавливающий ускоренное распределение газа в стране.



Протесты на Шри-Ланке возникли на фоне экономического кризиса, вызванного сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов. В итоге власти ввели строгую экономию ресурсов и сократили импорт. Внешний долг Шри-Ланки составляет $51 млрд. 9 июля демонстранты ворвались в резиденцию Готабаи Раджапаксы и нашли там более 17,8 млн рупий ($49 тыс). СМИ писали, что президент покинул страну на самолете после того, как демонстранты захватили его резиденцию.



Ксения Аскерова

11.07.2022, Источник - коммерсант

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